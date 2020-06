Nach dem Schulstreit: Lehrer geben der Stadt St.Gallen schlechte Noten Der Lehrerverband hat die Zufriedenheit der städtischen Lehrpersonen erhoben. Sie stellen ihrer Arbeitgeberin ein schlechtes Zeugnis aus – und bemängeln neben der Kommunikation auch die Rückendeckung in der Öffentlichkeit. Luca Ghiselli 05.06.2020, 05.00 Uhr

Das Co-Präsidium des KLV präsentiert die Ergebnisse der Befragung: Daniel Thommen, Patrick Keller und Claudia Frei (von links). Bild: Nik Roth (4. Juni 2020)

Die Fronten zwischen der Stadtsanktgaller Lehrerschaft und der Spitze der Schuldirektion sind verhärtet. Der Kantonale Lehrerverband St.Gallen (KLV) sah sich in den letzten Jahren kontinuierlich mit einer steigenden Zahl Beschwerden seiner Mitglieder aus der Stadt St.Gallen konfrontiert. Gemäss eigenen Angaben sei die Anzahl Beschwerden aus der Stadt in den vergangenen Jahren «deutlich höher als aus anderen Schulgemeinden im Kanton». Die formal ungenügende Entlassung zweier Lehrer brachte das Fass dann zum Überlaufen. Schliesslich gipfelte der St.Galler Schulstreit Ende 2019 in der Kündigung von Marlis Angehrn, der Leitern der Dienststelle Schule und Musik.

Aus diesem Anlass beschloss der KLV bereits im Herbst 2019, eine Umfrage unter seinen städtischen Mitgliedern durchzuführen. 254 KLV-Mitglieder haben den Fragebogen im November 2019 vollständig ausgefüllt, 24 Fragebogen wurden teilweise ausgefüllt retourniert. Das entspricht einer Rücklaufquote von 40 Prozent. Am Donnerstag wurden die Resultate präsentiert – und sie zeichnen ein düsteres Bild, das den Ergebnissen von städtischen Umfragen in den Jahren 2010 und 2016 in Teilen widerspricht.

Vier von zehn Befragten fühlen sich nicht wertgeschätzt

KLV-Co-Präsident Patrick Keller sagte gestern an der Medienorientierung, die Ergebnisse bestätigten den Eindruck des Verbands, wonach sich Lehrpersonen in der Stadt nur unzureichend unterstützt und wertgeschätzt fühlten. Nur 45 Prozent der Befragten haben angegeben, «gerne» oder «sehr gerne» an einer städtischen Schule zu arbeiten. Nur rund die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer hat zudem angegeben, einer nahestehenden Person zu empfehlen, eine Stelle in der Stadt St.Gallen anzunehmen. Keller sagt:

«Diese Tatsache ist als sehr bedenklich einzustufen.»

Wenn es um die Dienststelle Schule und Musik als Arbeitgeberin geht, stellen die St.Galler Lehrerinnen und Lehrer durchs Band schlechte Noten aus. Die Zusammenarbeit mit der Dienststelle benoten sie im Schnitt mit 3,28, die Kommunikation mit 3,37, die Unterstützung in Konflikten mit der Schulleitung mit 3,22, die Rückendeckung gegenüber der Öffentlichkeit mit 3,32 und die Fehlerkultur mit 3,43. Vier von zehn Teilnehmern geben an, sich nicht wertgeschätzt zu fühlen. «Das ist etwas vom Schlimmsten, das einer Lehrperson passieren kann», sagt KLV-Co-Präsident Daniel Thommen. Das Ergebnis der Umfrage sei in diesen Punkten «alarmierend».

Besser sehen die Umfrageergebnisse hingegen bei der allgemeinen Berufszufriedenheit aus: Über 80 Prozent gaben an, ihren Job insgesamt gerne oder sehr gerne auszuüben. «Wir stellen eine Diskrepanz zwischen der Zufriedenheit mit dem Beruf an sich und der Zufriedenheit mit der Arbeitgeberin fest», sagt KLV-Co-Präsidentin Claudia Frei.

Umfrage soll Grundlage für Veränderungsprozess sein

Das Ziel der Umfrage sei nicht, der Schuldirektion «den Schwarzen Peter zuzuschieben» oder dreckige Wäsche zu waschen. Man habe vielmehr die Basis für einen Veränderungsprozess liefern wollen. «Die Umfrage bietet eine Grundlage, um Verbesserungspotenzial zu identifizieren und Massnahmen aufzugleisen», sagte Claudia Frei. Es liege nun an der Politik, Rahmenbedingungen für eine gute Schule zu schaffen. Und weiter: «Eine gute Führung macht eine gute Schule. Und gute Führung heisst auch Fairness, Wohlwollen und Wertschätzung gegenüber den Lehrpersonen.»

CVP zeigt sich besorgt, Buschor sieht das Glas zu drei Vierteln voll

In einem Communiqué äussert sich am frühen Donnerstagnachmittag auch die städtische CVP zu den Resultaten der Befragung. Die Partei nehme sie «mit Sorge zur Kenntnis». Die Umfrage bestätige, was die CVP bereits vor einem Jahr befürchtet habe. Deshalb fordern die Christlichdemokraten erneut, dass die Situation der Lehrerschaft verbessert wird. Die Direktion Bildung und Freizeit müsse nun auf die Lehrerschaft zugehen, ihr zuhören und ein Klima des Vertrauens schaffen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Stadtrat und Schuldirektor Markus Buschor sagt auf Anfrage, er komme aufgrund einer ersten Einschätzung zum Schluss, dass das Glas «zu mehr als drei Vierteln gefüllt» ist. Insbesondere hebt er die generelle Arbeitszufriedenheit und die vertretbare berufliche Belastung hervor. Er sagt aber auch: «Selbstverständlich hätte mir ein volles Glas mehr Freude gemacht.» Und: Er werde die Ergebnisse «sehr ernst nehmen» und aufgrund einer detaillierten Analyse Massnahmen prüfen – wie das auch schon bei der städtischen Umfrage 2016 der Fall gewesen sei.