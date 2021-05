Reportage: St.Galler Impfzentrum in der Curlinghalle Lerchenfeld

Reportage Nach dem Pieks zu Bier und Wurst: So geht es vor dem Impfzentrum im St.Galler Lerchenfeld zu und her Im Curlingcenter im Lerchenfeld ist das St.Galler Impfzentrum eingerichtet. Bus um Bus bringt Impfwillige dahin. Ein Augenschein. Sandro Büchler 29.05.2021, 05.00 Uhr

Wer will kann sich nach dem Pieks im Impfzentrum Lerchenfeld noch beim Grillstand verpflegen. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021)

Die Bustüren öffnen sich, Personen mit Masken kommen heraus, schreiten nach rechts weg. Sie stellen sich in eine Reihe und halten ihren QR-Code bereit. Im Curlingcenter im Lerchenfeld im Westen der Stadt ist das St.Galler Impfzentrum.

Die Warteschlange auf dem Trottoir vor dem Impfzentrum ist an diesem Tag meist kurz, es geht zügig voran. Ein 25-jähriger Gossauer trabt von der Bushaltestelle Richtung Eingang und stellt sich zuhinterst an. «Mir ist ein klein wenig unwohl vor der ersten Impfung», sagt er. Eine Frau etwas weiter vorne in der Schlange sagt:

«Naja, ehrlich gesagt bin ich schon etwas nervös, denn ich habe Angst vor Spritzen.»

Doch viel Zeit zum Überlegen hat sie nicht mehr. Ein Securitas-Mitarbeiter weist ihr den Weg hinein ins Impfzentrum.

QR-Code bereithalten, kurz warten, schon geht es hinein ins Impfzentrum. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021) Die Befragten vor Ort sagen unisono: «Gut organisiert, speditiver Ablauf.» Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021) Im Impfzentrum im Lerchenfeld kann man sich gegen das Coronavirus impfen. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021) Gazi Sabanci vom Curlingcenter betreibt den Verpflegungsstand vor dem Impfzentrum. Neben Bratwürsten... Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021) ...schenkt er auch Bier aus. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021) Auf der Terrasse nehmen einige Personen Platz. Als die Wolken aufreissen, sitzen mehr und mehr Leute hin. Einige warten hier auf ihre Partnerin oder ihren Partner. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021)

Zehn Stunden pro Tag steht der Wirt draussen

Unter einem gelben «Schützengarten»-Dach steht Gazi Sabanci am Grill. Er brät Bratwürste. Der 51-Jährige betreibt das Restaurant des Curlingcenters und aktuell den Verpflegungsstand vor der Eishalle. Der Eingang zur Halle ist der Ausgang für die Geimpften. Alle kommen an seinem Stand vorbei.

Er hat zwar viel Laufkundschaft, doch so richtig läuft das Geschäft nicht. «In den vergangenen Tagen und Wochen war es kalt, da kehren nur wenige ein.» Obwohl das Wetter nicht mitmache, geniesse er es, draussen zu arbeiten – überhaupt arbeiten zu können.

«Nach vier Monaten zu Hause.»

Jetzt wirtet Sabanci von 8 oder 9 Uhr morgens, wenn das Impfzentrum die Pforten öffnet, bis 19 Uhr, wenn es wieder schliesst.

Gazi Sabanci freut sich, dass er nach vier Monaten Zwangspause wieder wirten kann. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021)

Neben Bier und Wurst bietet der Gastronom auch Pizzen an. Auf der Theke ist Weisswein und Prosecco kaltgestellt. Eine Flasche Appenzeller steht auf dem Kühlschrank. Er selbst sei bereits geimpft, sagt Sabanci, der 1998 den Gazi Imbiss an der Bahnhofstrasse eröffnet hatte und während 13 Jahren Kebab und andere Speisen zubereitete. «Der Name ‹Gazi› blieb.»

Ein Mann kommt und fragt Sabanci, ob er eine 20er-Note in Münz wechseln kann. «Für die Parkuhr.» Als der Mann wieder weg ist, sagt Sabanci:

«Die Menschen sind hektisch, haben keine Zeit. Eine gewisse Gemütlichkeit fehlt.»

Überrascht, wie viele Jungen sich impfen lassen

Murat Elitok aus Flawil wartet vor dem Impfzentrum auf seine Frau. Bild: Sandro Büchler

Einer, der es gemütlich nimmt, ist Murat Elitok. Der 50-Jährige trinkt einen Kaffee unter dem Sonnenschirm auf der Terrasse. Er sei zwei Tage zuvor schon geimpft worden, jetzt wartet er auf seine Frau. «Ich habe mich wegen ihr angemeldet. Denn sie hat etwas Druck gemacht.»

Der Flawiler sagt, er habe rasch einen Termin erhalten. «Drei Tage nach der Anmeldung wurde ich schon geimpft.» Vor Ort habe ihn aber insbesondere überrascht, wie viele Junge sich impfen lassen würden. Mehr als der Pieks beim Impfen beschäftigen Elitok allfällige Nebenwirkungen.

«Ein tauber Oberarm geht ja noch. Aber ein Arbeitskollege lag danach mit Fieber im Bett.»

Tanja Kellenberger aus St.Gallen belohnt sich nach der Impfung mit Schokolade. Bild: Sandro Büchler

Tanja Kellenberger kauft einen Orangensaft und raucht eine Zigarette. «Das Impfprozedere ist tipptopp organisiert. Alles ging rasch und speditiv. Es gab keine Warteschlange.» In ihrer Handtasche hat die 44-Jährige Schokolade mitgenommen. «Als Belohnung für mich selbst. Wenn es schon keine Marienkäferli-Pflaster gibt.»

Die Stadtsanktgallerin sagt, sie habe sich gefreut auf die Impfung, denn so sei ein Ende der Pandemie absehbar. «So kann ich bald wieder Konzerte und Festivals besuchen.» Sie habe keinen Moment gezögert und sich umgehend für die Impfung angemeldet, sagt Kellenberger.

«Denn wenn ich mich schütze, schütze ich damit auch andere.»

Auch Kurzentschlossene kommen zum Zug

Den Solidaritätsgedanken betont auch eine 52-Jährige, die soeben ihre erste – und einzige – Impfung erhalten hat. Denn wie die St.Gallerin berichtet, habe sie sich im November, beim Höhepunkt der zweiten Welle, mit dem Coronavirus infiziert. «Ich lag einen Tag flach mit Gliederschmerzen, Fieber und heftigem Husten.»

Auch den Geschmackssinn habe sie in der Zeit verloren. «Erst nach rund zwei Monaten kam dieser langsam zurück.» Das Ende der Pandemie erreiche man nur gemeinsam – «als Kollektiv», sagt die 52-Jährige. «Ich habe mich aber auch deshalb geimpft, damit ich keine Diskussionen an der Grenze habe. Denn ich würde gerne wieder reisen können.» Konkrete Pläne, wohin es gehen soll, habe sie aber noch nicht.

Beim Impfzentrum Lerchenfeld geht es zügig voran. Bild: Ralph Ribi (27. Mai 2021)

Eine Frau mit einer leeren Einkaufstasche kommt aus dem Impfzentrum. «Ich kam ohne Termin hierher, war eigentlich auf dem Weg zum Coop.» Sie habe mit dem Entscheid gehadert, ob sie sich impfen lassen wolle oder nicht. «Schliesslich stieg ich an der Bushaltestelle aus, wollte mir das erst ansehen und mich informieren.» Dabei sei sie so gut über den Ablauf aufgeklärt worden, dass sie sich kurz entschlossen gleich impfen liess. «Mir war dieser spontane Entscheid lieber. Denn, hätte ich einen Termin im Voraus gebucht, hätte ich in den Nächten zuvor nicht gut geschlafen.»

Zu zweit zum Impfen

Inzwischen haben die Wolken aufgerissen, die Abendsonne wärmt. Auch am Verpflegungsstand von Gazi Sabanci machen nun immer mehr Leute Halt. René Rüthemann ist mit seiner Frau zum Impfen gekommen: «Quasi ein Pärchenevent.» Die beiden Wittenbacher bestellen Bratwurst und Bier. «Unser Znacht, denn wir sind grad nach Feierabend hierhergekommen.»

René Rüthemann gönnt sich nach der Impfung Bier und Wurst zum Znacht. Bild: Sandro Büchler

Beide sagen, sie seien froh, dass sie sich hätten impfen lassen können. Der 38-Jährige sagt:

«Meine Hoffnung ist, dass sich so die Gesamtsituation möglichst rasch normalisiert, die Zahlen auf Null sinken und nicht nochmals eine Welle kommt.»

Ein klein wenig mulmig sei ihm vor der Impfung schon gewesen, gibt Rüthemann zu. «Das Gefühl ist vergleichbar mit dem, wenn man zum Zahnarzt muss.» Beim Zahnarzt hingegen gebe es draussen keinen Getränkestand. «Ein Bierstand ist selten verkehrt.»