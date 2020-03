Nach Brand in Schweinestall mit 400 toten Tieren in Sax: Peta reicht Strafanzeige ein

Video

«Jetzt fängt man an zu studieren»: Überlebende Schweine geben dem Pächter nach Brand in Sax Halt

Am Montagmorgen brannte es im Schweinestall von Werner Kuratli in Sax. Über 400 Tiere kamen dabei ums Leben. Nun kümmert er sich um die überlebenden Muttersäue. Diese sollen bald in einen anderen Stall umziehen.