Vier Jahre nach Brand auf Baustelle in Engelburg: Zwei Arbeiter vom Kreisgericht St.Gallen freigesprochen

ENGELBURG: Hoher Sachschaden bei Brand in Neubau

Am frühen Dienstagmorgen ist in einem Neubau an der Sonnenhaldenstrasse ein Brand entdeckt worden. Der Dachstock des Mehrfamilienhauses stand in Vollbrand. Der Sachschaden beläuft sich auf über 100'000 Franken. Die Brandursache ist nicht bekannt.