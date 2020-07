Nach der Aufforderung zur besseren Zusammenarbeit der Seegemeinden wehren sich die Gemeindepräsidenten: «Was die Parteien fordern, leben wir bereits» Die Zusammenarbeit zwischen Goldach, Rorschacherberg und Rorschach funktioniere schon seit Jahren gut. Damit entgegnen die Gemeindepräsidenten der Forderung, der Dialog für gemeindeübergreifende Projekte solle gestärkt werden. Jolanda Riedener 10.07.2020, 17.07 Uhr

Häufig funktioniert der Austausch am See über die Gemeindegrenzen hinaus. Bild: Ralph Ribi (11. Juni 2017)

Die Seegemeinden sollen den Dialog stärken und regionale Projekte künftig gemeinsam angehen. Das fordern die Parteipräsidenten von CVP, FDP, SP und SVP aus der Region Rorschach. Bei den Gemeindepräsidenten lösen diese Ideen Stirnrunzeln aus. Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach, sagt:

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident Goldach. Bild: Ralph Ribi

«Vom Vorgehen der Regionalparteipräsidenten bin ich ein wenig überrascht. Oder viel eher enttäuscht.»

Er hätte den direkten Austausch bevorzugt, statt davon via Presse zu erfahren. Ausserdem würden die Aussagen der Parteipräsidenten die Realität nicht wiedergeben oder ihr sogar widersprechen.

Bereits heute finde ein intensiver Austausch zwischen den Gemeinden über Projekte statt. Gemperli sagt: «Nicht nur die Präsidenten stehen in einem intensiven Austausch, auch die Bauverwaltung und Gemeindekanzleien tauschen sich über Geschäfte mit gemeinsamem Bezug aus.»

Viele Beispiele, wo zusammengearbeitet wird

Röbi Raths, Stadtpräsident von Rorschach. Bild: Urs Bucher

Auch für Röbi Raths, Stadtpräsident von Rorschach, ist die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit nichts Neues: «Das machen wir schon seit eh und je. Wir sind verschiedenste Projekte so angegangen.» Raths habe dies bereits in Thal gefördert, ebenso die Stadt Rorschach vor seiner Zeit. «Was die Parteien fordern, leben wir bereits in hohem Masse», sagt er.

Ins gleiche Horn stösst Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg: «Wir leben diese Idee bereits.»

Beat Hirs, Gemeindepräsident von Rorschacherberg.

Bild: Benjamin Manser

Dafür gebe es viele etablierte Beispiele: Die Sportanlage Kellen, die Schiessanlage Witen, das Pflegeheim Pelago, das Grundbuch- und Betreibungsamt, die Feuerwehr und Strassenprojekte wie der A1-Zubringer seien nur einige davon. Hirs sagt:

«Für alle Aufgaben, welche zusammen besser umsetzbar sind und Mehrwert für die Bürger schaffen, setzen wir auf gemeinsame Lösungen.»

Die Unterführung Bäumlistorkel tauge schlecht als Beispiel für eine angeblich nicht funktionierende Zusammenarbeit oder das Aufzeigen der Grenzen der Kommunalpolitik, findet Dominik Gemperli. Die Unterführung sei in erster Linie eine innerörtliche Erschliessung. Weiter sei die Tatsache, dass das Projekt nun nicht umgesetzt oder verschoben werde, in erster Linie den fehlerhaften Grundlagen aus dem ursprünglichen Abstimmungsgutachten zuzuschreiben und nicht einer verbesserungswürdigen Zusammenarbeit der Gemeinden.

Das gescheiterte Unterführungsprojekt als «Trauerspiel» oder «Schlamassel» zu bezeichnen, dem widerspricht Röbi Raths und verweist ebenfalls auf die Kostenungenauigkeit und nun wegfallende Synergien mit dem SBB-Doppelspurausbau: «Dass die Stadt eine Unterführung für 30 Millionen Franken nicht stemmen kann, ist klar.»

Nicht überall sind Kooperationen sinnvoll

Den Vorschlag der Regionalparteien habe Stadtpräsident Röbi Raths entgegengenommen: «Ich finde es super, dass sich die Parteien engagieren.» Insbesondere die Harmonie von links bis rechts. Aber: «Dort, wo es Sinn macht, arbeiten wir bereits gemeindeübergreifend», sagt er. So treffen sich die Gemeindepräsidenten alle vier bis sechs Wochen oder arbeiten in Zweckverbänden oder der Regio St.Gallen-Bodensee zusammen.

Es gebe aber auch Projekte, welche die Gemeinden alleine realisierten und finanzierten, ohne dass die Nachbarn dreinredeten: «Das ist in eigenständigen Gemeinden möglich und richtig», sagt Beat Hirs. Weiter sind Interessenslagen zwischen den Gemeinden gemäss Dominik Gemperli nicht immer übereinstimmend. Die Gesetzgebung erlaube es nicht, dass eine Gemeinde über Projekte und Vorhaben in einer anderen Gemeinde Beschluss fasse.

Absolut vorhanden sei das Bewusstsein für die Wichtigkeit von Projekten, welche die Gemeinden am See oder die ganze Region weiterbrächten. Gemperli sagt:



«Es braucht keine zusätzliche Bürokratie oder weitere Gefässe zur Eigenbeschäftigung.»