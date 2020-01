Der Superbowl kann in der Nacht auf Montag in verschiedenen Bars und Restaurants in der Stadt St.Gallen live verfolgt werden. Die grösste Party findet im «Stars & Stripes» am Oberen Graben 27 statt. «Wir übertragen das Spiel auf fünf Grossleinwänden auf drei Stockwerken verteilt», sagt Eleonora Gazic, Geschäftsführerin von «Stars & Stripes» St.Gallen. Zudem gebe es eine grosse Auswahl an amerikanischen Bieren sowie passenden Snacks.

Wer es exklusiver möchte, kann den 54. Superbowl ab 22 Uhr in der Einstein Bar mitverfolgen. Neben dem sportlichen Ereignis gibt es gemäss Website eine Menge amerikanische Spezialitäten – von Chickenwings über Hot Dogs bis Brownies. Im Vergleich zum «Stars & Stripes» müssen die Gäste hier aber etwas tiefer in die Tasche greifen. Denn der Eintritt kostet 45 Franken, die Getränke sind nicht inbegriffen.



Gratis kann das Spiel hingegen in der Torpedo Bar verfolgt werden. Wie das Restaurant Stars & Stripes zeigt die Torpedo Bar das Spiel schon seit Jahren live – ausgenommen im vergangenen Jahr, als die Polizei der Party einen Strich durch die Rechnung machte. Das Spiel läuft auf drei Fernseher und einer Grossleinwand. Der Superbowl wird in der Torpedo Bar auf Deutsch übertragen. Die Footballspieler der St.Gallen Bears gehen in der Nacht auf Montag in die Irish K Bar. Dort organisiert der Trainer des Teams eine Superbowl-Party, wie es auf ihrer Facebook-Seite heisst. Dazu seien auch Nicht-Mitglieder eingeladen. Das Essen orientiere sich am Fast Food. Die Veranstaltung im Kybunpark ist ausgebucht. (ren)