Eggersriet: Boden mit Chemikalien belastet - niemand weiss, warum

Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS) sind in der Umwelt schwer abbaubare Chemikalien, die deshalb auch als «ewige Stoffe» bezeichnet werden. Weltweit wurden sie jahrzehntelang in der Industrie eingesetzt, etwa in der Beschichtung von Outdoor-Kleidung, als Imprägnierung, in Backpapier, Teflonpfannen, Skiwachs oder Feuerlöschschäumen.

In der Schweiz wurde Perfluoroctansulfonsäure (PFOS) 2011 weitgehend verboten. Der Ausstieg aus der Verwendung ist inzwischen fast abgeschlossen: PFOS darf einzig noch bis zum 1. April 2024 in der Hartverchromung in geschlossenen Systemen zur Sprühnebelunterdrückung verwendet werden.

Für Aufsehen sorgte in diesem Zusammenhang eine im Frühjahr aufgedeckte Umwelt- und Gewässerverschmutzung in Goldach. Ende 2020 und Anfang 2021 war dort eine grosse Menge PFOS-haltiger Löschschaum vom Firmengelände des Aluverpackungskonzerns Amcor in den Bodensee gelangt. Es bestehe keinerlei Zusammenhang zwischen dem Goldacher Fall und der Bodenbelastung in Eggersriet, sagt Guido Schmid vom Amt für Umwelt des Kantons.

Beim Trinkwasser ist im Schweizer Lebensmittelrecht ein Höchstwert für PFOS von 0,3 Mikrogramm pro Liter definiert. Die Schweiz hat aber bisher noch keine Höchstwerte für einzelne PFAS im Boden festgelegt. (sab)