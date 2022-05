MUTTERTAG Drei bekannte Stadtsanktgallerinnen und Stadtsanktgaller über ihre Mutter: Liebe Mama... Stadtpräsidentin Maria Pappa, Unternehmer Jan Martel und Sportlerin Katarina Simova erzählen von ihrer Mutter und wie sie sie feiern. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

Maria und Saveria Pappa. Bild: Ralph Ribi

Morgen hat es Saveria Pappa gut. «Nicht kochen. Ich bin ins Restaurant eingeladen», sagt sie und lacht. Nicht immer war ihr Leben so leicht. Die heute 72-Jährige wächst als ältestes Mädchen von zehn Kindern in Kalabrien auf, im Süden Italiens. Studium? No! Stattdessen muss sie für ihre Geschwister sorgen.

Mit 18 Jahren lernt sie ihren Mann kennen. Ein Jahr später zieht sie zu ihm in die Schweiz, wo er arbeitet. In ein Land, dessen Sprache und Kultur sie kein bisschen kennt, gefühlt weit weg von ihrer Familie. Sie bekommt drei Kinder, arbeitet stundenweise in der Textilfabrik. «Sie und Papa haben hart gekämpft, um sich hier gut zu etablieren. Ich bewundere Mama dafür, dass sie diese mehrfache Belastung ausgehalten hat», sagt Tochter und Stadtpräsidentin Maria Pappa. Als das vierte Kind zur Welt kommt, nimmt Saveria Pappa daheim Aufträge entgegen. «Und auch wenn sie mal extern arbeiten ging: Wir hatten nie das Gefühl, dass sie weg ist. Sie war immer für uns da.» In der Mittagspause hetzt sie heim, um eine warme Mahlzeit zu servieren. Genügt die Zeit nicht, essen sie auswärts. «Habt ihr genug? Unsere kulinarische Versorgung war ihr wichtig», sagt Maria Pappa.

Denke sie an ihre Mutter, denke sie nicht an erlebnisreiche Tage. Sondern an die Konstanz, die sie den Kindern geboten habe. Müssen Töchter und Söhne diese Hingabe irgendwann zurückgeben? Eine Frage, die oft diskutiert wird. Und auf die Maria Pappa klar antwortet:

«Geben und Nehmen in der Familie ist keine Rechnung, sondern Herzenssache.»

Sie könne durchbeissen wie ihre Mutter, sagt sie. Der Einwanderertochter wird wenig zugetraut, in der Schule, bei der Berufsberatung, vor den Wahlen in den Stadtrat. Statt der empfohlenen Lehre entscheidet sie sich für die Wirtschaftsmittelschule, wird Buchhalterin. Erst der Job als Sozialpädagogin erfüllt sie. Sie mag Menschen, geht mühelos auf sie zu. Ihre Mutter ist zurückhaltend. Viele Parallelen fallen ihr nicht ein: «Ausser die Offenheit für Neues, zum Beispiel in der Küche.»

Seit 2021 ist Maria Pappa Stadtpräsidentin. Zum zweiten Mal sitzt Saveria Pappa gerade im Büro ihrer Tochter: «Sie hat immer viel zu tun.» Ihre Mutter habe es nicht leicht gehabt mit ihr, sagt Maria Pappa. «Sie wollte mir das alte Rollenbild mitgeben. Dass der Haushalt Frauensache ist. Dagegen habe ich mich schon als Fünfjährige gewehrt.» Warum muss die Schwester aufräumen, wenn die Brüder die Unordnung hinterlassen haben? Würde der Handel den Muttertag nicht fleissig bewerben, sie würde den Anlass wohl vergessen. Gleich sei es mit dem Vatertag. «Wichtiger ist, die Beziehung zur Familie regelmässig zu pflegen.»

Jan und Katie Martel. Bild: Belinda Schmid

«Sohnemann», sagt sie. Dann fallen sich die beiden zur Begrüssung um den Hals. Für einmal treffen sich Jan und Katie Martel morgens zum Kaffee. Sonst sitzen sie beim Apéro zusammen, nach Feierabend, im Elternhaus, reden über die Kinder und das Reisen. Ein bisschen Übung habe das gebraucht, sagt Jan Martel. «Papa hat immer auch mit mir über das Geschäft reden wollen. Unterdessen haben wir diesen Spagat gemeistert.» Jan Martel führt die gleichnamige St.Galler Weinhandlung in fünfter Generation, hat sie von seinem Vater und dessen Bruder übernommen.

Von seiner Mutter hat er das Kommunikative, den Dickschädel, den sportlichen Ehrgeiz, das Lösungsorientierte. Er sei «ein ewiger Optimist», sehe das Licht am Ende des Tunnels und nicht den Tunnel selber. Das Handy erkennt sein Gesicht nur, wenn er lacht. «Ich bin meiner Mutter dankbar für das Urvertrauen. In mich und das Leben.» Es sind keine Worthülsen anlässlich des Muttertags, an dem die Familie ihre sieben Mütter feiert, die Omas, deren Töchter. Man glaubt Jan Martel, wenn er betont, wie stolz er auf seine Mutter sei. Ein Leben lang sei sie Mama gewesen, die Bauerntochter aus dem Rheintal, gelernte Fotografin, die auf einem Tennisplatz Ludwig Martel begegnet, ihrem zukünftigen Mann. Sie kennen sich noch kein Jahr, da wird sie schwanger. Bald folgt das zweite Kind. «Als wir im Teenageralter waren und sie langsam an Freiheit hätte denken können, kündigte sich ein Nachzügler an. Und dann kamen die Grosskinder», erzählt Jan Martel. Aufgegangen sei sie in der Rolle als Mutter, sie habe Geborgenheit verströmt, sei immer für jede und jeden da gewesen. Und sei es immer noch.

«Trifft sich die Familie zum Essen, kocht sie für die einen Reis, für die anderen Nudeln und für die dritte Gruppe Auflauf.»

Manchmal habe er bedauert, dass sie nicht mehr Zeit für sich selber gehabt habe.

«Ich hatte doch viel Zeit für mich», kontert die «gut 70-Jährige». Das genaue Alter geben weder sie noch ihr Sohn bekannt. Er sagt nur: «Die Familie hat sie jung gehalten.» Zum Treffen begleiten sie ihr Mann und das jüngste Enkelkind. Sie habe ein grosses organisatorisches Talent. «Es hat mir ermöglicht, trotz drei Kindern und sieben Enkelkindern alles zu unternehmen, was mir Freude bereitet.» Tennis und Pilates, malen, kochen, ins Kino gehen, alleine. «So muss ich mit niemandem diskutieren, kann den Film ganz für mich alleine einordnen», sagt sie. Und: «Ich habe mich nie aufgegeben, nur viel weitergegeben.»

Monika und Katarina Simova. Bild: Ralph Ribi

Katarina Simova hat ihre Schulter ausgekugelt. Seit ein paar Tagen ist die Handballspielerin des LC Brühl operiert, trägt nun eine Schiene. Fürs Foto zieht sie die Schlinge kurz aus. «Oh», sagt Monika Simova und runzelt die Stirne. Die 48-Jährige ist eine strenge Mutter, wie sie selber sagt. «Vor allem, was den Sport anbelangt.» Es ist die Familie, welche die beiden verbindet. Es ist das Handballspielen, das sie noch mehr zusammenschweisst.

Monika Simova zieht mit 21 Jahren von der Slowakei in die Schweiz. Es ist eine Reise ins Unbekannte, aber nicht ins Ungewisse. Ein Halbjahresvertrag mit dem TSV St.Otmar wartet hier auf die Handballerin. Der Verein hat sie als Profispielerin verpflichtet, als erste Profispielerin. «Und dazu eine der wenigen ausländischen Spielerinnen. Ich war eine Ausnahme und musste stets zeigen, dass ich mehr kann als die anderen», sagt Monika Simova. Sechs Monate später kommt ihr Mann nach, ein Volleyballer. Er spielt ebenfalls in der NLA. Katarina Simova und ihre jüngere Schwester Lenka «wachsen in der Halle» auf. Sie sind dabei, wenn die Mutter trainiert, bei den Wettkämpfen. Mit fünf Jahren beginnt Katarina Simova selber Handball zu spielen. «Freiwillig», wie sie betont. Zu Beginn spielt sie mit der Nummer 7, wie ihre Mutter einst. Heute steht die 77 auf ihrem Trikot. Die «Familienzahl» scheint auch ihr Erfolg zu bringen. Die 20-Jährige gehört zur nationalen Juniorenauswahl, hätte im Sommer an der WM in Slowenien spielen sollen. Aber eben, die Schulter. «Es ist, wie es ist.»

Niederlagen einzustecken, wieder aufzustehen, weiterzumachen, das hat sie von ihrer Mutter gelernt. Auch ehrgeizig zu sein, auf dem Spielfeld, im Leben. «Man muss etwas tun, für das, was man erreichen will.» Sie müsse ebenfalls mehr leisten als andere Spielerinnen. «Weil meine Mutter eine Zeit lang meine Trainerin war. Sie wollte mich nicht bevorzugen, im Gegenteil.»

Ein Vorbild sei Mama für sie, sagt Katarina Simova. Manchmal kann das beflügeln, manchmal nerven. Wer ist ehrgeiziger? Die Tochter zeigt sofort auf die Mutter.

Vor der Kamera schmiegen sich die beiden aneinander. Auf Augenhöhe. Katarina Simova ist 1,82 Meter gross, ihre Mutter 1,83 Meter. «Gut für den Sport.» Da ist er wieder, der rote Faden, der sich durch ihre beiden Leben zieht. Morgen, am Muttertag, wird es für einmal nicht um Handball gehen. Katarina Simova, die bei den Eltern wohnt, wird ihrer Mutter Blumen oder Schokolade überreichen. «Dazu wünsche ich ihr viel Gesundheit, viel Liebe und viel Freude am Leben.» Bald hat Monika Simova mehr Zeit dafür. Sie tritt Ende Saison als Trainerin beim LC Brühl zurück. «Dann geniesse ich meine Abende endlich daheim.»

