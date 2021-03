Musikunterricht Der St.Galler Stadtrat soll die Erhöhung der Tarife für den Musikunterricht rückgängig machen: Interpellation ist vom Präsidium des Parlaments dringlich erklärt worden Eine Tariferhöhung um fünf Prozent ab dem Schuljahr 2021/2022 und die Streichung des Geschwisterrabatts: Diese vom Stadtrat beschlossene Massnahme aus finanziellen Gründen ist umstritten. Jetzt fordern auch drei Fraktionen des Stadtparlaments einen Verzicht der Tariferhöhung mit einem Vorstoss, der für dringlich erklärt wurde. Daniel Wirth 24.03.2021, 11.27 Uhr

Die Gitarre ist ein beliebtes Instrument.







Chris Iseli / LTA

Drei Fraktionspräsidenten reichten am Dienstag an der Sitzung des Stadtparlaments in der Olma-Halle 2.1 eine Interpellation ein: Daniel Kehl, SP/Juso/PFG; Andreas Hobi, Grüne/Junge Grüne; Patrik Angehrn, CVP/EVP.