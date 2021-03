Mogelpackung «Wieder wird auf Kosten der Kinder gespart»: Stadt St.Gallen erhöht Tarife der Musikschule und streicht Geschwisterrabatt Der St.Galler Stadtrat hat überraschend Änderungen für den Musikschulunterricht bekanntgegeben. Das sorgt bei der SP für rote Köpfe. Die Partei wirft dem Stadtrat Zynismus und mangelnden Stil vor. Sandro Büchler 03.03.2021, 18.00 Uhr

In der Stadt St.Gallen soll der Musikunterricht um fünf Prozent teurer werden. Auch den Geschwisterrabatt will der Stadtrat abschaffen. Bild: Getty

«Es geht gar nicht, dass der Stadtrat die Tarifanpassung für den Musikschulunterricht einfach so am Budget vorbeimogelt und somit dem Parlament die Möglichkeit zur Diskussion entzieht», sagt Eva Crottogini, SP-Stadtparlamentarierin und Präsidentin der Bildungskommission.

«Das zeugt von keinem guten politischen Stil.»

Irritiert hat Crottogini die Mitteilung der Stadt vom vergangenen Freitag. Mit einem Communiqué weist die Dienststelle Schule und Musik auf Neuerungen beim Musikschulunterricht für das kommende Schuljahr hin. Man nehme aktuelle Bedürfnisse der Gesellschaft auf und stelle die Weichen für die Zukunft der Musikschule.

In der Medienmitteilung stehen erst zwei gute Nachrichten. Immer mehr Schülerinnen und Schüler wollen den Instrumental- und Gesangseinzelunterricht besuchen. Die Zahl der Gesuche für einen frühzeitigen Einstieg habe zugenommen, weshalb der Stadtrat den Musikunterricht nun bereits für Erstklässler erlaubt. Heute ist der Besuch erst ab der 3. Primarklasse möglich. Die Eltern entscheiden, ob ihr Kind reif genug ist für die Musikschule. Zusätzliche Stellen an der Musikschule werden jedoch nicht geschaffen. Bei Bedarf werde eine Warteliste geführt.

Sozialhilfe oder Schulfürsorgefond sollen notfalls helfen

Die zweite gute Nachricht: Jugendliche ab Sekundarstufe I, die ausserhalb der Stadt St.Gallen wohnen, dürfen ab dem kommenden Schuljahr ein Orchester oder ein Ensemble der städtischen Musikschule besuchen. Damit wird gemäss Communiqué die Basis für eine mögliche regionale Zusammenarbeit gelegt. Auswärtige werden aber weiterhin nicht für den Einzelunterricht an einer Musikschule in der Stadt aufgenommen. Man wolle die benachbarten Musikschulen nicht konkurrenzieren.

Die schlechte Nachricht kommt am Schluss der Medienmitteilung: Der Stadtrat hat eine Erhöhung der Musikschultarife um fünf Prozent für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Beginn des Schuljahres 2021/22 beschlossen. Doch damit nicht genug: Zusätzlich wird auch der Geschwisterrabatt gestrichen.

Die Anpassungen für die Musikschule hat der St.Galler Stadtrat in seiner Sitzung vom 18. Februar 2021 beschlossen. Im Bild (v.l.): Sonja Lüthi, Peter Jans, Maria Pappa, Mathias Gabathuler, Markus Buschor. Bild: PD

Die Massnahmen seien ein Beitrag, um die aktuellen finanzpolitischen Herausforderungen des Stadthaushalts zu bewältigen, schreibt die Stadt im Communiqué. Die Erfahrung habe gezeigt, dass der Geschwisterrabatt nicht zur Entlastung von Familien mit bescheidenen finanziellen Verhältnissen diene. Die Mitteilung der Stadt endet mit dem Hinweis, dass Familien in sehr bescheidenen Verhältnissen allfällige Unterstützung über die Sozialhilfe oder über den Schulfürsorgefond erhalten können.

Eva Crottogini, SP-Stadtparlamentarierin und Präsidentin der Bildungskommission. Bild: PD



Bei der SP der Stadt St.Gallen verursachen die überraschend bekanntgegebenen Tarifanpassungen Gallen rote Köpfe. In einer ersten Stellungnahme schreibt die Partei diese Woche: «Für Kinder und Jugendliche aus finanzschwachen und durch Corona ohnehin gebeutelten Familien wird damit der Zugang zum Musikunterricht erschwert.» Die Entscheide des Stadtrates seien stossend und in keiner Art und Weise sozial. Eva Crottogini fügt an:

«In diesen schwierigen Zeiten muss es der Stadtrat kinderreichen Familien nicht noch schwieriger machen und sie zusätzlich belasten.»

Die Tarife zum jetzigen Zeitpunkt zu erhöhen, sei unanständig, sagt die Sozialdemokratin. «Es sind nicht nur die fünf Prozent mehr, sondern vor allem der gestrichene Geschwisterrabatt, der ins Gewicht fällt.» Eine Familie mit drei Kindern müsse so beispielsweise über 553 Franken mehr pro Jahr für den Musikunterricht des Nachwuchses berappen – eine Erhöhung der Kosten um 25 Prozent. «Die Erhöhung um fünf Prozent stimme nur bezogen auf ein Kind und ist somit für uns eine Mogelpackung», sagt Crottogini, die im Appenzellischen selbst als Musikpädagogin tätig ist.

Erinnerungen an die Causa «Kunst & Handwerk»

Den Hinweis auf die Sozialhilfe erachtet sie zudem als realitätsfremd und zynisch. «Eltern werden ihre Kinder viel eher von der Musikschule abmelden, als dass sie Sozialhilfegelder beanspruchen», so die Stadtparlamentarierin.

«Das alles geht auf Kosten der Kinder und deren musikalischer Bildung.»

Für die SPlerin ist klar: Der Stadtrat politisiere an den Interessen der Kinder und Jugendlichen vorbei. «Wie bereits bei der geplanten Abschaffung der Kunst-und-Handwerk-Kurse im vergangenen Jahr», fügt die Bildungspolitikerin hinzu. 2020 wollte der Stadtrat das kreative Freizeitangebot für Dritt- bis Sechstklässler ersatzlos streichen – um den Finanzhaushalt zu entlasten. Erst in der Budgetsitzung im Dezember wurde die Streichung vom Parlament gekippt.

Die freiwilligen Kurse «Kunst und Handwerk» sollten 2020 gestrichen werden. Nach einer Petition der Lehrerschaft und massiver Kritik im Stadtparlament sah der Stadtrat von der Streichung ab. Bild: Ralph Ribi (1. Juli 2020)

Tarifänderungen beschliesse man nicht von heute auf morgen, sagt die ausgebildete Cellistin und Musikschulleiterin Crottogini. Schon im Herbst habe der Stadtrat über die bevorstehende Tariferhöhung bei der Musikschule Bescheid gewusst.

«Die Tarifanpassung und die daraus resultierenden höheren Einnahmen sind aber nicht im Budget 2021 ausgewiesen.»

Crottogini hofft, dass der Stadtrat im aktuellen Fall nochmals über die Bücher geht. «Die Streichung des Geschwisterrabatts und die Tariferhöhung müssen unbedingt rückgängig gemacht werden, damit nicht die Familien bestraft werden, die mehr als ein Kind an der Musikschule angemeldet haben.»

Stattdessen müsse laut der Mitteilung der SP vom Montag ein gestaffeltes Tarifmodell, das einkommensschwache Familien entlasten würde, in Betracht gezogen werden. Die SP behalte sich zudem vor, auf parlamentarischem Weg gegen die Tarifänderungen vorzugehen.

«Die Musikschule hat in den vergangenen fünf Jahren das Angebot laufend ausgebaut, ohne die Tarife zu erhöhen.»

Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: PD

Der frisch ins Amt gewählte Stadtrat Mathias Gabathuler lässt die Kritik von links nicht gelten. Der Freisinnige und Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit erklärt das Vorgehen des Stadtrates.

Wieso will der Stadtrat beim Musikschulunterricht die Tarife erhöhen?

Die Verwaltung wurde vom Stadtrat aufgrund der aktuellen Situation damit beauftragt, Sparpotenzial zu eruieren. Als Beitrag zur Bewältigung der aktuellen finanzpolitischen Herausforderungen wurde dem Stadtrat im Rahmen der Budgeterstellung 2021 eine Erhöhung der Musikschultarife um fünf Prozent für Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf Beginn des Schuljahres 2021/22 sowie die Streichung des Geschwisterrabatts vorgeschlagen. Diese Absicht wird nun mit dem vorliegenden Beschluss umgesetzt.

Die SP wirft Ihnen Schummelei vor, die Tarifanpassung tauche nirgends im Budget auf. Sie sagen nun aber, die Änderung sei im Rahmen der Budgeterstellung 2021 eingebracht worden. Im Budget 2021 findet sich jedoch keine Position, wo die veränderten Tarife ersichtlich sind.

Die Tarifanpassung ist insofern ins Budget 2021 eingeflossen, als im Konto 314 Musikschule 433 Schulgelder bereits für fünf von zwölf Monaten plus fünf Prozent und ohne Geschwisterrabatt gerechnet wurde. Fünf Monate, vom Beginn des neuen Schuljahres im August 2021 bis zum Jahresende.

Blick in das Budget 2021: Unter der Position 433 Schulgelder hat der Stadtrat ein Plus von 14'000 Franken vermerkt. Bild: Sandro Büchler (2. März 2021)

Bei der Budgeterstellung wurde dies in den Stadtrat so eingebracht. Auf eine breite Diskussion wurde verzichtet, da es gemäss der seit 2006 geltenden Schulordnung in der Kompetenz des Stadtrates liegt, diese Tarife festzulegen.

Die SP moniert nun, dass die Stadt auf dem Buckel der Kinder spare – einmal mehr, wie schon bei der geplanten Streichung der Kurse «Kunst & Handwerk» vergangenes Jahr. Was entgegnen Sie dieser Kritik?

Dem kann man nicht zustimmen. Die Musikschule hat in den vergangenen fünf Jahren das Angebot für Ensembles, Konzerte und weitere Aktivitäten laufend ausgebaut, ohne die Tarife zu erhöhen. Bei den Rock-Pop-Workshops wurden die Tarife sogar gestrichen. Um die Qualität von Institutionen dieser Grössenordnung auch über einen längeren Zeitraum halten zu können, ist es aber üblich, dass ein Tarifsystem periodisch angepasst werden muss.

Der Stadtrat begründet die Anpassung mit «aktuellen finanzpolitischen Herausforderungen».

Die finanzielle Situation ist aktuell für alle anspruchsvoll. Mit den erhöhten Musikschultarifen sind wir immer noch gut mit anderen städtischen Musikschulen vergleichbar. Anfangsinstrumentalunterricht kostet nach den neuen Tarifen in der Stadt St.Gallen jährlich 966 Franken, in Rapperswil 1000 und in Wil 920 Franken.

Hat der Stadtrat über ein nach Einkommen gestaffeltes Tarifmodell diskutiert?

Im Freizeitbereich ist ein solches Tarifmodell unüblich, weshalb darauf verzichtet wurde. Uns ist keine Musikschule mit einem nach Einkommen gestaffelten Tarifmodell bekannt.