Musikgesellschaft Tübach-Horn muss grosse Jubiläumsfeier absagen: Als Trostpflaster gibt es neue Instrumente Alle Feiern zum 100. Geburtstag der Musikgesellschaft Tübach-Horn sind abgesagt. Viele Stunden Arbeit waren umsonst. Der Finanzielle Schaden hält sich dank Sponsoren in Grenzen. Ramona Riedener 08.07.2020, 17.29 Uhr

Präsident Sepp Popp (links) bei der Übergabe. Bild: Ramona Riedener

Die Augen der Musikantinnen und Musikanten glänzen an diesem schwülen Sommerabend ebenso wie ihre nigelnagelneuen Musikinstrumente. Zum 100Jubiläum hat sich die Musikgesellschaft Tübach-Horn eigentlich ein dreitägiges Fest mit grossem Publikum gewünscht. Doch Corona hat das grosse Klassentreffen, den Kreismusiktag und den Festakt mit Übergabe der neuen Instrumente zunichtegemacht.

Deshalb musste der offizielle Akt der Teilinstrumentierung aufs nächste Jahr verschoben werden. Weil es aber keinen Sinn macht, die neuen Instrumente im Schrank warten zu lassen, trafen sich die Musikanten dennoch zur feierlichen Übergabe in Tübach.

Bild: Ramona Riedener

Dank Spendengelder zu neuen Instrumenten

Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Doch selten trifft diese Volksweisheit so sehr zu, wie im Fall der Musikgesellschaft Tübach-Horn. Der älteste Tübacher Dorfverein hat in seiner 100-jährigen Geschichte schon mehrmals bewiesen, dass er Feste zu organisieren und zu feiern weiss, die weit über die Dorfgrenze hinaus Beachtung finden.

Etwas ganz Besonderes sollte es auch zum 100. Geburtstag werden. Bereits lange Zeit im Voraus scheute das OK keine Mühe, ein unvergessliches Fest auf die Beine zu stellen. Nicht ganz so alt wie der Verein, doch teils in die Jahre gekommen, waren die Musikinstrumente. Der Geburtstagswunsch des Vereins war somit klar: Für die Teilinstrumentierung brauchte es rund 100000 Franken.

Der Verein hoffte auf die grosszügige Unterstützung von Sponsoren, Gönnern und Blasmusikliebhabern, liess selber auch nichts unversucht, mit verschiedenen Aktionen das Geld für die neuen Instrumente zu beschaffen. Der Aufwand war nicht umsonst. Dank den Spendengelder konnten die Instrumente rechtzeitig auf das geplante Jubiläumsfest bestellt werden.

Trotz allem hält sich der finanzielle Verlust in Grenzen

Das Jubiläum der Musikgesellschaft Tübach-Horn wird in die Vereinschronik eingehen – nicht als rauschendes Fest, sondern als Opfer der Coronakrise. Enttäuscht sind nicht nur die Vereinsmitglieder und das Organisationskomitee, das unzählige Stunden in die Planung investiert hat, sondern auch die vielen Freunde der Musikgesellschaft, die sich auf das Jubiläumsfest freuten. Dank grosszügiger Unterstützung der Gemeinden Horn und Tübach sowie zahlreichen Sponsoren und Gönnern, konnten aber nicht nur die neuen Instrumente bezahlt werden, sondern auch der finanzielle Verlust, der durch den Ausfall des Festes entstanden ist, klein gehalten werden.