Das Nordklangfestival kehrt nach St.Gallen zurück

Musikfestival Das Nordklang-Festival ist zurück: Im Februar erklingt in St.Gallen wieder Musik aus dem Norden Drei Jahre ist das letzte Nordklang-Festival her. Mitte Februar treten in St.Galler Konzertlokalen wieder zahlreiche nordische Musikerinnen und Musiker auf. Einige von ihnen lassen sich auf ein ganz besonderes musikalisches Experiment ein. Davide De Martis 11.01.2023, 20.00 Uhr

Die dänische Rockerin Dorte Hartmann, alias «A Mess», lebte während sieben Jahren in St.Gallen. Bild: PD

Von humoristisch bis melancholisch, von traditionell bis hypermodern: Am 15. Nordklang-Festival ist alles dabei. Nach drei Jahren strömen wieder Musikerinnen und Musiker aus allen möglichen nordischen Ländern nach St.Gallen. Zum ersten Mal nach der Pandemie ertönen am 10. und 11. Februar in sechs St.Galler Lokalen Klänge aus Skandinavien.

Zum vierten Mal findet auch das länderübergreifende Projekt «Nordklang Sessions» statt. Bereits fünf Tage vor Festivalbeginn reisen sechs Künstlerinnen und Künstler aus Dänemark, Schweden, Island und Norwegen an. Gemeinsam mit vier Musikerinnen und Musikern aus der Schweiz leben sie in dieser Zeit in einem Haus in Teufen. Die Involvierten kennen sich zu Beginn alle noch nicht und sind in unterschiedlichen Genres unterwegs. Innerhalb der fünf Tage komponieren sie gemeinsam neue Lieder. Die Herausforderung: Wenn möglich, sollen sie in ihrer Muttersprache singen. Unterstützt werden die Musiker vom dänischen Projektleiter Roar Amundsen.

Dabei könne alles herauskommen, sagt Sandro Büchler, Programmverantwortlicher des Nordklang-Festivals. Auch, dass Schwedinnen und Schweden sich mal in schweizerdeutschem Gesang versuchen und umgekehrt. In unterschiedlichen Zusammenstellungen präsentieren sie dann am Freitag, 10. Februar, im Pfalzkeller ihre frisch kreierten Werke. Was genau rauskommt, wissen die Organisatoren nicht. «Auch wir wollen uns überraschen lassen», sagt Büchler.

Ihre Instrumente nehmen die Musikerinnen und Musiker selbst mit. Bei Bedarf werden aber auch kurzfristig Instrumente aufgetrieben. «Mittlerweile sind wir in der spontanen Organisation recht geübt», sagt OK-Präsidentin Larissa Bissegger. Irgendwer könne immer noch auftreiben, was gerade benötigt wird und noch fehlt. Dass sich die Leute gegenseitig aushelfen, mache St.Gallen auch aus.

Ehemalige St.Gallerin verwirklicht Traum

Am Samstag, 11. Februar, treten dann 16 weitere Künstlerinnen und Künstler aus Dänemark, Island, Norwegen, Finnland, Schweden und Färöer auf. Von Jazz über simultanes Geigenspielen und Singen bis zu ironisch-bissigen Rap-Auftritten des Duos Ravi Kuma ist für jeden Musikgeschmack etwas dabei. Die Konzerte finden in der Grabenhalle, im Palace, im Pfalzkeller, im Hofkeller, in der Kellerbühne und der Øya-Bar statt. Es werden insgesamt 1300 bis 1500 Besucherinnen und Besucher erwartet. Festivalpässe sind für 50 Franken im «Øya» an der Schwertgasse, bei Transa Travel und Outdoor an der Bahnhofstrasse 11 oder online erhältlich. Der ursprüngliche Preis von 35 Franken wurde aufgrund der gestiegenen Produktions- und Reisekosten angehoben.

Das Rap-Duo Ravi Kuma rappt mit derbem Humor und Ironie über soziale Missstände, kapitalistische Dekadenz und das Patriarchat. Bild: PD

Dorte Hartmann, auch bekannt als «A Mess», ist mit ihrem «Riot-Grrl-Rock» ebenfalls dabei. Die Dänin war sieben Jahre in St.Gallen wohnhaft, zog später aber wieder zurück in ihr Heimatland. Ihr Wunsch sei es schon immer gewesen, in der Grabenhalle aufzutreten. «Nun kann sie ihren Traum endlich verwirklichen», sagt Büchler.

Das siebenköpfige Nordklang-Team ist glücklich darüber, dass das Festival endlich wieder stattfindet. Auch während der Pandemie blieb man aber stets optimistisch. In dieser Zeit seien einige kleine oder mittelgrosse Bands von ihren Labels fallengelassen worden. Am Nordklang finden sie nun wieder einen Platz, um mit ihren Werken aufzutreten. «Wir haben jedes Jahr geplant und gehofft, dass wir das Festival durchführen können», sagt Bissegger. Einige der Bands, die nun auftreten, waren schon vor zwei Jahren eingeplant.

Helfende Hände gesucht

Die nordischen Musikerinnen und Musiker für die «Nordklang Session» werden jeweils von Projektleiter Roar Amundsen vorgeschlagen. Alle Weiteren werden von den OK-Mitgliedern ausgewählt. Man wolle möglichst alle Teilnehmenden schon im Voraus erlebt haben, sagt Bissegger. Aus diesem Grund reisen einige der «Nordklängler» jährlich nach Aarhus, in die zweitgrösste Stadt Dänemarks, ans Spot-Festival. Dort entdecken sie dann oft auch Musiktalente, die sie am Nordklang dabei haben wollen. Mittlerweile habe das Nordklang-Festival auch dort ein gewisses Renommee, sagt Bissegger.

Nordklang-Vizepräsidentin Larissa Bissegger freut sich besonders auf die Band Go Go Berlin. Am Spot-Festival sah sie die dänische Rockband zum ersten Mal. Bild: PD

Für das eigene Festival sucht das Nordklang-Team noch nach freiwilligen Helferinnen und Helfern. Insgesamt sollen es etwa 40 bis 50 Personen sein. «So können sich die Eingangskontrolleurinnen und -kontrolleure auch mal abwechseln und die Konzerte miterleben», sagt Büchler. Auch Begleitpersonen, die die Bands durch die Stadt führen, sind gefragt. «Die Bands schätzen die persönliche und familiäre Begleitung», sagt Büchler. So treffen sich alle Beteiligten gerne im Restaurant Drahtseilbähnli, das als traditioneller «Nordklang-Treffpunkt» dient.