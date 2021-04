Musik «Wir wollen auf der Bühne Freude verspüren und Freude bringen»: In dieser Waldkircher Familie jodeln alle Die Jodlerfamilie Sutter jodelt und musiziert in der Stube des Bauernhauses in Waldkirch – das macht sie auch in Coronazeiten. Rita Bolt 21.04.2021, 05.00 Uhr

Die Waldkircher Jodlerfamilie Sutter: Leandra mit dem Schwyzerörgeli (vorne), dahinter Jasmine und Fabian mit der Handorgel, hinten Lukas am Hackbrett, Vater Markus, Mutter Ursula und Stefanie am Klavier. Bild: Ralph Ribi

Die Trachtenblusen, Röcke, Schürzen und Hosen hängen fein säuberlich gebügelt im Holzschrank, die Zubehöre wie Broschen, «Chetteli» und Ohrringe sind für jedes Familienmitglied einzeln in einem «Säckli» verpackt und mit Namen beschriftet. Alles ist griffbereit für die Auftritte. «Ich habe die Checkliste im Kopf», sagt Mutter Ursula Sutter. Sie wisse, wer welches Accessoires zu welcher Tracht benötige. Nichts dürfe vergessen gehen.

Bevor die Familie jeweils die Instrumente im Bus verstaut, und zu einem Auftritt fährt, fasst jeder und jede seine Tracht, alles ist eingespielt: Die drei Töchter, der Vater und die beiden Söhne ziehen die Innerrhoder Tracht an und die Mutter die Obwaldner Sonntagstracht. Die Obwaldnerin will ihrem Heimatkanton verbunden bleiben. Dem Kanton Appenzell Innerrhoden bleibt der Vater treu; er ist in Haslen aufgewachsen. «Ich lebe schon seit 34 Jahren in Waldkirch und habe immer noch Heimweh nach Appenzell», gibt er unumwunden zu. Er zeigt ein Foto seines Elternhauses. Er sei in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen. «Er braucht nicht viel, um zufrieden zu sein», bestätigt die Gattin.

Geschwister sehnen nächsten Auftritt herbei

Wichtig sind Markus Sutter seine Familie, das gemeinsame Jodeln und Musizieren, seine Kühe und die Bühne. Da ist er der Landwirt und Jodler nicht der Einzige. Die Geschwister Jasmin, Lukas, Stefanie, Fabian, Leandra und Mutter Ursula plangen darauf, bis sie wieder auftreten können. «Vor Corona waren wir kein Wochenende zu Hause, jetzt sind wir jedes Wochenende daheim, jassen und spielen stundenlang Dog», sagt der 17-jährige Fabian, der jodelt, Handorgel spielt und in der Ausbildung zum Hotelfachmann ist.

Alle sitzen am Küchentisch und nicken zustimmend – spontan stimmen sie ein traditionelles Innerhoder Ruggusseli an. Danach singen die sieben das Lied «Öse Jodel» von Fred Kaufmann. Die Stimmen wechseln sich ab. «Wir sind mit dem Jodlervirus infiziert», sagt Vater Sutter und lacht.

Er war unter anderem Mitglied und Vorsänger im Jodlerklub Alpeblueme Herisau. Er erzählt auf der Bühne auch Witze. «In dieser Zeit kann die Familie kurz verschnaufen», sagt der 57-Jährige und ergänzt: Sohn Fabian habe jetzt einen Teil des Moderationspart übernommen. Er sei ein guter Redner. Tatsächlich: Vater und Sohn liefern sich am Küchentisch einen scherzhaften Schlagabtausch.

Leben in einer heilen Welt

«Wir haben hier noch eine heile Welt», sagt Markus Sutter. Er ist Landwirt, im Stall stehen zwölf Milchkühe, alle mit Hörnern. Seine Frau führt eine eigene Massagepraxis. Wie schafft es die Familie, in einer heilen Welt zu leben? «Wir berufen jeweils regelmässig einen Familienrat ein und alles wird miteinander besprochen. Wir verstehen uns bestens», erzählt Ursula Sutter. Die Geschwister sind sich einig:

«Musik verbindet.»

Alle wohnen noch zu Hause, der 21-jährige Hackbrettspieler Lukas ist derzeit in der Rekrutenschule. Die Jodlerfamilie Sutter hat Seltenheitswert. Es gibt nur wenige Familien in der Schweiz, die jodeln, musizieren, auftreten und eine eigene CD aufgenommen haben.

Sutters haben 2018 den Viva-Volksmusik-Preis gewonnen, waren im Fernsehen Gast in Potzmusig, treten in «normalen Zeiten» an Jodlerabenden, Stobeten, Jodlerfesten, an der Olma auf, spielten in Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien. «Wir sind weltoffen», sagt Vater Sutter und lacht. Sein Sohn kontert. «Ein weltoffener Innerrhödler?» Gelächter.

Sutters Agenda wäre auch dieses Jahr gut gefüllt. Sie erhalten zudem immer wieder Anfragen für Auftritte, auch aus dem Ausland, wie beispielsweise aus Moskau oder eben für Wettbewerbe. «Wir streben keine weiteren Wettbewerbe an», sagt Stefanie Sutter, die mitten in der Ausbildung zur diplomierten Pflegefachfrau HF steckt.

«Wir wollen auf der Bühne Freude verspüren und Freude bringen.»

Inzwischen treten die vier älteren Geschwister Sutter auch ohne Eltern auf. «Seit wir Autofahren können», erklärt Jasmin Sutter.

Spielen aus dem Stehgreif

Es läutet an der Tür. Der junge Mann stellt sich als Florian aus Bern vor. Die Geschwister Sutter «stürmen» ins Wohnzimmer. Jasmin und Fabian nehmen ihre Handorgeln auf, Stefanie setzt sich ans Klavier, und sie beginnen zu musizieren. Aus dem Stehgreif.

«Wir können nur teils Noten lesen, spielen und singen vor allem nach Gehör», sagt Vater Sutter. Ausser die neunjährige Leandra, die Schwyzerörgeli, lernt und nach Noten spielt. Es sei wahrlich ein Glück, dass alle fünf Kinder so musikalisch seien und so viel Freude am Jodeln und der Ländlermusik hätten. Und sie spielen «Nüd überhole» von Franz Schmidig senior. Überholen wollen sie nicht, einfach in absehbarer Zeit wieder auf die Bühne.