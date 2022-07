Musik Paléggo Festival in Waldkirch wurde bewilligt Das Festival mit eine grossen Mischung aus Genres und Künstler kann auch dieses Jahr wieder stattfinden. Das Festival findet in zwei Wochen statt. Elia Fagetti 17.07.2022, 15.56 Uhr

Bikini Beach verarbeitet verschiedenste Genres zu einem ganz eigenen Klang. Bild: Website Paléggo Festival

Das alljährliche Paléggo Festival vom 29. bis zum 31. Juli in Waldkirch kann stattfinden. Die Gemeinde bewilligte am 30. Juni das Festival, wie sie auf ihrer Gemeindewebsite schreiben. Die Bewilligung gilt speziell für das Abspielen von Live-Musik am Freitag und Samstag bis zwei Uhr morgens.

Zugang zum Festivalgelände erhalten Besucher ab Freitag 12 Uhr. Wer mit dem öffentlichen Verkehr anreist, der muss mit der Buslinie 154 von Wittenbach oder Arnegg bis zur Haltestelle Waldkirch, Edlischwil fahren. Von der Haltestelle sind es dann noch rund zehn Minuten Gehweg. Wer hingegen mit dem Auto anreist, der hat in ebenfalls rund 10 Gehminuten vom Festivalgelände entfernt rund 100 Parkplätze zur Verfügung.

Klassischerweise sind Kinder nicht die Zielgruppe der meisten Festivals. Doch am Paléggo Festival gibt es speziell für Kinder unter 16 Jahren ein Programm wie zum Beispiel der Spielplatz «Eggolino». Alle unter 16 Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen kommen, erhalten einen Gratiseintritt.

Line-up überzeugt mit Genre-Mischung

Timon Cotting präsentiert am Festival seine experimentelle Musik. Bild: Website Paléggo Festival

Zum Line-up dieses Jahr zählen unter anderem Bikini Beach, Lauwarm, Dirty Sound Magnet, oder Mount Sopiro. Das Trio Bikini Beach zum Beispiel überzeugt mit einer breiten Mischung aus verschiedensten Genres. Die Mundartkünstler Lauwarm aus Bern überzeugen mit ihrem Mix aus Reggae, Indie und Pop. Wer sich auf eine mystische Reise begeben will, der sollte sich am Samstag gegen Mitternacht Dirty Sound Magnet anhören. Etwas gegenteilig verhält sich die Musik von Mount Sopiro. Die Ein-Mann-Band von Timon Cotting scheue sich nicht mit diversen Genres zu experimentieren, steht auf der Website von Paléggo zum Künstler. Aussergewöhnlich seien vor allem die Elemente aus der Klassik, die Cotting mit elektronischen Klängen versetzt. Das Festival glänzt in dieser Hinsicht: Genre-Variationen die sonst niemandem aufgefallen wären und die lokalen Künstler. Für einen Drei-Tagespass zahlt der Festivalgänger 60 Franken. Wer nur am Sonntag vorbeischauen möchte, der zahlt 20 Franken. Wer noch etwas feines essen möchte, der zahlt am Sonntag 40 Franken Eintritt und hat dann Zugang zum angebotenen Brunch. (elf.)