St.Galler Musikladen Blue Wonder hat viel zu tun

Musik Wartezeiten bis zu einem Jahr: Seit Corona hat der St.Galler Musikladen Blue Wonder viel zu tun Nach und vor allem während der Coronapandemie boomt die Musikindustrie regelrecht. Vor allem für Reparaturarbeiten muss mit langen Wartezeiten gerechnet werden. Der Musikladen Blue Wonder ist einer der letzten in der Stadt und entsprechend ausgelastet. Joshua Lindenmann Jetzt kommentieren 19.04.2022, 18.00 Uhr

Dado Maric (an der Gitarre) und Simon Zellweger (am Telefon) vom Musikladen Blue Wonder St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

Der Musikladen Blue Wonder ist einer der letzten Musikläden in der Stadt. Er befindet sich an der Metzgergasse 9. Beim Eintreten empfangen einen Klänge des neuen Albums der Red Hot Chili Peppers. An der linken Wand hängen bis zur Decke hinauf Gitarren, rechts stehen E-Pianos dicht an dicht. In einer Ecke schraubt ein Mann an einer Gitarre. Es ist Dado Maric, er ist im Blue Wonder für die Reparaturen zuständig. Die Kette verfügt auch über Filialen in Chur und Buchs.

«Ich denke, die Leute brauchen die Gitarre als eine Art Ventil», sagt Maric. Die Käuferinnen und Käufer seien sehr unterschiedlich. «Wir hatten schon alles: Vom Kindergartenkind, über den Manager, bis zur 84-Jährigen», sagt der 31-Jährige. Bei der Rentnerin hätten sie darauf schauen müssen, dass die Gitarre nicht zu schwer ist.

Der Musikladen Blue Wonder verkauft vor allem Gitarren und E-Pianos. Bild: Raphael Rohner

Ansturm nach dem ersten Lockdown

Neben ihm telefoniert gerade Simon Zellweger. Der 34-Jährige ist Filialleiter. «Während der Pandemie verkauften wir fast keine Lautsprecherboxen», sagt Zellweger, nachdem er das Gespräch beendet hat. Anders sei es nach dem ersten Lockdown gewesen. Da sei die Nachfrage wieder sprunghaft angestiegen. Dies habe damit zu tun, dass Lautsprecherboxen für Konzerte verwendet werden, welche während der Pandemie nicht möglich waren.

Auf die Frage, ob sie einen Ansturm haben, antwortet Zellweger: «Nach dem ersten Lockdown hatten wir einen Kundenanstieg von 30 Prozent. Das ist schon viel. Mittlerweile sind wir wieder bei 15 Prozent im Vergleich mit 2019.» Es gebe auch immer weniger Musikgeschäfte. Gerade im Bereich der Reparatur seien die Kundinnen und Kunden froh, wenn sie einen Fachmann als Ansprechperson haben. Speziell während des Lockdowns hatten sie viele Reparaturen, da in der Pandemie viele Leute zur Musik gefunden hätten.

Die Gitarren in Sortiment von Blue Wonder kosten zwischen 50 und 5000 Franken. Bild: Raphael Rohner

Lange Wartezeiten bei Instrumenten

«An Ersatzteile kommt man im Moment relativ gut», sagt Zellweger. Für E-Pianos betrage die Wartezeit aber bis zu einem Jahr. Das habe mit dem seit der Pandemie herrschenden Chipmangel zu tun. Auch bei den Gitarren muss sechs Monate gewartet werden. Dort komme man aufgrund der erhöhten Nachfrage nicht mit der Produktion nach.

Der Musikladen wird seit der Pandemie sehr gut besucht. Blue Wonder liege mit der Metzgergasse recht zentral, erklärt Maric. Zudem: «Unter dem Strich sind wir die einzige Anlaufstelle für vieles.» Damit meint er vor allem Reparatur und Beratung. «Wir merken auch Schulanfänge, wenn Kinder den Musikunterricht beginnen und sie ein neues Instrument brauchen.»

«Es wird uns auf jeden Fall nicht langweilig.»

«Corona war zwischenmenschlich schon schwierig», sagt Maric. Durch die Maske habe man die Mimik nicht mehr gesehen, was kommunikationstechnisch schon eine Art Blockade gewesen sei. Aber generell sei es cool gewesen, dass viele Leute wieder sagten: Hey ich will Gitarre oder Klavier spielen.

Dado Maric berät einen Kunden. Bild: Raphael Rohner

Gitarren spielen als Lifestyle

Maric testet eine Gitarre, bei der er neue Saiten aufgezogen hat. Das Gitarrespielen werde ihm nie langweilig. Es sei ein Lifestyle. «Ich habe viele Kollegen, die früher zockten, aber wenn du das Game durchgespielt hast, willst du es nicht noch mal spielen. Mit der Gitarre verhält sich das ganz anders.» Es sei auch cool, wenn ein Freund heirate und Musik dazu braucht. «Da sagt er: Hey du spielst doch Gitarre! Und schon hat man einen Auftritt».

Maric wäre theoretisch in der Lage, die Reparaturen in ein bis zwei Tagen abzufertigen, könne das aber nicht mit seinem Gewissen vereinbaren. «Es wird alles gecheckt und muss perfekt sein am Schluss. Der Kunde nimmt sie in die Hand und merkt sofort, woran er ist», sagt Maric. Ob die Gitarre in ein Studio kommt, am Konzert gespielt wird oder nur für daheim ist. Sie müsse einfach immer einsatzbereit sein und das brauche halt viel Zeit.

Dado Maric repariert eine Gitarre. Während des Lockdowns waren die Reparaturdienste gefragter als sonst. Bild: Raphael Rohner

Generationenübergreifende Kultur

Faszinierend findet er auch, wie bekannte Lieder der Gitarre zu Beliebtheit verhelfen. «Vor kurzem hatten wir zwei junge Mädchen im Laden, die eine Gitarre kaufen wollten. Die haben mich dann über Nirvana ausgefragt, obwohl das ja total vor ihrer Zeit ist.» Der Trend geht immer mehr zu ‹aus alt macht neu›», sagt Maric. Wenn man eine Gitarre repariere, habe man ein Spielgefühl wie auf einer neuen Gitarre, aber zusätzlich ein Stück Charakter und Geschichte.

