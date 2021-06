Knabenmusik der Stadt St.Gallen gibt ihr Jahreskonzert online

Musik Knabenmusik der Stadt St.Gallen plant einen Filmauftritt: Das Jahreskonzert wird am Samstag gestreamt Das Konzert der Knabenmusik der Stadt St.Gallen «A Night At The Movies» wird am Samstag live aus dem Kirchgemeindesaal Lachen übertragen. Rita Bolt 11.06.2021, 05.00 Uhr

Die Knabenmusik St.Gallen gibt am Samstag ein virtuelles Jahreskonzert. Bild: Michel Canonica

Ein Online-Konzert während der Coronapandemie zu planen und mit drei verschiedenen Formationen zu proben, ist fast filmreif: «Es ist tatsächlich eine grosse Herausforderung», sagt Daniel Kern, der seit April Präsident der Knabenmusik der Stadt St.Gallen ist. Denn für die drei Formationen galten und gelten immer noch verschiedene Schutzmassnahmen.

Die sechs auftretenden Tambouren sind unter 20 Jahre alt und können während des Spiels den Abstand von eineinhalb Metern einhalten. Die fünf Majoretten müssen sich vor dem Konzert einem Covid-19-Schnelltest unterziehen, denn bei Tanzeinlagen ist der Abstand nicht gegeben. Die über 20-jährigen Musikantinnen und Musikanten der Blasmusikformation müssen den Test ebenfalls machen, die jüngeren sind davon befreit.

Daniel Kern, Präsident der Knabenmusik der Stadt St.Gallen. Bild: PD

«Wir mussten die Schutzmassnahmen in den vergangenen Monaten immer wieder anpassen», sagt Kern. Nichtsdestotrotz: «Wir haben im April entschieden, ein Online-Konzert ohne Saalpublikum durchzuführen. Wir haben in den vergangenen Wochen jede Chance wahrgenommen, um zu proben. Registerweise oder in Kleinstgruppen. So, wie es die Coronaschutzmassnahmen zugelassen haben.»

Knabenmusik ist einzigartig in der Schweiz

Die Knabenmusik unter der Leitung von Michael Wachter ist ein symphonisches Jugendblasorchester und besteht aus 62 Mitgliedern. Fast die Hälfte davon sind Mädchen. Kern sagt, dass eine Namensänderung von «Knabenmusik» schon oft ein Thema gewesen sei und immer wieder ist.

Dirigent Michael Wachter leitet die Knabenmusik der Stadt St.Gallen. Hier bei einer Probe im Kirchgemeindehaus Lachen. Bild: Michel Canonica

Er hat Neuigkeiten: 2023 feiert die Knabenmusik das 75-Jahr-Jubiläum und eine Namensänderung sei geplant. «Ein neuer Name ist aber noch nicht bestimmt.» Nach den Sommerferien werde über das weitere Vorgehen informiert. Denn eine Namensänderung sei «eine grosse Sache und nicht zu unterschätzen».

Die St.Galler Knabenmusik ist seines Wissens einzigartig in der Schweiz. Es gebe kein Jugendorchester, dem Tambouren und Majoretten angegliedert seien. Es habe zudem einen hohen Leistungsstand. Kern kennt die «KM» wie seine Westentasche; er ist schon 22 Jahre dabei. Als einer der Höhepunkte in der Vereinsgeschichte nennt er 2003 die Teilnahme am Eidgenössischen Jugendmusikfest in Chur; die «KM» wurde in der Höchststufe Schweizer Meister. Oft bildeten auch Reisen Höhepunkte: Die Konzertreisen der vergangenen Jahre führten nach Tschechien, Ungarn und Schweden; Konzerttourneen 2010 und 2016 sogar nach Amerika. «Ich hoffe, dass es in Zukunft wieder möglich sein wird, fremde Länder zu bereisen», sagt der neue Präsident.

Umbruch und neue Crew Die 73. Hauptversammlung der Knabenmusik der Stadt St.Gallen wurde aufgrund der herrschenden Coronaschutzmassnahmen brieflich durchgeführt. Der langjährige Präsident Markus Straub ist zurückgetreten; er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Als Nachfolger wurde der Tübacher Daniel Kern gewählt. «Im Verein hat ein Generationenwechsel stattgefunden», sagt Kern. Er war neun Jahre lang aktives Mitglied der Tambouren-Formation der Knabenmusik. Nach der Aktivzeit unterstützte er den Verein in der Ausbildung der Tambouren und übernahm anschliessend für 13 Jahre die Leitung der Tambouren. Neu in den Vorstand gewählt wurden zudem Stefanie Bischof, Flurin Cavelti, Samuel Müller, Antonia Truniger und Werner Graf.

Die Knabenmusik sei ein junges Orchester, das Durchschnittsalter 17 Jahre. Kern verhehlt nicht, dass es derzeit nicht einfach ist, Nachwuchs bei den Bläsern, Tambouren und Majoretten zu rekrutieren. «Mein Ziel ist es, dass junge Menschen Spass am Musizieren haben, gerne proben und auch auftreten können.»

Organisiert Schweizer Jugendmusikfest

Nächste Gelegenheit für einen Auftritt haben die drei Formationen am Samstag mit ihrem Jahreskonzert «KM in concert». Die Musikantinnen, Musikanten, Tambouren (Leitung Daniel Kern) und Majoretten (Leitung Caroline Mazenauer) werden ab 19.30 Uhr im Livestream für eine Stunde zu sehen und zu hören sein. Das Konzert wird über Youtube ausgespielt und ist unter diesem Link abrufbar.

Die «KM» spielt Filmmusik aus James-Bond-Filmen. Die Majoretten tanzen zu «This Is Me» aus «The Greatest Showmann», die Tambouren trommeln zu «Hot Shots» des Flawilers Roman Lombriser. Es moderiert Poetry-Slam-Talent Miriam Schöb. Die technische Umsetzung realisiert der Verein Konzertbühne Mörschwil bestehend aus drei Generationen der Familie Mathis.

«Das Konzert soll ein Erlebnis für die Musizierenden und für die Zuhörer sein», wünscht sich Kern. Das ganz grosse Erlebnis steht dann 2023 an: Die Knabenmusik führt für den Schweizer Jugendmusikverband das 18. Schweizer Jugendmusikfest durch. Es findet alle fünf Jahre statt. OK-Präsident ist Markus Straub. Über 100 Formationen mit mehr als 4000 Mitgliedern treten jeweils in verschiedenen Kategorien und Stärkeklassen an. Spätestens dann wird das Geheimnis um den neuen Namen der Knabenmusik der Stadt St.Gallen gelüftet.