Ire Eoghan Konstantin ist in St.Gallen ein aufstrebender Musiker

Musik «Ich bin hungrig nach mehr Musik»: Der Ire Eoghan Konstantin ist in St.Gallen ein aufstrebender Singer-Songwriter Vom Wohnzimmerkonzert auf die Grabenhalle-Bühne: Eoghan Konstantin hat in Irland auf der Strasse gespielt – und vor kurzem am Open Air St.Gallen. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 22.07.2022, 18.00 Uhr

Der in St.Gallen lebende irische Musiker Eoghan Konstantin schreibt seine Songs selbst. Bild: Michel Canonica

Eoghan Konstantin ist ein Name, den man sich merken sollte, nachdem man gelernt hat, wie man ihn ausspricht. Eoghan ist gälisch und wird Owen gesprochen. Der 28-Jährige stammt aus Irland und ist in St.Gallen ein aufstrebender Musiker. In den letzten Monaten trat er vermehrt zuerst in Wohnzimmern und auf Dachterrassen von Freunden auf, später in Bars, in der Grabenhalle und Ende Juni sogar an der Open-Mic-Session am Open Air St.Gallen. Der Singer-Songwriter überzeugt dabei mit Balladen mit warmer Melancholie und sanfter, leicht rauchiger Stimme.

Vor drei Jahren kam Eoghan Konstantin aus Kildare, das ausserhalb Dublins liegt, in die Schweiz. Nach seinem Englischstudium wollte er noch einmal ins Ausland, bevor er in Irland eine Vollzeitstelle als Lehrer antreten wollte. Er hatte einen Job als Sprachassistent an der Kantonsschule am Burggraben. Sein Vater stammt aus Deutschland, weshalb Eoghan Konstantin einen Bezug zur deutschen Sprache und Kultur hat. «Eigentlich war geplant, ein Jahr hier zu arbeiten. Doch dann blieb ich hängen», sagt Eoghan Konstantin und ergänzt: «In St.Gallen kann man sich schnell zu Hause fühlen. Ich habe rasch Freunde gefunden.»

Als Strassenmusiker angefangen

Eoghan Konstantin hat aber nicht erst in St.Gallen begonnen, Musik zu schreiben und zu spielen. «Ich bin damit aufgewachsen, in unserem Haus gab es viele Instrumente», erzählt er. Druck zum Üben habe es von seinen Eltern aber nie gegeben. Als er etwa 16 Jahre alt war, begann er zuerst, die Drums zu spielen. Mit seinem Bruder und Freunden trat er in der Grafton Street auf, der bekanntesten Strasse in Dublins Fussgängerzone.

«In Irland fangen die meisten Musiker auf der Strasse an. Das ist eine gute Schule. Man lernt, die Aufmerksamkeit des vorbeigehenden Publikums auf sich zu lenken.»

Schnell habe er gelernt, welche Songs funktionieren, damit die Passanten stehen bleiben. Nach den Drums begann er mit Klavier und Gitarre. Musikstunden besuchte er nie, er hat sich alles selbst beigebracht. «Heute wünschte ich mir manchmal, ich hätte Stunden gehabt. Aber dann sage ich mir, so konnte ich in meinem eigenen Tempo lernen.»

Musiker zu werden, war nie Eoghan Konstantins Plan. «Ich plane eigentlich überhaupt nicht gern. Ich lebe im Moment, meine Philosophie ist: Solange es mir Freude bereitet, mache ich Musik», sagt er. Natürlich möchte er in den kommenden Monaten weitere Songs aufnehmen und er hofft, bis Weihnachten eine EP mit vier oder fünf Liedern veröffentlichen zu können. Aber sein Ziel ist nicht, Vollzeit Musik zu machen: «Dafür unterrichte ich viel zu gerne.» Doch seit Januar hat er sein Pensum als Englischlehrer an der Berufsschule reduziert, um der Musik mehr Zeit in seinem Leben zu geben.

Eigene Songs sind authentischer

Eoghan Konstantin schreibt alle seine Songs selbst. «Es ist mir lieber, ich habe vielleicht ein etwas kleineres Publikum, dafür sind es meine eigenen Songs. Das ist authentischer, als wenn ich Mainstreamsongs covern würde, nur um mehr Leute anzulocken.» Wie seine Vorbilder Damien Rice und Glen Hansard will er aus wenig viel machen und Emotionen auslösen ohne eine grosse Show. Seine Songs sind im Indie-Folk anzusiedeln. Doch eigentlich will sich der Künstler nicht schubladisieren lassen. «Das limitiert mich als Musiker. Ich möchte vielleicht auch mal etwas Neues ausprobieren.»

Die Melodien des Singer-Songwriters sind oft melancholisch, seine Texte poetisch: In «Superhero» singt er von einem Mann, der sich wünscht, Spiderman zu sein, um sein Netz als Sicherheitsnetz zu verwenden, oder Batman, um seine Dämonen bekämpfen zu können. Doch das Lied macht auch Hoffnung mit Zeilen wie «The sun comes after the darkest hour» (Nach der dunkelsten Stunde scheint wieder die Sonne) oder «If I met him, I would tell him there’s no need to hide, cause he’s a superhero in everyone’s eyes» (Wenn ich ihn träfe, würde ich ihm sagen, er habe keinen Grund, sich zu verstecken, denn er ist ein Superheld für alle).

«Ich schrieb diesen Song nach einer schwierigen Phase meines Lebens. Er ist eine Sammlung aus der Unterstützung, die ich von meinen Freunden erhielt», erzählt der Sänger. Seine Texte sind inspiriert von dem, was ihn beschäftigt. «Früher wollte ich die perfekten Texte schreiben statt einfach darüber, was gerade in mir vorgeht. Meinen neuen Song ‹Won’t Let You Down› habe ich in zehn Minuten verkatert geschrieben», sagt er und lacht.

Nichts zu verlieren

Mit seinen Songs tritt Eoghan Konstantin immer häufiger auf. Im Februar sagte jemand einen Gig in der Grabenhalle ab. «Da dachte ich, das wäre eine tolle Chance. Aber ich fand, ich sei noch nicht bereit», sagt er. Ein Freund, der schon mit ihm aufgetreten war, überzeugte ihn jedoch vom Gegenteil. Sie bewarben sich und bekamen den Gig. «Das war ein Highlight. Seither denke ich, ich habe nichts zu verlieren, und bewerbe mich überall, wo ich Lust dazu habe.» So auch beim Open Mic am Open Air St.Gallen, wo er zehn Minuten auftreten durfte.

«Das war crazy, eine super Stimmung.»

Er hätte nicht mit so vielen Zuschauern gerechnet. «Das war gut für mein Ego, jetzt bin ich hungrig nach weiteren Auftritten.»

