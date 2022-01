Musik Gossauer Gesangsfestival findet ohne neuen Präsidenten statt Nach dem Tod von Alex Brühwiler übernimmt das restliche OK seine Aufgaben für das Gossauer Festival. Dinah Hauser 06.01.2022, 16.25 Uhr

Die Gruppe Bliss tritt im Mai am Gesangsfestival in Gossau auf. Bild: Maria Schmid

Ende Mai ist es so weit, dann findet das Gesangsfestival in Gossau statt. Über 900 Chöre haben sich angemeldet; es werden über 9000 Sängerinnen und Sänger erwartet, wie das Organisationskomitee in einer Mitteilung schreibt.

Dieses plant nun ohne Präsidenten weiter. Alex Brühwiler ist im vergangenen Herbst verstorben. «Dieser Verlust hat das OK schwer getroffen. Alex Brühwiler hinterlässt eine grosse Lücke», heisst es in der Mitteilung. Das OK hat sich in der Folge Gedanken gemacht, wie die Nachfolge geregelt werden könnte. Die Analyse habe gezeigt, dass Alex Brühwiler «hervorragende Vorarbeiten geleistet hat».

Ein neuer Präsident müsste sich für die Einarbeitung viel Zeit nehmen, gleichzeitig müssten die Vorbereitungen aber zügig vorangetrieben werden. So habe das Kern-OK beschlossen, auf die Nomination eines Nachfolgers zu verzichten und die Aufgaben intern zu verteilen. «Das OK ist gewillt, das Fest ganz im Sinn und Geist von Alex Brühwiler durchzuführen», heisst es weiter.

Trotz Corona optimistisch

Das OK beurteilt die hohe Anzahl der Anmeldungen positiv, da die Coronasituation bei den Chören Unsicherheit ausgelöst habe. Die Anmeldungen machen aber deutlich, «dass in der ganzen Schweiz Vorfreude herrscht und das Festival nach dem Willen der Sängerinnen und Sänger unbedingt stattfinden soll». Das OK hat in der Planung mögliche Coronaauflagen berücksichtigt, hofft aber auf eine möglichst unbelastete Durchführung des Festes.

Auf die Besucherinnen und Besucher warten diverse musikalische Leckerbissen. So wird etwa die bekannte Gruppe Bliss auftreten. Oder der Schweizer Jugendchor, die inoffizielle Nationalmannschaft der schweizerischen Chorszene. Das Publikum kann beim gemeinsamen Singen ebenfalls mitwirken. Zudem gibt es Schnupperateliers für Teilnehmende und interessierte Gäste. (pd/dh)