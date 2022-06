St.Gallens «Musig uf de Gass» erwartet 2000 Besucher

Konzerte «Endlich können wir wieder loslegen»: 2000 Besucher an «Musig uf de Gass» erwartet Ein Abend, sechs Clubs und 20 Nachwuchsbands: Am Samstagabend sind die Strassen der St.Galler Altstadt wieder voll mit Musikfans. Krisztina Scherrer 01.06.2022, 14.28 Uhr

Die Veranstaltung zieht viele Leute an. Bild: Adriana Ortiz Cardozo

«Musig uf de Gass» ist zurück. Nach zwei Jahren Pause füllen sich die Gassen der Stadt wieder mit Menschen, die von Club zu Club schwirren, geleitet von der Musik. «Es ist ein besonderer Moment, für die Künstlerinnen und Künstler und uns Veranstalter sowieso. Endlich können wir wieder loslegen», sagt Mediensprecherin Nora Fuchs. «Die einen oder anderen Besucherinnen und Besucher sind sich wahrscheinlich schon wieder an Konzerte und Events gewöhnt. Für uns ist dieser Anlass aber bedeutend.» Am Samstag treten 20 regionale und lokale Nachwuchsbands in sechs verschiedenen Clubs auf. «Für die Musikerinnen und Musiker ist das eine wichtige Plattform, um vor Publikum aufzutreten.»

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre, werden rund 2000 Besucherinnen und Besucher erwartet: «Da es keinen Vorverkauf gibt, ist es schwierig, eine Prognose zu stellen.» Wer ein Ticket möchte, muss es sich an einer der Abendkassen in den Clubs holen. Der Eintritt gilt dann den ganzen Abend für jede Location. Gestartet wird der Event auf der Marktgassbühne mit einem Gratis-Abendprogramm ab 17.30 Uhr. Im Flon, Kugl, Palace, in der Grabenhalle und im Oya geht es um 20.45 Uhr los. Unter anderem mit dem Skiclub Toggenburg, Too Mad, Femi Luna, Cutting Curves oder Rapture Boy.

«Musig uf de Gass» wird vom Open Air St.Gallen und dem neuen Hauptsponsor Aldi Suisse unterstützt und soll junge Musikerinnen und Musiker aus der Region fördern. «Für diese Newcomer-Bands geht es meist weiter auf eine Bühne im Sittertobel.» Bekannte Beispiele sind Benjamin Amaru, der Skiclub Toggenburg und Femi Luna, die dieses Jahr auf der neuen «Intro Stage» am St.Galler Musikfestival auftreten. Die «Intro Stage» sei ein Herzenswunsch der Organisatoren gewesen. «Endlich haben wir eine Bühne, die das ganze Open Air durch eine Plattform für Newcomerinnen und Newcomer, sowie Platz für rund 800 bis 1000 Fans bietet.»