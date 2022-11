St.Gallen: Ostmusik konzertiert mit jungem Dirigenten

Musik Eine musikalische Reise der Fantasie: Die traditionsreiche Musikgesellschaft St.Gallen Ost lädt ein zum Kirchenkonzert Die Ostmusik führt am kommenden Sonntag in der evangelischen Kirche Heiligkreuz ein Kirchenkonzert durch. Die Gesellschaft gehört seit 150 Jahren zum musikalischen Stadtbild. Sie hat neu einen jungen Dirigenten. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 07.11.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Konzentriert in der Probe: Tubist der Musikgesellschaft Ost. Reto Martin

Die Musikgesellschaft St.Gallen Ost, kurz Ostmusik genannt, gehört seit über 150 Jahren zum musikalischen Stadtbild. Eine Tradition, die sich seit der Vereinsgründung bis heute fest in der Geschichte der Ostmusik verankert hat, ist beispielsweise die Teilnahme am Kinderfest.

Werte, die Bestand haben

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass sie von fünf Männern im Tablat gegründet wurde und sich in den ersten Jahrzehnten zu einem stattlichen Musikkorps entwickelte. Schon früh standen neben reger Aktivitäten in Form von Proben und Auftritten auch Ausflüge und kleinere Reisen innerhalb der Schweiz auf dem Programm. Die erste Abendunterhaltung fand im Januar 1879 im Restaurant Hirschen, St.Fiden statt.

Von der Gründung der Ostmusik bis heute hat sich die Welt stark verändert. Einiges, was der Musikgesellschaft schon in den Anfängen wichtig war, hat aber noch immer Bestand. So liegt es den Musizierenden nach wie vor am Herzen, ein abwechslungsreiches Repertoire zu beherrschen, welches ein breites Publikum anspricht und für die Mitglieder eine Herausforderung darstellt. Ebenso viel Wert legen sie auf ein Musizieren in einem entspannten und freundschaftlichen Klima untereinander.

Abendunterhaltung und Kirchenkonzert

Gegenwärtig spielt die Ostmusik in der dritten Stärkeklasse in einer Harmonie-Besetzung mit Holz- und Blechblasinstrumenten. Das Repertoire umfasst sowohl traditionelle Blasmusik-Stücke als auch moderne Kompositionen. Noch immer steht in der ersten Jahreshälfte die Abendunterhaltung auf dem Programm, die aber längst nicht mehr im Restaurant Hirschen in St.Fiden stattfindet. «Für die städtischen Musikvereine ist es sehr schwierig geworden, geeignete und bezahlbare Lokalitäten für Auftritte zu finden», sagt dazu Michael Hälg, der in der Ostmusik Trompete spielt und im Verein als Vizepräsident und Kassier amtet.

Nun aber steht nicht die Abendunterhaltung, sondern der zweite grosse Anlass im Jahresprogramm der Musikgesellschaft St.Gallen Ost vor der Türe. Das traditionelle Konzert in der Kirche findet am kommenden Sonntag, 13. November, um 16 Uhr in der evangelischen Kirche Heiligkreuz statt. Laut Michael Hälg erwartet die Zuhörenden eine Reise der Fantasie mit bekannten Melodien wie «Heaven oder «Conquest Of Paradise». Auf der Bühne werden rund 30 Musizierende stehen. Im Anschluss an das Konzert sind alle zu einem gemütlichen Apéro eingeladen.

Dirigent mit jungem Schwung

Dirigiert wird das Konzert in der Kirche von Reto Meier, der vor rund einem Jahr zur Ostmusik gestossen ist.

Der Jüngste im Verein schwingt den Dirigentenstab: Reto Meier ist 25. Reto Martin

«Er ist mit seinen 25 Jahren der Jüngste im Verein und bringt jungen Schwung in unsere Proben», erklärt Michael Hälg. Diese finden jeweils am Mittwochabend im Schulhaus Oberzil statt. «Wer auf der Suche nach einem Musikverein ist, bei dem man sich musikalisch aktiv einbringen kann und auch bei der Organisation unserer Konzerte tatkräftig mithilft, ist bei uns herzlich willkommen», betont der Vizepräsident.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen