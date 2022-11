Stadtmusik Gossau feiert 150-Jahre-Jubiläum

Musik Ehemalige Mitglieder, der «Gruss an Gossau» und Filmsoundtrack: Die Stadtmusik Gossau feiert ihr 150-Jahr-Jubiläum Die Stadtmusik Gossau feiert das 150-Jahr-Jubiläum mit einem Konzert. Viele ehemalige Musikerinnen und Musiker kehren für den besonderen Auftritt zurück. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die Stadtmusik Gossau wird dieses Jahr 150 Jahre alt. In den Anfang war es eine reine Männerformation, heute sind die Frauen in der Überzahl. Bild: Andrea Tina Stalder

150 Jahre: Diesen runden Geburtstag kann die Stadtmusik Gossau feiern. 1872 wurde sie gegründet, damals noch unter dem Namen Bürgermusik, da Gossau erst seit 2001 eine Stadt ist. Das Jubiläumsjahr ist zwar schon fast zu Ende, gefeiert wurde bisher aber noch nicht.

«Es war für uns ein Jahr mit vielen Veränderungen. Im Juni haben wir den Vorstand komplett erneuert, weil alle Mitglieder gleichzeitig zurückgetreten sind», sagt der neue Präsident Beat Bienz. Studienbeginn, berufliche Herausforderungen oder sonstige Zeitprobleme waren die Gründe für die vielen Wechsel. «Danach mussten wir uns zuerst wieder neu finden», ergänzt Bienz. Nun soll das Jubiläum aber mit einem Konzert am 20. November gefeiert werden.

Auf ein grosses Projekt folgt jetzt ein familiäres

Während der vergangenen zwei Pandemiejahre war es für die Stadtmusik Gossau nicht einfach. «Wir konnten lange Zeit nicht proben und auftreten und als es wieder möglich war, wussten wir nicht, in welchem Rahmen Auftritte umsetzbar sein würden», sagt der Vereinspräsident.

Im April konnten die Musikerinnen und Musiker jedoch ein grosses Projekt verwirklichen: Gemeinsam mit dem Musikverein Eintracht Güttingen spielten sie in der Tonhalle in St.Gallen die Schweizer Premiere der «Genesis Suite» des Komponisten Tolga Kashif. Das Jubiläum will die Stadtmusik nun aber im kleinen, familiären Rahmen feiern.

Für das Konzert sind die Vorstandsmitglieder in die 150-jährige Geschichte der Stadtmusik eingetaucht und haben im Archiv gestöbert. Beat Bienz erzählt:

«Wir haben in den Unterlagen ehemalige Mitglieder gesucht, sie angeschrieben und gefragt, ob sie bei diesem besonderen Ereignis dabei sein möchten.»

Einige hätten es sich nicht mehr zugetraut, weil sie schon längere Zeit nicht mehr spielen, aber ein paar haben für die Teilnahme am Konzert zugesagt und so tritt die Stadtmusik in spezieller Formation auf.

Unter dem Titel «Hollywood» spielt die Stadtmusik Höhepunkte aus verschiedenen Filmsoundtracks. Ein besonderes Stück stammt jedoch nicht aus einem Film, sondern aus der Feder eines Lustenauer Komponisten, der der Bürgermusik Gossau 1934 den Marsch «Gruss an Gossau» schenkte. «Leider wurde er seither kaum gespielt. Deshalb haben wir diese Wiederentdeckung aus dem Archiv neu arrangieren lassen», sagt Dirigent Gabriel Mayer Hétu.

Dirigent Gabriel Mayer Hétu probt mit der Stadtmusik Gossau. Bild: Andrea Tina Stalder

Doppelt so viele Frauen spielen in der Stadtmusik als Männer

Beat Bienz und Gabriel Mayer Hétu hoffen, dass die ehemaligen Mitglieder, die nun für das Jubiläumskonzert dazugekommen sind, auch danach weiter in der Stadtmusik bleiben. Denn der Verein kämpft gegen ein grosses Nachwuchsproblem.

«Das passiert bereits im Schulalter: Schon da fällt auf, dass immer weniger Kinder ein Instrument lernen wollen», schildert der Dirigent, der an den Musikschulen Gossau, Goldach und Rorschach Trompetenunterricht gibt. Als Gründe nennt er die grosse Auswahl an Hobbys. «Zudem ist es teuer, ein Instrument zu lernen und es dauert eine gewisse Zeit, bis man es einigermassen beherrscht und es anfängt, Spass zu machen.»

Was zudem auffällt: In der Stadtmusik Gossau gibt es doppelt so viele Frauen wie Männer. Gabriel Mayer Hétu erklärt:

«Heute ist der Sport für Kinder und Jugendliche oft wichtiger als das Lernen eines Instruments. Mädchen finden eher Freude an der Musik als Buben, daher der hohe Frauenanteil.»

In allen vier Vereinen, die er dirigiert, sei der Frauenanteil grösser. Ganz im Gegensatz zum Gründungsjahr der Bürgermusik Gossau: 1872 war sie ein reiner Männerverein, wie alte Bilder zeigen. Und auch in professionellen Orchestern spielten erst ab den 1980er-Jahren Frauen. Umso erfreuter ist der Dirigent über hohen Frauenanteil in der Stadtmusik Gossau.

Der Profimusiker Gabriel Mayer Hétu sieht jedes Konzert als Projekt, bei dem es gilt, verschiedene Niveaus unter einen Hut zu bringen. «Es ist schön, wie wir aus nichts etwas Schönes schaffen», sagt er. Dabei stehe jedoch immer die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund, wie Beat Bienz betont.

«Die Geselligkeit ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins.»

Hinweis: Konzert am 20. November, 17 Uhr, Andreaskirche Gossau; Eintritt gratis mit Kollekte

