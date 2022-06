Musikgesellschaft Häggenschwil lädt zur Sommerserenade ein

Konzert «Wir mussten uns wieder einspielen»: Die Musikgesellschaften Häggenschwil und Muolen laden zur Sommerserenade mit Showprogramm ein Die Musikgesellschaften Häggenschwil und Muolen sowie die Jung-Viel-Harmoniker Muolen-Häggenschwil geben am Samstag gemeinsam ein Konzert. Das dorfübergreifende Fest soll das Gemeinschaftsgefühl stärken. Ausserdem zeigen die Häggenschwiler eine Show mit Musik und Tanz. Krisztina Scherrer 22.06.2022, 05.00 Uhr

Das Showprogramm der Musikgesellschaft Häggenschwil sei beliebt, sagt Präsidentin Sandra Schwizer. Bild: PD

«Die Freude ist megagross», sagt Sandra Schwizer. Sie ist Präsidentin der Musikgesellschaft Häggenschwil. «Wir können endlich das zeigen, was wir seit Ewigkeiten vorbereitet haben.» Schon zweimal musste die «Musig-Show» der Musikgesellschaft Häggenschwil und Jung-Viel-Harmoniker Muolen-Häggenschwil wegen Corona verschoben werden. Endlich kann die Musikgesellschaft Häggenschwil mit ihrem Showprogramm, das sie eigentlich im Winter zeigen wollte, auftreten. Die Veranstaltung Sommerserenade findet zum zweiten Mal, gemeinsam mit der Musikgesellschaft Muolen, statt.

Spiel und Tanz vereint

Es sei nicht einfach gewesen, nach der Zwangspause wieder in den Groove zu kommen. «Wir mussten uns wieder einspielen. Die Proben und das Üben zu Hause wurden wieder zur Verpflichtung, was nach Corona nicht einfach war. Zum Glück blieben uns aber alle Musikantinnen und Musikanten erhalten», so Schwizer. Die Musikgesellschaft Häggenschwil tritt mit einer Choreografie auf. Das heisst: Die Vereinsmitglieder spielen nicht nur ihre Instrumente, sondern haben dazu einen Tanz einstudiert. «Das kommt immer sehr gut an.»

Fest ist das erste Mal in Häggenschwil

Bislang trat die Musikgesellschaft Häggenschwil im Sommer allein auf. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass beim Event in Häggenschwil die Musikgesellschaft Muolen und die Jung-Viel-Harmoniker Muolen-Häggenschwil dabei sind. Schwizer sagt:

«Das dorfübergreifende Fest soll das Gemeinschaftsgefühl stärken.»

Der Musikanlass findet in der Mehrzweckhalle Rietwis statt. Bei gutem Wetter auf dem Pausenplatz, bei schlechtem Wetter in der Halle. Die Veranstaltung beginnt um 18.45 Uhr. Programmstart ist um 19 Uhr mit der Jugendmusik. Um 19.45 Uhr tritt die Musikgesellschaft Muolen auf, um 20.30 Uhr die Musikgesellschaft Häggenschwil. Es gibt eine Festwirtschaft mit Grill und Dessertbuffet. Der Eintritt ist gratis.