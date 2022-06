Goldacher Oberstufenschüler begeistern mit Musical

Glänzende Musicalpremiere der Oberstufe Goldach: «Niemand anderes» begeistert in der Wartegghalle

270 Schülerinnen und Schüler sowie 35 Lehrpersonen haben hart gearbeitet, um das Musical auf die Beine zu stellen. Was sie nun an Theater, Sologesang, Band, Chor, Tanz und Akrobatik auf die Bühne bringen, haben sie an der Premiere vom Freitagabend eindrücklich unter Beweis gestellt.