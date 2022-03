Musical: Elvis Presley Ende März in Wil und Gossau erleben

Musical Elvis Presley nochmals erleben: Musical mit Zeitzeugen und «bestem Elvis-Darsteller weltweit» macht Halt in der Ostschweiz «Elvis – das Musical» ist seit Januar 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. In den zweieinhalbstündigen Shows sind Zeitzeugen, Elvis-Imitatoren und Live-Ausschnitte von Elvis selbst zu sehen. Ende März ist das Musical in Gossau und Wil zu sehen. Alain Rutishauser 23.03.2022, 16.50 Uhr

Elvis-Imitator Grahame Patrick und Zeitzeuge Ed Enoch teilen sich bei «Elvis – das Musical» die Bühne. Bild: PD

Der «King of Rock'n'Roll» wäre am 8. Januar 2022 87 Jahre alt geworden. Elvis Presley verstarb am 16. August 1977 und wurde nur 42 Jahre alt. Mutmasslich soll er über eine Milliarde Tonträger verkauft haben und gilt somit als der erfolgreichste Musiker aller Zeiten. Für diejenigen, die den «King» nicht mehr miterleben durften – und natürlich auch für alle anderen – gibt es dieser Tage einen würdigen Ersatz: «Elvis – das Musical» macht Halt in der Ostschweiz.

Elvis-Musical wird in Gossau und Wil gezeigt

Am Freitag, dem 25. März wird das Musical im Stadtsaal in Wil aufgeführt. In der darauffolgenden Woche, am Donnerstag, dem 31. März, wird «Elvis – das Musical» im Fürstenlandsaal in Gossau zu sehen sein. «Die Show in Wil ist praktisch ausverkauft, und auch in Gossau sind nur noch wenige Tickets erhältlich», sagt Martin Tscharner, Präsident des Vereins Nice Time Productions, der die Shows organisiert. Alternativ sei «Elvis – das Musical» am 1. und 9. April auch in Landquart zu sehen. Die Show ist seit Januar 2020 in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und zählt laut Tscharner seit der Premiere über 500’000 Zuschauer. Er sagt:

«Die Show eignet sich für jeden, der einen entspannten Abend verbringen und die Lieder und das Leben von Elvis live miterleben will.»

Die rund zweieinhalbstündige Aufführung begleitet durch ausgewählte Höhepunkte seiner Biografie, beispielsweise das TV-Konzert «Aloha From Hawaii», das 1973 weltweit im Fernsehen übertragen wurde und über eine Milliarde Zuschauer in rund 40 Ländern vor den Flimmerkasten gelockt haben soll. Tscharner fügt an:

«Elvis hatte schon eine lange Zeit gesungen, jedoch hatte dies anfangs kaum jemanden interessiert, bis ihn jemand entdeckt und ihm einen Plattenvertrag angeboten hat. Auch das kommt in der Show vor.»

Auch Zeitzeuge und Mitmusiker von Elvis Presley tritt auf

Elvis-Hits wie «Love Me Tender», «Heartbreak Hotel» oder «Hound Dog» werden live auf der Bühne von Grahame Patrick, dem laut Tscharner «weltweit besten Elvis-Darsteller», aufgeführt: «Er imitiert Elvis nahezu perfekt, sieht ihm zum Verwechseln ähnlich und von der Stimme her könnte man meinen, er sei es wirklich.»

Begleitet wird Patrick von der siebenköpfigen Las-Vegas-Showband sowie Showgirls, weiteren Sängern und Schauspielern. Die gesamte Crew umfasst insgesamt 80 Leute, 14 davon sind auf der Bühne zu sehen. Das Musical kann sogar mit echten Zeitzeugen aufwarten: Ed Enoch war Leiter des «Stamps Quartet», das zwischen 1971 und 1977 bei über 1000 Konzerten mit Elvis die Bühne teilte. Tscharner sagt:

«Es gibt unzählige Shows über Elvis. Er ist wohl der Musiker, der am meisten imitiert wird. Dass wir mit Enoch einen echten Zeitzeugen haben, hebt uns von der Masse ab.»

Enoch werde während der Show Insiderinformationen und Hintergrundwissen zu Elvis Presley preisgeben. Immerhin war er bis ganz zum Schluss dabei: Enoch sang an Elvis' Beerdigung am 18. August 1977 auf seinem Anwesen Graceland in Memphis, Tennessee.

Tickets erhältlich auf ticketcorner.ch, in den Filialen der Post, im Manor und Coop City, Ermässigung von 20 Franken bei Personen unter 21 Jahren.