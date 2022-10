St.Gallen: 400 Sängerinnen und Sänger proben Luther-King-Musical

Musical «Beim Singen kann man nicht traurig sein»: 400 Sängerinnen und Sänger proben für das Chormusical über Martin Luther King Das nächste Wochenende wird «Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt» auf dem Olma-Areal in St.Gallen aufgeführt. Mirjam Bächtold Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.00 Uhr

Das erfolgreiche Chormusical «Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt» kommt am 5. und 6. November zum ersten Mal nach St.Gallen. Ralph Ribi

«I have a dream». Mit diesen legendären Worten eröffnete Martin Luther King 1963 seine Rede, die er beim Marsch auf Washington für Arbeit und Freiheit im Rahmen der Bürgerrechtsbewegung hielt. Heute sind diese Worte so legendär, dass man die Rechte erwerben muss, will man sie im Zusammenhang mit Luther King benutzen.

Das Kreativteam des Chormusicals «Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt» hat es versucht, doch nur die Erlaubnis für die Verwendung der deutschen Worte «Ich hab den Traum» erhalten. Diese Zeile singen die über 400 Sängerinnen und Sänger in der Probe in St.Gallen nun mit Inbrunst. Am 5. und 6. November führen sie das Musical gemeinsam mit professionellen Solisten und einer zehnköpfigen Band auf. Bis dahin feilt der Projektchor unter der Leitung von Andreas Hausamman und Simon Griesinger noch an einigen schwierigen Übergängen.

Grosses Stimmvolumen

Es ist eine enorme Stimmgewalt, die dem Dirigenten Simon Griesinger entgegenschlägt. «Von der Arbeitsweise her ist es dasselbe, wie einen 50-köpfigen Chor zu dirigieren, aber dieses Chorvolumen ist schon etwas ganz Besonderes», sagt der 32-Jährige. Gemeinsam mit dem Projektleiter Andreas Hausammann hat er vor vier Jahren bereits den St. Galler Chor für das Pop-Oratorium «Luther» über den Reformator Martin Luther geleitet.

Da die Nachfrage bei den Sängerinnen und Sängern gross war, entschieden sie sich auch zur Teilnahme am aktuellen Chormusical. Es ist ein Projekt der Stiftung Creative Kirche, einer Agentur mit Sitz im deutschen Witten, die moderne Chormusik mit grossen, landesübergreifenden Projekten fördert. Sie engagierte die beiden Komponisten, den Autor und die Solisten für das Musical, das derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz tourt. Die Musik stammt von Hanjo Gäbler und Christoph Terbuyken, das Libretto schrieb der Journalist, Songtexter und King-Kenner Andreas Malessa.

Die Chöre werden jeweils vor Ort aufgestellt. «Die Menschen, die im Chor mitsingen, sind die erste Zielgruppe dieses Projekts, nicht etwa die Zuschauer des Musicals», sagt der Projektleiter des St. Galler Chors Andreas Hausamman. «Es ist für sie ein sehr intensives Erlebnis und eine Chance, mit professionellen Musicaldarstellern aufzutreten. Zudem ist gemeinsames Singen eine wunderbare Erfahrung, denn singen macht erwiesenermassen glücklich, man kann dabei nicht traurig sein», ergänzt Simon Griesinger. Der Chor steht bei den Aufführungen keineswegs im Hintergrund, sondern spielt eine wichtige Rolle und ist bei etwa 50 Prozent der Vorstellung im Einsatz.

«Musik schweisst zusammen»

Fredy Lanz, der im Chor mitsingt, kann die Aussage des Dirigenten nur bestätigen: «Ich muss mich zwar manchmal überwinden, in die Probe zu gehen, aber ich komme jedes Mal glücklich nach Hause. Die Musik schweisst uns zusammen und gibt mir immer etwas zurück», sagt der 65-Jährige. Der 46-jährigen Jeannine Alpiger gefällt neben der Musik auch die Botschaft von Gerechtigkeit und Menschenwürde, die das Musical übermittelt:

«Wir berühren die Zuschauer mit der Musik und ich hoffe, dass sie das Erlebte nach der Vorstellung auch weitergeben.»

Und die 61-jährige Conny Gobbo, die sonst in einem kleinen Chor singt, sagt: «Mit so vielen Menschen gemeinsam zu singen, ist ein einmaliges Erlebnis und es klingt super.»

Für Andreas Hausammann und Simon Griesinger gibt es kaum etwas Schöneres als mit so vielen Menschen gemeinsam zu musizieren. «Die Musik verbindet Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. In einem meiner Chöre haben sich zwei kennen gelernt, die kürzlich geheiratet haben», sagt Simon Griesinger. Neben der Musik ist für sie aber auch Martin Luther King eine Inspiration. «Ich bewundere ihn als Mensch. Er war ein radikaler Kämpfer für Menschenwürde, Gleichberechtigung und Gerechtigkeit und setzte dabei konsequent auf Gewaltlosigkeit, basierend auf den Werten seines christlichen Glaubens. Er hat mit seinem Traum die Welt verändert», sagt Kirchenmusiker Hausammann.

Auch heute noch aktuell

Ob sie mit dem Musical auch die Welt oder zumindest einen Teil davon verändern können? «Das ist natürlich ein hoher Anspruch. Aber wir stehen zu hundert Prozent hinter den Themen im Stück und glauben, dass wir damit die Herzen der Zuschauer bewegen», sagt Andreas Hausammann und ergänzt: «Denn die Themen wie Gleichberechtigung und Menschenwürde sind nach wie vor aktuell und hochrelevant – persönlich und für die ganze Gesellschaft.»

Vorstellungen: Samstag, 5. 11., 15 und 20 Uhr, Sonntag, 6. 11., 11 Uhr. Wenige Tickets sind noch an der Abendkasse erhältlich.

