Museumsnacht Selbstbefriedigung, Magersucht und Pizza: Ein Rundgang an der St.Galler Museumsnacht 4000 Besucherinnen und Besucher sind durch die Museumsnacht flaniert: viele Familien und Junge. Sie liessen sich die Ohren von Feministinnen betäuben, bastelten Lamas und staunten über dystopische Kunst. Melissa Müller 11.09.2022, 14.25 Uhr

Die Stiftsbibliothek lädt zu einer Entdeckungsreise rund um den St.Galler Globus ein. Bild: Reto Martin

Museumsdirektor Peter Fux ist verblüfft. Der Archäologe hatte mit höchstens 20 Personen an seiner Spezialführung über Grabfunde aus Peru gerechnet. Nun stehen 150 Leute Schlange im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) - darunter einige Peruanerinnen und Peruaner. Fux lädt an der Museumsnacht zum peruanischen Fest - ein Herzensprojekt des neuen Direktors, der mit einer Peruanerin verheiratet ist und in Peru gelebt hat.