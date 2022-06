Museum Zeitreise durch Wittenbach: Das Schloss Dottenwil widmet drei verstorbenen Dorfhistorikern eine Ausstellung Im Wittenbacher Ortsmuseum gedenkt derzeit eine Sonderausstellung den drei Dorfhistorikern Josef Steigmeier, Sales Huber und Arnold Wettach. Alle engagierten sie sich ihr ganzes Leben lang für Wittenbach – und dokumentierten den Wandel für die Nachwelt. Die Ausstellung hatte sich Steigmeier in seinem Testament gewünscht. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 13.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es ist beeindruckend, was die drei geschafft haben»: Alfred Zwickl, Co-Präsident der Museumsgesellschaft Wittenbach, in der neuen Sonderausstellung «Drei Wittenbacher Historiker». Im Hintergrund Arnold Wettach, Sales Huber und Josef Steigmeier. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

725 Jahre ist es her, seit Wittenbach im Jahr 1297 als Witebach erstmals erwähnt wurde. Bestand der Ort zunächst aus Einzelhöfen und später aus Weilern, gehört Wittenbach heute mit rund 9780 Bewohnerinnen und Bewohnern zu den einwohnerstärksten Gemeinden im Kanton St.Gallen. Wer eine kleine Zeitreise durch die Geschichte Wittenbachs machen will, hat jetzt im Ortsmuseum im Schloss Dottenwil die Möglichkeit dazu: Die Museumsgesellschaft Wittenbach widmet ihre neue Sonderausstellung den drei Dorfhistorikern Josef Steigmeier, Sales Huber und Arnold Wettach.

Alle drei lebten und starben in Wittenbach und alle drei hatten einiges gemeinsam: Ihre unermüdliche Leidenschaft fürs Sammeln und ihr Engagement für Wittenbach. Sie waren fest verankert im Dorf, verfolgten das Geschehen mit wachem Auge, protestierten gegen das Verschwinden von historischen Bauten und dokumentierten den Wandel Wittenbachs für die Nachwelt. «Drei unglaublich aktive Herren», sagt Alfred Zwickl, Co-Präsident der Museumsgesellschaft.

In der Wohnung türmten sich Zeitungen

Zeitungsartikel, Liederbücher, Chroniken, alte Fotos, Broschüren. An den Wänden hängen drei grosse Bilder von Josef Steigmeier, Sales Huber und Arnold Wettach. In der Ausstellung gibt es einiges zu entdecken. Deren Ziel sei es, das vielseitige Wirken der drei Historiker zu zeigen und dafür zu sorgen, dass diese nicht in Vergessenheit geraten, sagt Zwickl, der alle Männer persönlich und teilweise lange gekannt hat.

Josef Steigmeier (16. März 1926 bis 22. Dezember 2016) verbrachte sein ganzes Leben in Wittenbach. Der Bankverwalter war politisch aktiv in der CVP, verfasste zahlreiche Schriften und Broschüren, war Mitglied in verschiedenen Vereinen und Ehrenbürger der Orts- und politischen Gemeinde. Vor allem aber war Steigmeier Sammler. «In seiner Wohnung türmten sich tonnenweise Zeitungen», erzählt Zwickl.

«Das war eine Obsession von ihm. Vom Ausmisten wollte er nie etwas wissen.»

Die Ausstellung befindet sich im Nebenhaus des Schlosses Dottenwil. Donato Caspari (8. Juni 2022)

Steigmeier dokumentierte und fotografierte Veränderungen in Wittenbach, recherchierte und verfasste unter anderem Chroniken. «Er hatte immer ein Mäppli unter den Arm geklemmt», erinnert sich Zwickl schmunzelnd. In der Ausstellung steht unter anderem auch Steigmeiers alte Schreibmaschine – immer noch mit dem Brief, den der Wittenbacher zuletzt verfasst hatte. Die Schrift ist verblasst.

Steigmeier sammelte aber nicht nur alles rund um Wittenbach, sondern auch alles Mögliche über den Zweiten Weltkrieg. Einen Teil seiner riesigen Sammlung vermachte er der Kantonsbibliothek Vadiana, andere Teile der Gemeinde Wittenbach zuhanden des Museums, des Talmuseums Engelberg und der Gemeinde Endingen im Kanton Aargau.

Die Sammelstücke wurden alle fein säuberlich ausgestellt. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

Wittenbacher schrieb das «St.Gallerlied»

Sales Huber (11. Juli 1920 bis 1. September 2004) wurde in Rupperswil bei Kirchberg geboren. Er wuchs auf einem Bauernhof auf, steckte seine Nase aber bereits als Bub lieber in Bücher, statt auf dem Hof Hand anzulegen. Schon in der Schule fiel er durch seine schöne Schrift und Fähigkeit fürs Schreiben und Zeichnen auf. Ab 1946 lebte Huber in Wittenbach, wo er unterrichtete. «Er war ein sehr beliebter Lehrer», sagt Zwickl.

«Er brachte seinen Schülerinnen und Schülern die Kunst und die Natur näher.»

Eine seiner grossen Leidenschaften war die Musik. Huber, der Geige, Klavier und diverse Blasinstrumente spielte, leitete Kinder-, Männer- und Kirchenchöre, komponierte zahlreiche Lieder (er schrieb unter anderem auch den Text für das «St.Gallerlied») sowie Messen und schrieb unzählige Festschriften und Artikel über Wittenbach für die Zeitung. Der Ehrenbürger von Wittenbach war zudem Gründer und Präsident der Museumsgesellschaft und baute das Ortsmuseum mit auf. 1996 erhielt er den Kulturpreis des Kantons St.Gallen.

«Sales Huber setzte sich zudem für den Erhalt der Traditionen in der Gemeinde ein», sagt Zwickl. Er nennt als Beispiele den Fasnachtsumzug, den Funkensonntag oder das Silvesterlen.

Sales Huber komponierte unzählige Lieder. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

Mit grosser Leidenschaft die Vergangenheit erforscht

Arnold Wettach (27. Juni 1923 bis Juli 1991) arbeitete als Beamter beim kantonalen Veterinäramt. Er war unter anderem Aktuar der Museumsgesellschaft in Wittenbach, wo er auch geboren war, und wirkte 40 Jahre im Ortsbürgerrat mit. Auch Wettach erforschte mit grosser Leidenschaft die Vergangenheit. So verfasste er unter anderem die Publikation «Das Schloss Egg», die «Chronik der Wittenbacher Geschichte» sowie eine Broschüre über die Renovation der St.Ulrichskirche und eine Zusammenstellung über die Wittenbacher Geschlechter. Der Kunstliebhaber initiierte zudem zahlreiche Ausstellungen im Museum.

Arnold Wettach schrieb auch für die Zeitung. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

Schon als kleiner Junge verbrachte Wettach mit seinem Vater viel Zeit im Wald, wo dieser ihm lehrte, mit Axt und Säge umzugehen. In den späteren Jahren schnitzte er Dutzende Holzmasken mit bunten Grimassen. Auch diese sind nun im Schloss Dottenwil zu sehen.

Arnold Wettach stellte zahlreiche solche Masken her. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

Wunsch im Testament festgehalten

Entstanden ist die Ausstellung «Drei Wittenbacher Historiker» auf Wunsch von Josef Steigmeier. Er hatte sich in seinem Testament eine Gedenkveranstaltung gewünscht. Diese solle, so schrieb er, das Wirken der drei Dorfhistoriker dokumentieren. Nun, rund fünfeinhalb Jahre nach seinem Tod, wurde Steigmeiers Wunsch erfüllt. Zwickl schaut sich zufrieden in der Ausstellung um. Hat er ein persönliches Lieblingsstück? Er schüttelt den Kopf:

«Es ist einfach beeindruckend, was die drei geschafft haben.»

Auch die Familien der drei Männer haben sich laut Zwickl über die Würdigung gefreut. «Viele Angehörige haben die Ausstellung bereits besucht und sich bei uns bedankt.»

Der Aufwand hat sich gelohnt: Alfred Zwickl ist zufrieden mit der Ausstellung. Bild: Donato Caspari (8. Juni 2022)

Die Ausstellung bedeutete aber auch einen grossen Aufwand, betont Zwickl. «Es hat Zeit und Energie gebraucht, das ganze Material zu sichten und zu präsentieren.» Der Aufwand ist denn auch ein Grund, weshalb die Sonderausstellung nicht so schnell wieder verschwinden wird. Rund zwei Jahre lang soll sie stehen bleiben. Die drei Dorfhistoriker hätten sicher nichts einzuwenden.

Das Museum im Schloss Dottenwil hat jeweils samstags, 14 bis 20 Uhr, und sonntags, 10 bis 18 Uhr, geöffnet. Weitere Informationen unter www.dottenwil.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen