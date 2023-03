MUSEUM Neue Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen: Die Geschichte von Weiss und warum die Farbe auch für Leid steht Weiss steht für Reinheit, aber nicht nur. Die neue Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen zeigt ab Freitag auch die düsteren Seiten der Farbe. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 02.03.2023, 17.00 Uhr

30 Büsten, alle weiss gekleidet. Sie erzählen die Geschichte der Farbe Weiss im Textilmuseum St.Gallen. Bild: Michel Canonica

Die modische Frau am Nebentisch im Café trägt Weiss von Kopf bis Fuss. Obwohl draussen eine fast schon arktische Bise bläst, man durch Schneematsch stampft. Ein «Vanilla Girl» wie auf Tiktok, denkt man. Auf der Social-Media-Plattform präsentieren gerade viele Schönheiten ihr beige-weisses, entspanntes Super-Leben.

Ganz schön zeitgeistig, dass das Textilmuseum St.Gallen ausgerechnet in diesen Tagen eine Ausstellung mit dem Namen «100 Shades of White» eröffnet. Eine Farbe in Mode, lautet der Untertitel. Und doch: Um den aktuellen Trend gehe es nicht, betont Kuratorin und Mediensprecherin Silvia Gross. Man habe im Mai 2022 mit den Vorbereitungen begonnen, damals sei noch keine Rede von «Vanilla Girls» gewesen. «Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Geschichte der Farbe Weiss, mit ihrem Symbolgehalt und auch mit ihren weniger schönen Seiten.»

Ein Trenchcoat, der aussieht wie ein Kleid

Auf einem angedeuteten Laufsteg stehen 30 Gestalten, alle weiss gekleidet. Für einmal ist es umgekehrt: Sie bewegen sich nicht, die Besucherinnen und Besucher kreisen um die Ausstellungsfläche. Keine Vitrinen, dafür dunkelgrüne Wände, vor denen auch historische Exponate leuchten. Reinweiss sind sie schon lange nicht mehr.

Das älteste Stück stammt aus der Zeit nach 1800, ein Empirekleid aus hauchzartem Musselin. Nach der Französischen Revolution setzten wechselnde Moden ein. «Vorher hing der Stil nur von der gesellschaftlichen Stellung ab», sagt Gross. Die Kleidung war nun leichter, die Röcke nicht mehr so gross, dass sich Frauen kaum hinsetzen konnten.

Yannik Zamboni von Maison Blanche hat das jüngste Exponat entworfen. Ein auffälliges, kurzes Kleid, glaubt man zu sehen. Der Designer beschreibt es als dekonstruierten Trenchcoat. Er hat den Entwurf in «Making the Cut», einer Realityshow mit Heidi Klum, präsentiert. Zwischen Empirekleid und dekonstruiertem Trenchcoat breitet Gross die Bedeutung der Farbe Weiss aus. Es ist eine Farbe der Hygiene und des Glaubens, sie steht für Status, Privilegien, aber auch für Diskriminierung.

Lieber ein Leinenhemd statt baden

Auch wenn Weiss Reinheit symbolisiert: So reinlich waren die Europäer früher nicht. Sie fürchteten sich, dass mit Wasser krankmachende Keime in ihre Poren gelangen. Kein Bad also, lieber ein Leinenhemd, direkt auf der Haut, unter der Oberbekleidung. Es absorbiere Schweiss und Schmutz genug. Mit der Zeit zierten Spitzen diese Leinenhemden. Mit der Baumwolle kam Wäsche zum Wechseln und für die Nacht auf. Natürlich war sie weiss. «Damals war noch keine Farbe farbecht, nur Weiss liess sich waschen.» Die Retrowerbeplakate von Persil und Co. sind die einzigen Farbtupfer im Raum.

Alte Werbebilder von Hanro. Bild: Michel Canonica

Als Firmen wie Hanro und Schiesser sich einen Namen mit maschinengefertigter Trikotware (elastisch!) machten, wurde Unterwäsche bequem und für die breite Masse erschwinglich. «Im 19. Jahrhundert noch konnten sich Landleute und Arbeiter Wäsche nicht leisten, nur das aufsteigende Bürgertum», sagt Gross.

Zu Weiss gehört auch Rassendiskriminierung. Europäer reisten in hellen Tropenanzügen in die Kolonien. Weiss reflektiert das Licht, bringt weniger ins Schwitzen. Weiss verdeutlicht aber auch: Der Träger macht sich nicht schmutzig, muss nicht arbeiten. In den Kolonien erledigten das die Einheimischen, die Sklaven.

Weiss hat auch dunkle Seiten. Bild: Michel Canonica

Hauben des Schreckens und der Tanz ins Paradies

Neben dem Tropenanzug liegt hier in St.Gallen eine Ku-Klux-Klan-Haube, wie Mitglieder des rassistischen US-Geheimbundes sie zu tragen pflegten. Ziel der Vereinigung: die befreiten schwarzen Sklaven einschüchtern. «Nicht nur Geschichte leider, immer wieder flammt die Bewegung auf. Und im Internet findet man heute Hauben für 40 Euro», sagt Gross. Sogar Seren, welche die Haut bleichen, stellt die Kuratorin aus.

Das sind die dunklen Seiten der hellen Farbe. Nur ein paar Schritte weiter steht man beim religiösen Weiss, als Farbe der Engel und des Göttlichen. Das Taufkleid, das Hochzeitskleid, das Totenhemd, alles weiss. Auf einem Bildschirm in Aufnahmen von 1947 wirbeln Derwische auf Zypern herum. Ihr weisses Kleid symbolisiert das Totenhemd, der Hut den Grabstein, ihr Tanz den Übergang ins Paradies. «Nur noch für Touristenzeremonien werden solche Tänze aufgeführt», sagt Gross. Spätestens im 19. Jahrhundert sei der Tod auch in Europa allmählich schwarz geworden.

Kragen, handgestickt. Bild: Michel Canonica

In einem anderen Video ist eine Appenzeller Handstickerin bei der Arbeit zu beobachten. Weiss ist nicht weiss, zeigt ein Blick auf die Kragen und Taschentücher nebenan. Weiss kann auch hellstes Blau sein oder sanftestes Rosa. Weiss war zudem einträglich für die Region St.Gallen, gerade während des Wäschebooms. «Er ermöglichte der Stadt, in die ganze Welt zu liefern. Damals gab es kaum eine weisse, bürgerliche Frau, die nichts aus St.Gallen trug. Und war es nur eine Spitzenborte.»

Für Designer, Ärzte und Sportler

Die St.Galler Stickerei ohne Weiss, nicht auszudenken. Und doch zeigt die Ausstellung nur drei Modelle. Gross und ihr Team haben sich für eines mit Ätzstickerei aus den 60er-Jahren entschieden, für eines mit Broderie Anglaise. Und für eine Akris-Kreation von 2018. «Spitze muss nicht alt aussehen», sagt sie. Bei St.Gallen und Weiss darf das Kinderfest nicht fehlen. Kleider sind ausgestellt. Und nochmals ein alter Filmausschnitt. Kinderfestwiese, schöne Kleider, Bratwürste, «wie heute», sagt Gross.

Fast am Ende steht neben Ärzten in Weiss auch Tennisprofi Roger Federer auf dem Laufsteg. 2018 ist er im Tenue bei Wimbledon angetreten, gewonnen hat er nicht. «Das war uns egal.»

Mit diesem Tenü, eine Leihgabe, spielte Tennisstar Roger Federer 2018 in Wimbledon an. Bild: Michel Canonica

Es ist ein abwechslungsreicher Rundgang um den Catwalk, den Interessierte ab Freitag, 3. März, erleben können. «100 Shades of White» war ursprünglich nur ein Arbeitstitel, auch eine Verballhornung des Buchs «50 Shades of Grey», der erfolgreichen Sadomaso-Romanze. «Mit der Zeit merkten wir, dass der Arbeitstitel super zutrifft», sagt Gross.

Weiss ist übrigens kein bisschen ihre Lieblingsfarbe. «Auch weil sie mir nicht steht und ich eine weisse Hose nur verflecken würde», sagt sie. Doch man spürt, dass da plötzlich viel Faszination in ihr steckt. Gut möglich, dass es anderen bald gleich ergeht.

100 Shades of White: 3. März bis 10. September im Textilmuseum St.Gallen.

