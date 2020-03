Muoler sind die besseren Appenzeller Der Muoler Käsermeister Johannes Eberle hat an der Weltmeisterschaft mit seinem Appenzeller Käse Gold geholt. Dabei hat ihn der Ehrgeiz erst nach der Lehre so richtig gepackt. Melissa Müller 12.03.2020, 05.00 Uhr

Hayatullah Mohammadi, Johannes Eberle und Robert Batanovics verkosten in der Käserei Muolen den «besten ­Appenzeller der Welt». Bild: Ralph Ribi

Johannes Eberle brach morgens um 5 Uhr im Bett in so lauten Jubel aus, dass seine Frau aus dem Schlaf schreckte. Der Käser aus Muolen hatte auf dem Handy gelesen, dass er Weltmeister geworden war: Sein Appenzeller Käse hat am «World Champion Cheese Contest» in Wisconsin, USA, Gold gewonnen. Seit jenem Mittwochmorgen gratulieren ihm täglich Leute aus dem Dorf. Vor der kleinen Käserei Muolen steht auf einem Schild: