Muolen «Mal wieder einen Eimer Farbe ausleeren»: Mit einem «sanften, aber gezielten Eingriff» wird das Vereinslokal der Gemeinde für 100'000 Franken umgebaut Lotternde Türen, undichte Fenster und Lärm von draussen – nach 40 Jahren ist es in Muolen höchste Zeit, das historische Vereinslokal zu renovieren. Der Gemeindepräsident erklärt, warum trotz starker Auslastung nur um- und nicht ausgebaut wird. Sebastian Rutishauser 18.03.2021, 12.00 Uhr

Vor Corona war das Vereinslokal gut ausgelastet: Tagsüber für Bastelkurse und Schulprojekte genutzt, wurde darin praktisch an jedem Abend in der Woche gesungen, musiziert, unterrichtet oder diskutiert. Quelle: PD

Knapp 40 Vereine sind in der Gemeinde Muolen momentan aktiv. Die Mitglieder der Hälfte davon treffen sich mindestens einmal pro Jahr im historischen Vereinslokal – einige sogar wöchentlich. Die intensive Nutzung hat über die Zeit Spuren hinterlassen. Nach knapp 40 Jahren soll das Lokal auf dem Schulgelände nun renoviert werden.

Gemeindepräsident Bernhard Keller beschreibt das Vorhaben folgendermassen:

Muolens Gemeindepräsident, Bernhard Keller, ist nahe an der Vereinsarbeit. Bild: PD

«Ziel ist ein sanfter, aber gezielter Eingriff.»

Mit der Sanierung der Fenster, Wände und Böden stehen energetische Überlegungen im Vordergrund. Dazu gehört etwa eine neue Beleuchtung. Laut Keller wolle man mit der Sanierung aber auch benützungstechnische Probleme beheben. Dazu gehöre der Einbau von neuen Türen zur besseren Schalldämmung. Das sei laut dem Gemeindepräsidenten nötig, weil sich die Turnhalle im gleichen Gebäudetrakt befindet: «Wenn im Lokal eine Musikprobe stattfindet, ist es natürlich unglücklich, wenn lärmende Kinder vorbeirennen.»

Neben den technischen Umbau will die Gemeinde das Vereinslokal auch optisch auffrischen. Keller sagt:

«Um einen hellen Raum zu schaffen, schadet es nicht, mal wieder einen Eimer Farbe auszuleeren.»

Undichte Fenster, lotternde Türen und eine schlechte Schalldämmung sind mitunter die Gründe, warum das Lokal renoviert werden soll. Bild: PD

Erwarteter Rückenwind aus der Gemeinde

Mit der Sanierung kann begonnen werden, sobald der vorgesehene Kredit von 100'000 Franken gesprochen ist. Der Gemeindepräsident hofft, dass dies mit der Urnenabstimmung zur Genehmigung des Jahresbudgets am 11. April geschieht. Er sagt:

«Widerstand würde mich sehr überraschen.»

Zu Beginn des Jahres seien die Ideen zum Projekt an die Vereine verschickt worden. «Dabei erhielten wir ausschliesslich positive Rückmeldungen.» Der Umbau sei sicherlich auch auf offene Ohren gestossen, weil in Muolen jede und jeder schon aus irgendeinem Grund mit der Lokalität zu tun hatte. «Es ist ein historisch gewachsenes Stammlokal, dass aus der Gemeinde nicht wegzudenken ist.»

Da im Vereinslokal häufig kirchliche Veranstaltungen wie etwa Adventsfeiern, Gebetsstunden und Kirchenapéros stattfinden, beteiligt sich die Katholische Kirchgemeinde mit drei Siebteln der Gesamtkosten, also etwa 43'000 Franken, an der Sanierung. Den Rest übernimmt die politische Gemeinde als Besitzerin des Lokals.

Um die Vereine in ihrer Aktivität möglichst nicht einzuschränken, sollen die fünfwöchigen Sommerferien für die Umbauarbeiten genutzt werden. «Die bereits ausgeschrieben Aufträge können just nach der Urnenabstimmung vergeben werden», sagt Keller.

Seit dem Bau vor 40 Jahren wurde das Gebäude auf dem Schulgelände nie renoviert. Bild: PD

«Gut ausgelastet» dank Ausweichmöglichkeit

Vor der Pandemie stand das Vereinslokal an kaum einem Wochentag leer. Tagsüber bastelten Schüler an Projekten, nachmittags zwischen vier und sechs Uhr probten die Musik- und die Gesangsschule und an den meisten Abenden hielten Vereine ihre Treffen ab. Keller beschreibt den Raum als «sehr gut ausgelastet» – von einer Überlastung könne aber nicht die Rede sein.

Zu verdanken sei dies unter anderem dem neuen Mehrzwecksaal, der 2019 in Betrieb genommen wurde und sich ebenfalls auf dem Schulgelände befindet. Der Saal biete eine gute Ausweichmöglichkeit für Veranstaltungen und Treffen, auch wenn er für viele nicht denselben sentimentalen Wert habe, wie das Vereinslokal. Keller sagt:

«Im Lokal wurden schon viele historische Entscheidungen gefällt – häufig nach abendfüllenden Gesprächen und Diskussionen.»