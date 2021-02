MULTERGASSE «Potenzielle Gefahr für Kinder»: Petition fordert Fahrverbotszeiten für Velos auf den Flaniermeilen in der St.Galler Innenstadt Der St.Galler Psychotherapeut Klaus Käppeli hat eine Bittschrift lanciert. Seine Forderung: Zwischen 9 und 18 Uhr sollen auf Multergasse und Spisergasse keine Velos oder E-Trottinette fahren dürfen. Luca Ghiselli 20.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Petitionär will Velofahrerinnen und Velofahrer tagsüber von der Multergasse verbannen. Bild: Benjamin Manser (19. Februar 2021)

Begegnungszone. Der Name sagt es schon: Ob alleine zu Fuss, mit dem Kinderwagen, auf dem Velo oder dem E-Trottinett – wer hier unterwegs ist, begegnet sich. Und zwar nicht immer auf angenehme Weise. Manchmal sind die Platzverhältnisse eng, das Aneinandervorbeikommen mühsam. Konflikte sind nicht ausgeschlossen, gegenseitige Rücksicht der Verkehrsträger ist ein Muss.

Fast die ganze St.Galler Altstadt ist eine Begegnungszone. Das heisst: Es herrscht Tempo 20, die Zufahrt für den motorisierten Individualverkehr ist teilweise auf Zulieferer und Anwohner beschränkt – und auf bestimmte Zeiten. Für Velos und E-Trottinetts herrscht hingegen rund um die Uhr freie Fahrt in beide Richtungen, seit das einstige Verbot im Sommer 2017 aufgehoben wurde. Und wenn's dann mal eng wird auf den Flaniermeilen Multergasse und Spisergasse, gibt's manchmal Ärger. Velofahrerinnen und Velofahrer stören sich an den Fussgängermassen, Fussgängerinnen und Fussgänger an drängelnden Velofahrern.

Ausweichen auf die Parallelgassen oder Velo schieben

Klaus Käppeli. Bild: PD

Es sind diese Konflikte, die Klaus Käppeli seit bald einem Jahr vom Fenster seiner Praxis an der Spisergasse aus immer wieder beobachtet. Der Psychotherapeut sagt:

«Ich habe mehrmals gesehen, wie Eltern ihre Kinder auf die Seite ziehen mussten, weil Velofahrerinnen und Velofahrer in hohem Tempo durch die Gasse fuhren.»

Jetzt will Käppeli etwas dagegen unternehmen. Auf der Onlineplattform Petitio (siehe Infobox) hat er eine Bittschrift lanciert. Darin schreibt er: Die vielen Velos, besonders E-Bikes, sind eine potenzielle Gefahr für die Kinder. «Eltern wie Kinder sollten sich hier angstfrei bewegen können, dies umso mehr, als Kinderspielplätze in der Innenstadt fehlen. Weitsicht der Behörden verhindert Unfälle.»

Petitio.ch Unterstützung für lokale Anliegen finden (red) Hinter petitio.ch steht CH-Media, zu der auch das «St.Galler Tagblatt» und dessen Regionalausgaben gehören. Entstanden ist das Projekt 2016 in der Nordwestschweiz. Seit kurzem ist die Plattform auch in der Ostschweiz in Betrieb. Jede Bürgerin und jeder Bürger kann darauf ein Anliegen erfassen und während 30 Tagen dafür Unterstützerinnen und Unterstützer suchen. Eine Petition muss innert 30 Tagen eine bestimmte Anzahl Stimmen gesammelt haben. Für kleine Gemeinden (bis 1000 Einwohner) sind dies 50 Stimmen, für mittlere Gemeinden (bis 5000 Einwohner) 100 Stimmen und für grosse Gemeinden (über 5000 Einwohner) 200 Stimmen. Erreicht eine Petition dieses Ziel, wird sie den Behörden übergeben.

Seine Forderung: Die von Fussgängerinnen und Fussgängern stark frequentierten Multer- und Spisergasse sollen von 9 bis 18 Uhr für Velos, E-Bikes und E-Trottinetts gesperrt sein. Ginge es nach Klaus Käppeli, wäre in diesen Zeiten wieder Stossen angesagt – oder aber Ausweichen auf den ausgeschilderten Veloweg vom Multertor über die Schmiedgasse zur Kugelgasse. «In anderen Städten ist das gang und gäbe», gibt Käppeli zu Bedenken. Und gerade für Eltern und Kinder würde diese Lösung eine Entlastung darstellen. «Man würde Freiraum schaffen, gerade auch am Bären- und Aepliplatz, wo Familien gerne verweilen.»

Käppeli sorgt sich beim Verkehrsaufkommen in der Begegnungszone um die Sicherheit von Kindern. Bild: Benjamin Manser (19. Februar 2021)

Die Einführung von Fahrverbotszeiten für die beiden Gassen, ist Käppeli überzeugt, würde die Innenstadt aufwerten, die Sicherheit erhöhen und den Velofahrerinnen und Velofahrern nicht viel nehmen. «Die beiden Gassen sind zu Fuss von den Parallelgassen aus gut erreichbar.»

Die vor wenigen Tagen lancierte Petition hat zum Ziel, bis 17. März 200 Unterstützerinnen und Unterstützer zu finden. Bis Freitagnachmittag sind elf Unterschriften zusammengekommen.

VCS-Präsidentin: Kein Grund für Ausnahmen

Doris Königer, Co-Präsidentin des Verkehrsclubs St.Gallen/Appenzell (VCS), hält nicht viel vom Vorschlag des Petitionärs, wie sie auf Anfrage erklärt. Es sei kaum zu vermeiden, dass es zu Konflikten kommen könne. «Man muss aufeinander schauen und Rücksicht nehmen, gerade in Begegnungszonen», sagt Königer. Es gebe aber keinen Grund für Ausnahmeregelungen, wie sie die Petition vorschlägt. Vielmehr müsse die Koexistenz der verschiedenen Verkehrsträger verbessert werden, und das gehe nur durch gegenseitige Rücksichtnahme, nicht durch Verbote.

Auch in anderen Schweizer Städten ein Dauerthema

Fehlende Rücksicht in der Begegnungszone ist kein Stadtsanktgaller Phänomen. Auch in anderen Städten birgt das Nebeneinander von Velofahrern und Fussgängerinnen Konfliktpotenzial. So rief die Stadt Winterthur im Spätsommer 2020 die Aktion «Slow Town» aus, mit der darauf aufmerksam gemacht wurde, dass in den Fussgängerzonen der Altstadt für Velos Schritttempo gilt. Dafür sprayten Stadtpolizisten sogar Faultier-Motive auf den Asphalt.

In Schaffhausen drehte sich die politische Diskussion vergangenes Jahr in die umgekehrte Richtung. In der Munotstadt durften Velofahrerinnen und Velofahrer in gekennzeichneten Fussgängerzonen nur von 19 bis 7 Uhr unterwegs sein. Diese Randzeiten wurden auf Initiative von Verkehrs- und Veloverbänden nun deutlich ausgedehnt.