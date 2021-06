Ein Reifenschaden stoppt in der DTM Trophy die Aufholjagd des St.Galler Autorennfahrers Lucas Mauron

In Monza legt der junge Abtwiler eine weitere Talentprobe ab. Er ist in den beiden ersten Saisonrennen der DTM Trophy gut unterwegs. Aber in der ersten Prüfung wird Lucas Mauron nach einer turbulenten Aufholjagd von einem Reifenschaden gebremst.