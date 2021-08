MOTORSPORT Der Abtwiler Autorennfahrer Lucas Mauron rollt auf dem Nürburgring als Erster über die Ziellinie In der DTM-Trophy gibt der 22-jährige Lucas Ayrton Mauron eine Talentprobe ab. Auf dem Nürburgring kommt er in der Nachwuchsserie als Erster ins Ziel. Wegen eines kleinen Vergehens wurde ihm aber eine Zeitstrafe aufgebrummt: deshalb Platz zwei - aber die volle Punktzahl. 23.08.2021, 11.37 Uhr

Lucas Mauron in voller Fahrt auf dem Nürburgring. Bild: Gina-Maria Eckhart

Der Abtwiler Lucas Mauron steht in diesem Jahr zum erstenmal auf dem Podest der DTM-Trophy. Nach einem schwierigen Saisonauftakt mit Ausfällen in Monza und am Lausitzring wartete der St.Galler auf dem Nürburgring mit einem Audi R8 LMS mit einer starken Leistung auf. Mauron überquerte die Ziellinie auf Position eins, erhielt aber eine Zeitstrafe für einen Zwischenfall mit Aston-Martin-Fahrer Tim Heinemann.