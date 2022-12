St.Gallen: Im alten Krematorium im Feldli wird bald geskatet

Morbid Skaten unter den Toten: Im alten Krematorium findet die St.Galler Skateszene ein dauerhaftes Winterquartier Der leerstehende Keller des früheren Krematoriums beim Friedhof Feldli wird zur Skatehalle. Nach jahrelangem Suchen und mehreren Übergangslösungen soll der ungewöhnliche Ort zum dauerhaften Winterquartier für die stetig wachsende Szene werden. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 03.12.2022, 05.00 Uhr

Wolfi Wanner vom Saint City Skateboard Club und Simone Meyer von der Offene Jugendarbeit Zentrum stehen hinter der Skatehalle im ehemaligen Krematorium. Bild: Arthur Gamsa (01.12.2022)

Wolfi Wanner blickt ungläubig in den würfelförmigen kleinen Raum mit den pechschwarzen Wänden. «Hier war früher der Verbrennungsofen.» Der 48-jährige St.Galler steht im Untergeschoss des ehemaligen Krematoriums auf der Westseite des Friedhofs Feldli. Die übrigen massiven Wände sind grau und hellblau, es ist staubig, an einigen Ecken bröckelt der Beton.

Wüsste man nicht, dass hier noch vor wenigen Jahren Tote aufgebahrt und kremiert wurden, könnte man den grosszügigen Raum einfach für einen leerstehenden Keller eines Firmengebäudes halten.

Die Stille wird schon bald von geselligem Treiben abgelöst. Denn hier soll in Zukunft die Skateszene von St.Gallen trainieren können. Während sich die Skaterinnen und Skater bei warmen Temperaturen auf der Anlage auf der Kreuzbleiche tummeln, fehlt in der Stadt eine Indoor-Skateanlage. Wolfi Wanner – Kopf und Vernetzer der St.Galler Skateszene – macht sich schon seit mehreren Jahren für ein dauerhaftes Winterquartier stark.

Wolfi Wanner, der im Doodah arbeitet, ist das Skateboardurgestein von St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (27.07.2021)

Bisher fand er zusammen mit der Stadtverwaltung immer wieder temporäre Orte: Erst in einem leerstehenden Fabrikgebäude im Lachen-Quartier, dann konnten die Skateboarderinnen und Skateboarder zwei Winter lang die Halle im Güterbahnhof für sich beanspruchen. Während des ersten Pandemiewinters bezog die Szene in einem abgetrennten Bereich der Parkgarage der Olma-Hallen ihr Domizil. Zuletzt trafen sich die Skateboard-Begeisterten in der ehemaligen Post Riethüsli – bevor das Gebäude in den kommenden Wochen abgerissen wird.

Ramps, Rails und eine 25 Meter lange Skatebahn

«Es war anstrengend, immer wieder etwas Neues zu suchen», sagt Wanner. Ihm sei deshalb ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als das Hochbauamt der Stadt St.Gallen im Juli auf ihn zukam und von einer längerfristigen Lösung sprach. «Eine fixe Winterhalle war immer ein Traum.» Doch als er vom ungewöhnlichen Ort erfährt, schluckt Wanner erst leer.

«Ich skate seit 40 Jahren, aber wow, so etwas habe ich auch noch nie erlebt.»

2017 zog das Krematorium hier aus und nur wenige Meter entfernt vom alten Standort in einen Neubau ein.

Zusammen mit dem Hochbauamt inspizierte Wanner im Juli den Keller des stillgelegten Krematoriums. «Als das Licht anging, war ich gleich voll verliebt in den Raum.» Seitdem ist viel passiert im Untergrund. Freiwillige Helferinnen und Helfer haben zwei Ramps – Halfpipe-ähnliche Rampen – in zwei passenden Nischen eingebaut. Eine grosse und eine kleine. Rails werden montiert und Wände frisch gestrichen.

Die «Miniramp»: Die kleinere der zwei Ramps. Bild: Arthur Gamsa Der Eingang in die neue Skatehalle. Bild: Arthur Gamsa Das alte Krematoriumsgebäude: Der Eingang zur Skatehalle ist unten links um die Ecke. Bild: Arthur Gamsa Die Skatebahn ist rund 25 Meter lang. Bild: Arthur Gamsa Noch ist nicht alles fertig. Bild: Arthur Gamsa Links der ehemalige Ofen, rechts die Nische mit der grossen Ramp. Bild: Arthur Gamsa Noch in diesem Jahr soll die Skatehalle eröffnen. Bild: Arthur Gamsa

Hinter einer Trennwand steht den Skaterinnen und Skatern künftig eine rund 25 Meter lange Skatebahn zur Verfügung. Im Gang, wo früher Leichen umhergeschoben wurden, flitzen bald schon die Skateboards. Auch ein hindernisfreies WC hat die Stadt eingebaut. Noch ist nicht alles fertig. Aktuell liegt das offizielle Baugesuch öffentlich auf.

Die Halle soll noch in diesem Jahr ihre Tore öffnen

Nebst Baulichem standen in den vergangenen Monaten aber auch organisatorische Fragen im Vordergrund. Wanner hat den Verein Saint City Skateboard Club gegründet. Dieser arbeitet Hand in Hand mit der Dienststelle Kinder Jugend Familie der Stadt St.Gallen zusammen. Denn Verein und Dienststelle betreiben zusammen die witterungsunabhängige Skatehalle.

Ein Nutzungskonzept wurde erarbeitet, Öffnungszeiten definiert. Da ein Stockwerk höher weiterhin Tote aufgebahrt werden und Angehörige von den Verstorbenen Abschied nehmen, ist in diesen Zeiten die Skatehalle darunter geschlossen. Sie öffnet am Montag, Dienstag und Mittwoch erst um 18.30 Uhr und steht bis 21 Uhr offen, am Samstag von 13 bis 17 Uhr.

Wanner hat Einsatzpläne erstellt – denn während den Öffnungszeiten ist immer eine Person des Vereins vor Ort präsent. Sie ist Ansprechperson für die Skaterinnen und Skater, aber auch für Anwohnende und städtische Stellen. Unterstützt und begleitet wird der Betrieb durch die Offene Jugendarbeit Zentrum.

Simone Meyer von der Offenen Jugendarbeit Zentrum der Stadt St.Gallen begleitet das Projekt und die Skateszene. Bild: Arthur Gamsa (01.12.2022)

Simone Meyer von der Offenen Jugendarbeit ist ebenfalls begeistert von der Skatehalle im Krematorium.

«Der ungenutzte Raum ist ideal – und zudem auch nur fünf Minuten vom Skatepark auf der Kreuzbleiche entfernt.»

Laufe nun alles nach Plan, soll die Skatehalle noch vor Ende Jahr eröffnet werden.

Längerfristige Planung möglich

Wolfi Wanner glaubt, dass das «Skate Krematorium» – wie er die Skatehalle auf dem dazugehörigen Instagram-Kanal nennt – auf grosse Resonanz unter den rund 350 bis 500 aktiven Skaterinnen und Skatern aus St.Gallen und der Region stossen wird. «Ich erhalte täglich Anfragen, wann es endlich losgeht.»

Auch Wanner freut sich auf die Eröffnung, wie sein breites Grinsen verrät. Die «Skate-Gruft» sei ein grosser Schritt für die St.Galler Skate-Community und soll über mehrere Saisons benutzt werden können.

«Das ist mega wertvoll.»

So lasse sich längerfristig etwas aufbauen. Die von Wanner vor rund fünf Jahren ins Leben gerufene «Doodah Shred Clinic» wird regelmässig Kurse für Skateboard-Anfängerinnen und -Anfänger aber auch für Fortgeschrittene anbieten. Ausserhalb der Öffnungszeiten seien auch Graffiti-Workshops zur Bemalung der jetzt noch farblosen Wände geplant.

Skateboarden sei nicht nur für Kinder und Jugendliche, sagt Wanner. Am Sport hätten auch Eltern, ja ganze Familien ihre Freude. «Väter oder Mütter, die ihren Sprösslingen den Spass auf dem Brett weitergeben. Und umgekehrt, Kinder, die ihre Eltern dazu ermutigen, aufs Skateboard zu stehen – oder nach einer längeren Abstinenz wieder damit zu beginnen.»

In der neuen Skatehalle solle der Spass im Vordergrund stehen, so der 48-Jährige.

«Was früher ein Ort der Trauer und des Abschieds war, krempeln wir um. Hier kommen gute ‹Vibes› rein, hier können Kinder, Jugendliche und Eltern Fun haben.»

Das Morbide hat auch einen eigenen Charme. «Skate or die» steht da auf einer Ramp sinnigerweise geschrieben – «skaten oder sterben». Das Krematorium erwacht zu neuem Leben.

