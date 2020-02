Mörschwilerinnen geben in der Küche Vollgas: Der Zmittag für alli holt einsame Herzen aus der Isolation Über 90 Mörschwiler treffen sich monatlich zur geselligen Tafelrunde. Dabei geht es um mehr als volle Bäuche. Melissa Müller 15.02.2020, 05.00 Uhr

Informatiker André Bolliger, seine Tochter Enya und ihre Gspänli gehören zu den 95 Gästen beim Zmittag für alli.

Nik Roth

Allein essen, kann eine triste Angelegenheit sein. Beim Zmittag für alli in Mörschwil bleibt hingegen niemand einsam. Jeden zweiten Mittwoch im Monat lädt eine Frauengruppe zu Speis mit Trank in den Räumen der evangelischen Kirchgemeinde ein. Der Mittagstisch wird überrannt: Beim letzten Mal verköstigten sich 95 Mörschwiler im Backsteinhaus hinter dem «Adler». Kinder spielen Fangis, Paare fachsimpeln über den neusten Dorfklatsch. Der Magen knurrt. Doch was auf den Teller kommt, ist jedes Mal eine Überraschung.