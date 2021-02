Mörschwil Ihr Leben ist ein Ponyhof: Für Reitpädagogin Ruth Jung steht nicht die Leistung, sondern die soziale Entwicklung im Fokus Seit über 30 Jahren führt Ruth Jung den Ponyhof in Mörschwil. Die 65-Jährige bietet nebst gewöhnlichen Reitstunden auch solche mit heilpädagogischem Aspekt und für Menschen mit Beeinträchtigungen an. Auf ihrem Hof will sie Kindern und Jugendlichen Ängste nehmen und Selbstbewusstsein geben. Perrine Woodtli 06.02.2021, 05.00 Uhr

Reitpädagogin Ruth Jung unterstützt zwei Mädchen dabei, Pony Bart auf das Podest zu führen. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Da mal ein Schnauben, hier mal ein Wiehern. In der Luft liegt Stallgeruch. Ein rundlicher Kater begrüsst die Besucher auf dem Ponyhof in Mörschwil. Hier, mitten im Dorf, hat sich Ruth Jung eine friedliche Oase für Vierbeiner und Tierfreunde aufgebaut. Die 65-Jährige ist hier aufgewachsen und hat den Hof 1990 übernommen. Vor einigen Jahren hat sich die Lehrerin frühpensionieren lassen, um sich voll und ganz ihren Tieren sowie den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in den Reitstunden zu widmen.

15 Ponys und ein Pferd leben auf dem Hof. Viele hat Jung zu sich geholt, weil sie sonst niemand mehr haben wollte. Heute dürfen sie ihr Leben in Mörschwil geniessen. Es wird aber auch gearbeitet.

Tumorkrankes Mädchen blühte auf

Nebst gewöhnlichen Reitstunden für Anfänger und Fortgeschrittene bietet die diplomierte Reitpädagogin auch heilpädagogisches Reiten an sowie Therapiestunden für Menschen mit Behinderungen und Einschränkungen. Eine Beziehung zu einem Tier aufzubauen und mit diesem zu arbeiten, sei sowohl für gesunde als auch für eingeschränkte Menschen eine Lebensschule, sagt sie.

Ruth Jung, Besitzerin des Ponyhofs Mörschwil. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Vor allem bei Menschen, die mit einer Behinderung oder einer Krankheit leben, sehe sie jeweils grosse Fortschritte von Reitstunde zu Reitstunde, sagt Jung. Sie erzählt von einem Mädchen, das wegen eines operierten Tumors nicht mehr gut laufen konnte. Bei den Ponys blühte sie auf. Schliesslich schaffte sie es sogar, selbständig die Schritte bis zum Ponystall und wieder zum Anbindeplatz samt dem Pony zu machen. Auch beim geführten Reiten habe sie grosse Fortschritte gemacht.

«Die Ärzte meinten, das sei ein Wunder.»

Wegen Corona können die Therapiestunden für Menschen mit Behinderung derzeit nicht stattfinden. Mit Maske zu arbeiten sei nicht möglich, weil speziell bei diesen Stunden sowohl der Mensch als auch das Tier auf die Gesichtszüge des anderen reagieren können müssten.

Ein Ort frei von jeglichem Druck

Es ist Donnerstagnachmittag. Ruth Jung nimmt soeben ihre Gäste für die Reitstunde in Empfang. Fünf kleine Mädchen in Reitkleidern stehen im Kreis. Eines trägt einen lila, mit Einhörnern verzierten Helm. Als erstes dürfen die Mädchen ihre Ponys auswählen. Zur Auswahl stehen unter anderem Jappeloup, Cookie, Fritzli, Jojo, Banjo und Bart. Heute dürfen die drei Letzteren mit. Sie gehören zu den Ponys von der kleineren Sorte.

Denn längst nicht jedes Pony ist winzig klein. Auch Ruth Jung besitzt einige grössere Ponys, auf denen Erwachsene reiten können. «Sie hätten auch ein grösseres Pony nehmen können. Aber sie wollen offenbar nicht.» Das sei aber völlig in Ordnung. Sie betont:

«Hier entscheidet jeder selber, wann er den nächsten Schritt machen will. Dieser Ort ist frei von jeglichem Druck.»

Ruth Jung hilft beim Auskratzen der Hufe. Michel Canonica (4. Februar 2021)
Die beiden Mädchen führen Banjo in die Reithalle. Michel Canonica (4. Februar 2021)
Zvieripause. Michel Canonica (4. Februar 2021)
Warten, bis es weitergeht. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Kinder seien heutzutage überall und ständig grossem Druck ausgesetzt, zu Hause und in der Schule. Immer gehe es um Leistungen, sagt Jung und schüttelt den Kopf. Regelmässig würden auch Eltern der Reitschülerinnen und -schüler fragen: Kann sie schon galoppieren? Hat er sich schon über das Hindernis getraut? «Dabei geht es doch um ganz andere Dinge.» Sie gehe mit ihrem Reitstall einen anderen Weg und wende deshalb in jeder Art von Reitstunde heilpädagogische Methoden an.

Beim Bürsten fast eingeschlafen

Zurück im Stall. Ausgerüstet mit Halftern und Stricken machen sich die Mädchen zu den Ponys auf und sammeln die drei Auserwählten ein. Danach steht Putzen auf dem Programm. Das alles gehört dazu, um eine Beziehung aufzubauen.

Ruhig und konzentriert striegeln, bürsten und kämmen die Mädchen ihre Ponys und kratzen ihnen die Hufe aus. Geduldig stehen Jojo, Bart und Banjo still. Dicke, flauschige Haarbüschel fallen auf den Boden. «Die könnt ihr liegen lassen. Damit bauen sich die Vögel ein schönes Nest», sagt Jung.

Ruth Jung erklärt den Mädchen genau, wie sie beim Putzen vorgehen müssen. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Immer wieder gibt sie Tipps und zeigt geduldig alles vor. «Immer schön sanft bürsten. Das mögen sie besonders, und dann entspannen sie sich.» Tatsächlich geniessen die Ponys die Kur sichtlich. Als die Mädchen die Tiere in die Reithalle führen wollen, bringt Bart, ein kleines braunweisses holländisches Pony, kaum seine Augen auf. «Er wäre fast eingeschlafen, so schön war es», sagt Jung, und die Mädchen kichern.

Rauf aufs Podest

In der Halle steht dann zuerst Bodenarbeit an. Diese sei der Kleber, der alles zusammenhalte, erklärt Jung. Bodenarbeit fördert das Vertrauen, die Bindung und die Kommunikation zwischen Mensch und Tier. Die Mädchen sollen auf spielerische Weise gemeinsam mit den Ponys lernen. 16 Stationen gibt es. An jeder müssen die Mädchen und Ponys etwas anderes machen. So gehen sie unter anderem über eine raschelnde Matte, über eine bewegliche Wippe oder testen, wie die Tiere auf unterschiedliche Klänge reagieren. Jung sagt:

«Ziel ist, dass ihr und die Ponys euch zusammen sicher fühlt.»

Ruth Jung hat in der Reithalle einen Parcours mit 16 Stationen aufgebaut. Die Mädchen und die Ponys Jojo, Bart und Banjo warten, bis es losgehen kann. Michel Canonica (4. Februar 2021)

In der Mitte der Halle steht ein rundes Podest, wie man es aus einer Zirkusmanege kennt. Die Mädchen sollen die Ponys dort hinaufführen. Gar nicht so einfach. Denn bei diesen ist dafür viel Überzeugungsarbeit nötig.

Den eher schüchternen und ruhigen Mädchen ist der Stolz dann deutlich anzusehen, als ihr felliger Freund schliesslich endlich auf dem Podest steht – mit Hilfe von Ruth Jung und ihrer beruhigenden Art. «Solche Erfolgserlebnisse sind enorm wichtig», sagt sie und wendet sich zu den Mädchen: «Und jetzt loben nicht vergessen.» Liebevoll tätscheln sie Bart, der immer noch auf dem Podest thront.

Bart hat's auf das Podest geschafft. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Hilfe bei Überforderung, Angstzuständen oder Sprachstörungen

Alle diese Übungen seien nicht nur für das Pony, sagt Jung. Die Kinder lernten dabei viel – auch für das Leben abseits des Reitstalls. Etwa Geduld, Verständnis, Vertrauen, Eigenverantwortung, Selbstbewusstsein oder auch die Tatsache, dass es nicht immer nach ihrem Kopf geht.

Jede und jeder könne etwas in den heilpädagogischen Reitstunden lernen. Vor allem aber Kindern und Jugendlichen, die mit einem Problem zu kämpfen hätten, täten diese Stunden gut. Sie betreue oft Kinder, die Schwierigkeiten zu Hause oder in der Schule haben, sagt Jung. Das können Probleme wie Schüchternheit, Stress oder Überforderung sein, aber auch Mobbing, Angstzustände, Verhaltensauffälligkeiten wie ADHS oder Sprachstörungen. Auch autistische Kinder kämen ins heilpädagogische Reiten.

«Sie reden praktisch nur auf dem Ponyhof. Sonst eigentlich nicht.»

Die Mädchen führen das Pony durch einen Vorhang. Auch das soll das Vertrauen untereinander fördern. Michel Canonica (4. Februar 2021)

Zvieripause. Wie immer bringt Ehemann Reinhold Thiele Getränke und Proviant in die Reithalle. Danach haben sich die Mädchen das Reiten verdient. Abwechselnd setzen sie sich auf die Ponyrücken und spazieren gemächlich über den Sand. Jede in ihrem eigenen Tempo.