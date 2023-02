Mörschwil: Fehlende Kundschaft bei Andy's Kostümverleih

FASNACHT «Corona hat alles zerstört»: Bei «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil fehlt die Kundschaft Während der Fasnachtssaison sollte das Geschäft auf Hochtouren laufen. Die Realität sieht laut Geschäftsführerin Alexandra Lingenhöle anders aus. Grund dafür sind unter anderem die Folgen der Coronapandemie. Ambra Elia 08.02.2023, 05.00 Uhr

Alexandra Lingenhöle führt seit 2020 «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil. Ralph Ribi (13.01.2020)

Von der «Vampir Night» in Rorschach über den Maskenball in Untereggen bis zum «Tschätteri» in Altstätten: Im Moment steigt in der Region St.Gallen eine Fasnachtsparty nach der anderen. Dafür muss aber auch ein passendes Kostüm her. Bei «Andy’s Kostümverleih» in Mörschwil gibt es eine Auswahl von über 2000 verschiedenen Kostümen und Accessoires. Geöffnet ist der Laden zur Fasnachtszeit jeweils am Mittwoch- und Freitagnachmittag sowie am Samstag. Regulär ist der Verleih nach Absprache geöffnet.