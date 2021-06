St.Galler Kantonalbank baut in Gossau ihre Filiale um

Modernisierung «Die Bank wird kaum wiederzuerkennen sein»: St.Galler Kantonalbank in Gossau wird komplett umgebaut Die Niederlassung der St.Galler Kantonalbank in Gossau ist komplett eingerüstet. Kundinnen und Kunden werden bis Ende November in einem Provisorium bedient. Andrina Zumbühl 12.06.2021, 05.00 Uhr

Die Filiale der St.Galler Kantonalbank an der St.Gallerstrasse ist komplett eingerüstet. Bild: Andrina Zumbühl

Die Niederlassung der St.Galler Kantonalbank (SGKB) in Gossau wird derzeit vollständig umgebaut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kantonalbank empfangen die Kundinnen und Kunden derweil in einem Provisorium an der Säntisstrasse 9. Im «Edelcontainer», wie Niederlassungsleiter Thomas Lehmann das Provisorium mit einem Augenzwinkern nennt.