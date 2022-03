Modeevent der HSG zum Thema Nachhaltigkeit in der Olma

Mode Vom Apfel zum Schuh: Studenten der HSG veranstalten in der Olma Fashionevent rund um Nachhaltigkeit Rund 1000 Gäste nahmen am 30. März in der Olmahalle St.Gallen am Fashionevent «Undress» teil. Dabei stellten innovative Modeunternehmen ihre Produkte vor. Samantha Wanjiru 31.03.2022, 18.30 Uhr

Das Thalwiler Unternehmen «Sashay» stellt seine Schuhe 70 Prozent aus Apfelschalen her. Bild: Samantha Wanjiru

Die Modeveranstaltung «Undress» wird von der studentischen Organisation «Oikos» seit mehreren Jahren organisiert. Die Organisation, die von Studentinnen und Studenten der HSG geleitet wird, setzt sich für mehr Nachhaltigkeit in verschiedenen Wirtschaftsbranchen ein. Ziel des jährlichen Fashionevents ist es, innovativen Modeunternehmen, die auf eine umweltfreundliche Produktion ihrer Ware achten, eine Plattform zu geben.

Pop-up-Stores präsentieren innovative Ideen

Auch am diesjährigen Undress-Event, der am 30. März in der Olmahalle St.Gallen stattfand, hatten die Gäste Möglichkeit, die umweltfreundlichen Waren verschiedener internationalen Kleinunternehmer in der Modebranche anzusehen und zu kaufen. Unternehmen wie« Mochil», «Ngo» und «Be-yala» orientieren sich bei der Produktion und dem Vertrieb ihrer Produkte an sozialen und ökologischen Grundwerten: Schuhe, die aus Apfelschalen hergestellt wurden, Schmuck, der aus fairen Goldhandel kommt und Taschen aus recycelten Plastikmüll, sind einige der vielen innovativen Ideen der Hersteller.

Den jungen Modedesignern ist eine möglichst kurze Produktionskette, eine transparente Aufklärung über Arbeitsbedingungen und eine minimale ökologische Belastung bei der Produktion wichtig. So stellen die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Ware in Europa oder direkt in der Schweiz her. Zusätzlich verzichten viele auf maschinelle Herstellung. «Das wertet die Handarbeit der Produktionsmitarbeiter auf und sie bekommen somit fairere Löhne», sagt eine Unternehmerin.

Pop-up-Stand des Unternehmens «Frantic & Couth». Bild: Samantha Wanjiru

Modewettbewerb mit attraktiven Preisen

Im Rahem des Undress-Events fand auch eine Modeshow statt. Rund 20 Unternehmen bekamen die Möglichkeit, ihre Produkte auf dem Catwalk zu präsentieren. Die Modeshow war zudem mit einem Wettbewerb um den «Undress Award» verknüpft. Eine Jury bestehend aus Modeexperten stimmte darüber ab, welches Unternehmen mit seinem nachhaltigen Konzept am meisten überzeugte. Der Gewinner darf sich über einen Pop-up-Store im PKZ Zürich und ein Interview im Lifestyle-Magazin «Faces» freuen.

Auf dem Laufsteg präsentieren 20 verschiedene Unternehmen ihre Mode. Bild:Samantha Wanjiru

Für zweieinhalb Stunden sassen die Gäste geduldig auf ihren Stühlen und verfolgten die Modeshow. Im Publikum präsentierte sich eine bunte Mischung aus Modebegeisterten verschiedener Altersgruppen. Sponsoren, die Presse und VIP-Gäste belegten die ersten beiden Reihen. Während die Models den Laufsteg betraten, legte ein DJ House-Beats auf und ein Moderator begleitete das Publikum durch die Show.

Den «Undress Award 2022» gewann das Jungunternehmen «Beeyond», ein Modehersteller, der fünf Prozent pro Einkauf in ein Bienenschutzprogramm fliessen lässt.