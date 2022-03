Mode Tragbare Ostschweizer Kunst von «Panisch Real»: Vertauschte Buchstaben, vertauschte Nähte Die St.Galler Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane und die Ausserrhoder Künstlerin Vera Marke stellen bald ihr viertes Shirt vor. Die Aufschrift ist doppeldeutig. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Die St.Galler Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane (r.) und die Ausserrhoder Künstlerin Vera Marke bedrucken Shirts mit verdrehtem Chanel-Logo. Im Bild: No. 4, die Neuheit. Bild: Tobias Garcia

«Lachen» steht in grossen silbrigen Buchstaben auf dem Shirt. Die Ausserrhoder Künstlerin Vera Marke und die St.Galler Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane tun es bei diesem Treffen oft. Sie kennen sich seit vielen Jahren, zum ersten Mal haben sie nun zusammengearbeitet. «Eine Bereicherung» sei das gewesen, sind sie sich einig.

Sie seien beide Perfektionistinnen, hätten sich blind vertrauen können. «Ich bin noch nie so tief eingetaucht in die Kunstwelt», sagt Vilaysane. Und Marke fügt hinzu: «Ich weiss jetzt, wie eine Kollektion entsteht und welche Referenzen Mode hat.»

Eines der Anagramme, mit dem alles begann. Bild: Hannes Thalmann

Was entsteht, wenn sich eine Künstlerin und eine Modedesignerin zusammentun? Tragbare Kunst. Und so ist das Shirt, das die beiden gerade anhaben, nicht nur eine simple Aufforderung, fröhlich zu sein. Wäre auch verfehlt, in einer für viele schwierigen Zeit. Corona und der Krieg in der Ukraine. Wie ein Deckel drückten die Nachrichten jeweils auf ihren Tag, sagt Marke.

Ungewollt aktuell

Am Anfang der Kollektion steht ihre Lust auf Verschiebungen. Anagramme, – das sind durch Umstellungen von Buchstaben innerhalb eines Wortes neu entstandene, sinnvolle Begriffe – mit Goldrahmen, mehreren Schichten Ölfarbe, zuoberst der Schriftzug.

Am Anfang der Kollektion steht aber auch Ly-Ling Vilaysanes Begeisterung für Chanel, Karl Lagerfeld und was der Designer aus der Marke gemacht hat. Ein Chanel-Jäckchen sieht einfach aus, ist aber sehr anspruchsvoll, was das Handwerk betrifft. Im Saum würden kleine Gewichte eingearbeitet, damit er schön falle, weiss die Modedesignerin, welche die Kreationen ihres Labels Aéthérée einst in 27 Boutiquen auf drei Kontinenten verkauft hat. Bis zu dreizehn Messen besuchte sie damals jährlich. Heute, zwei Jahre nach der Geburt ihrer Tochter, sind es noch eine Handvoll.

So präsentiert das Label Panisch Real seine neusten Shirts. Bild: Hannes Thalmann

«Lachen» heisst eigentlich «Chanel», nur eben in anderer Buchstabenreihenfolge. Marke sagt:

«Plötzlich wird aus etwas Luxuriösem etwas anderes. Manchmal tut es sogar weh.»

Etwa wenn aus Chanel Noir «Non Charlie» entsteht. Und an den Terroranschlag im Jahr 2015 auf die französische Satirezeitschrift «Charlie Hebdo» erinnert, bei dem elf Menschen ums Leben kamen. «Die Menschen reagieren zurückhaltend und kaufen es selten», sagt Marke.

«Non Charlie» ist No. 3 der Kollektion. Das Label heisst «Panisch Real». Der Name stellt eine weitere Umkehrung von Chanel Paris dar. «Ein furchtbar passender Name für diese Zeit. Hatten wir nicht beabsichtigt», sagt Marke. «Lachen» ist No. 4 (für Frauen) und No. 5 (für Männer), beide kosten 180 Franken, sind auf 99 Stück limitiert, wie die anderen Modelle. Es wird am 26. März im Kunstprojekthaus von Vera Marke in Hundwil vorgestellt.

Kunst braucht keine Etiketten

Warum 99 Stück? «Weil es eine schöne Zahl ist. Nicht ganz hundert», sagt Marke. Ausserdem bediene man sich damit eines Mittels aus der Kunstwelt, in der Bilder limitiert sind.

Noch ein weiteres Shirt planen Marke und Vilaysane. Mit No. 5 ist nun Schluss. «Muss so sein, weil der berühmteste Duft von Chanel so heisst», sagt die Modedesignerin. Dabei würden den beiden noch viele Anagramme einfallen, die die Modewelt auf den Kopf stellen. «Agil Treu» für Gaultier, «Oft Mord» für Tom Ford, «Aids surrt» für Trussardi. «Vera vertauscht Buchstaben, ich verschiebe die Nähte», sagt Vilaysane. Bei No. 4 etwa liegt die Naht vorne statt auf der Seite.

Stilvoll verpackt: Keine Etiketten, dafür alle Angaben auf der Kartonbox. Hannes Thalmann

Diese tragbare Kunst hat eine weitere Botschaft, eine eher unbeabsichtigte. Durch ihre Machart kritisiert sie Fast Fashion. Die Shirts sind fast schon unmodisch und dadurch zeitlos. Vilaysane sagt:

«Ob wir sie in zwei Monaten oder zwei Jahren herausgeben, spielt keine Rolle. Wir haben keinen Stress wie ein Grossteil der Modebranche.»

Die dicke, qualitativ hochwertige Baumwolle kommt aus Portugal, genäht werden die Oberteile in einer kleine Firma in Deutschland, die wegen Corona ums Überleben kämpft. Etiketten findet man bei «Panisch Real» nicht. «Sie kratzen und gucken ungewollt hinaus, deshalb haben wir sie weggelassen», sagt Marke.

Angaben zu Grösse, Material und Pflege findet man auf der hübschen Box aus Karton. «Funktioniert nur, weil die Kollektion ein Kunstprojekt ist. Sonst bräuchte es Etiketten für die Verzollung», sagt Vilaysane.

Andere Vertriebskanäle

99 Shirts pro Modell, eine Grossproduktion für die St.Galler Modedesignerin. «Normalerweise produziere ich nur ein Stück pro Grösse und dann erst wieder auf Bestellung», sagt sie. Auch Kundinnen aus Basel, Bern und Zürich kaufen bei ihr an der Hinteren Bahnhofstrasse ein.

Und bald probiert sie ein neues Format aus: Sie ist mit ihren Kleidern für ein paar Tage beim Hutgeschäft Risa in Basel zu Gast. Auch die Kunstwelt verändere sich, sagt Marke. Es gebe immer weniger Galerien. «Die klassischen Vertriebskanäle fallen weg. Kunstschaffende gehen immer öfter Kollaborationen mit anderen Künstlerinnen und Künstlern ein. Wie in der Mode.»

Neben vielen Gemeinsamkeiten haben die beiden auch grosse Unterschiede entdeckt. «Ein Bild ist fertig, wenn es sagt, dass es fertig ist», meint Marke. Abgabetermine wie Modedesignerin Ly-Ling Vilaysane kennt sie nicht. Auch denke sie bei ihrer Arbeit nicht an den Konsumenten.

«Ich verwende kein Orange, weil es den Leuten gefallen wird, sondern weil die Farbe in das Bildkonzept passt.»

Dieses Vergleichen ist ebenfalls Austausch, reflektiert die eigene Arbeit. Darauf verzichten wollen die beiden nach Abschluss von «Panisch Real» nicht. «Wir haben bestimmt bald wieder eine gemeinsame Idee.»

Präsentation des Shirts No. 4 und No. 5 von «Panisch Real» und Eröffnung des Kunstprojekthauses von Vera Marke: 26. März, 10 bis 17 Uhr, Haus Dorf 10, Hundwil, www.panischreal.ch

