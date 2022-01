Paddy Gloor entwirft Krawatten mit St.Galler Stickereien

MODE Stickereien für den Mann: Dieser Ostschweizer entwirft Krawatten, die sich an jeder Galaveranstaltung sehen lassen können Eine Krawatte aus dem Jahr 1860 im Museum bringt Paddy Gloor auf die Idee: Das Männeraccessoire und St.Galler Stickereien passen wunderbar zusammen. Nun ist der Projektleiter im Bereich Digitale Medien auch Modeunternehmer. Diana Hagmann-Bula Jetzt kommentieren 02.01.2022, 18.00 Uhr

Krawatten für Menschen, die nicht 0815 sein wollen: Paddy Gloor und seine Produkte, die er seit Oktober verkauft. Bild: Andrea Tina Stalder

Paddy Gloor hat mehr als 50 Krawatten und Fliegen im Schrank. Und doch sind noch ein paar neue dazugekommen. Der 45-Jährige stellt das Männeraccessoire seit Oktober selber her. «Natürlich habe ich ein paar Modelle für mich auf die Seite gelegt», sagt er und schmunzelt.

Das Besondere an den Krawatten: Sie sind mit St.Galler Stickereien veredelt. Festlich, nobel, ideal für die Neujahrsgala zum Beispiel. Einige dieser Feten fallen wegen Corona aus. Egal, Gloor wird dennoch Krawatte oder Fliege tragen.

«Meine Frau und ich haben beide die Nase voll von den legeren Kleidern im Homeoffice.»

Zum ersten Mal im Textilmuseum

Gloor hat schon immer gerne Krawatte getragen, in die St.Galler Stickereien aber hat er sich erst im Sommer 2020 verliebt. Corona hat viele fiese Gesichter. Tod, Langzeitfolgen, Familien und Freunde, die sich wegen der Impffrage zerstritten haben. In Gloors Fall hat Corona Gutes bewirkt. Eigentlich wollte der Teufener nach Norwegen in die Ferien fahren. Das Virus und die damit verbundenen Einschränkungen verunmöglichten die Reise. «Also blieben wir in der Region und haben viele Museen in der Stadt besucht. Auch das Textilmuseum. Zu meiner Schande muss ich eingestehen, dass ich zum ersten Mal dort war», sagt Gloor.

Ein Besuch mit kreativen Folgen, der Idee für ein Start-up. Gloor ist begeistert vom Museum, besonders aufgefallen ist ihm dort ein «fast schon hässliches Exponat». Eine Krawatte aus besticktem Stoff, datiert von 1860. «Sie sah aus, als hätte man sie aus einem verfärbten Vorhang herausgeschnitten», beschreibt er.

Eigentlich nichts zum Nachmachen. Und irgendwie doch. Die Idee von Stickereien auf Krawatten und Herrenaccessoires lässt Gloor nicht mehr los. Der Berater für digitale Medien spielt daheim ein bisschen auf dem Computer herum, montiert mit Photoshop Vorhangdessins auf Krawatten und Fliegen. «Sieht cool aus», denkt er sich und zeigt die Versuche Bekannten aus der Modebranche. Alle sind sie begeistert. Das war vor eineinhalb Jahren.

Spannende Aufgabe für die Bischoff Textil AG

Unterdessen ist Gloor nicht mehr nur Berater für digitale Medien, sondern in der Freizeit auch Modeunternehmer. Er hat mit Mitarbeitern der Bischoff Textil AG passende Dessins herausgesucht, sie digitalisieren und auf der Stickmaschine im Diepoldsauer Werk testen lassen. Zuerst verzog es den Stoff, dann wölbte es ihn. «Dank der Professionalität und der langjährigen Erfahrung der Experten haben wir die Probleme schnell in den Griff bekommen», sagt er dankbar. Das Projekt sei auch für sein Unternehmen eine spannende Aufgabe, sagt Gwen Aubry, Geschäftsführer der Bischoff Textil AG.

Gwen Aubry, Geschäftsführer Bischoff Textil AG. Bild: Andrea Tina Stalder

«Wir sind sonst in unseren Hauptbereichen Damenunterwäsche und Damenoberbekleidung tätig. Mit einem Herrenausstatter arbeiten wir zum ersten Mal zusammen.»

Aubry ist vom Resultat begeistert: «Sieht genial aus.» Ein Lob nur und doch auch Lohn für all die investierte Zeit. «Wir haben viel diskutiert, aussortiert, wieder diskutiert, noch einmal aussortiert.»

Diskutiert, aussortiert und wieder von vorne: die Prototypen. Bild: Andrea Tina Stalder

Gloor verkauft die bestickten Krawatten, Fliegen und Einstecktücher unter dem Label Gallus Bear. «Der Name spielt auf Gallus, den Mönchen, und seine Begegnung mit dem Bären hier an und nimmt so Bezug auf St.Gallen, den Entstehungsort des Produktes. Ein Name, der bestehen kann, auch international», erklärt Gloor. Als Logo dient ein brüllender Bär, dargestellt wie ein digitalisierter Stickereistich. «Im ersten Entwurf hat er nicht gebrüllt. Doch ich war der Meinung, er müsse kräftiger wirken, damit man merkt: Es geht um Männermode», sagt Gloor.

Schwarz, Grau, Navy, Petrol, Weiss, Pink und Fuchsia prägen die erste Kollektion von Gallus Bear. Gerade arbeitet Gloor an der zweiten. Das Dessin wird diesmal weniger Blumen und eher Blätter darstellen. «Wir wollen mutiger werden, was die Farbe anbelangt», sagt er. Orange auf Blau, das kann er sich gut vorstellen.

Wieder auf hochwertiger Seide, wieder mit Stickereien der Bischoff Textil AG, wieder konfektioniert von der «Manufaktur». Die Produkte dürften ruhig auffallen, «klepfen» nennt Gloor das. Ihm ist klar, dass nicht jedermann sie tragen will. «Ein Produkt für Menschen mit Hang zur Extravaganz und die ausbrechen wollen.» Eine modische Botschaft mit stolzem Preis: 369 Franken kostet eine Krawatte, 198 Franken die Fliege, 129 Franken das Pochettli.

Für die Silvestergala, die Hochzeit oder immer dann, wenn Männern festlich zu Mute ist: Fliegen mit Stickereien der Bischoff Textil AG. Bild: Andrea Tina Stalder

Fast keiner verkörpert das Zielpublikum wohl besser als Gloor selber. «0815, das liegt mir nicht», sagt er über sich selber. Früher, in seiner Punk-Vergangenheit, habe man ihn wegen seines 20 Zentimeter langen Irokesenschnitts auf der Strasse angesprochen. Heute, weil er gerne Gilet und gross karierten Blazer trägt.

Die Bischoff Textil AG kennt er nicht erst seit Sommer 2020. Gloor war mit seiner ehemaligen Firma Webstobe schon früher Mieter in den Räumlichkeiten der Bischoff Textil AG. Und mit Geschäftsführer Gwen Aubry hat er vor rund 25 Jahren das Schwimmbecken geteilt. «Es hat eine Weile gedauert, bis wir wussten, woher wir uns eigentlich kennen. Wir waren beide Mitglieder im Schwimmklub St.Gallen. Ich trainierte dort als aktiver Triathlet und war auch sonst sportlich sehr engagiert.»

Gloor war Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft der Pistolenschützen, reiste für den Sport um die ganze Welt. Und brachte immer mal wieder eine Krawatte als Souvenir nach Hause. Etwa von Peking. «Die Massanfertigung wurde mir mitten in der Nacht und knapp vor meinem Abflug ins Hotel geliefert», erinnert er sich.

Der Ferrari für den «noblen Touch»

Seine Mutter arbeitete als Schneiderin und Schnittmacherin unter anderem bei Akris, sein Vater als Textilkaufmann auch für Bischoff Textil. Sie beide geben ihm den Sinn für das Ästhetische mit. Er absolviert die Kunstgewerbeschule, lässt sich zum Typografen ausbilden, entwirft schon bald erste Internetseiten für Kunden, macht sich selbstständig in dieser Branche, hat plötzlich fast 20 Mitarbeitende. «Eine grosse Verantwortung.» Vor zwei Jahren beschliesst er, sie abzugeben. Gloor verkauft seine Firma an Dachcom und arbeitet seither er als Projektleiter Digitale Medien für die Kommunikationsagentur Festland.

Von seinen Erfahrungen mit digitalen Medien profitiert sein Label gerade sehr. Er hat Kollegen als Models eingespannt, eines seiner Lieblingsrestaurants als Kulisse für Fotoshootings genutzt, auch den Ferrari eines Freundes. «Um den noblen Touch zu unterstreichen», begründet er. Gloor präsentiert seine Produkte in seinem Online-Shop und an Verkaufsstellen wie bei Nisago, einem St.Galler Geschäft für Herrenmassanzüge, aber auch auf Instagram.

«Dadurch habe ich schon positive Rückmeldungen aus Dubai, Chile und den USA bekommen. Das deutet daraufhin, dass aus der Idee etwas wird.»

Er arbeite mit verschiedenen Influencern zusammen, etwa den Schweizer Artworth Brothers, die für Luxuriöses wie Uhren, Autos und Hotels werben. Gerade hat er das italienische Krawattenmodel Beatrice Gigli für sein Label gewinnen können. «Frauen haben einen grossen Einfluss auf die Kaufentscheide von Männern. Gut, sie auf meiner Seite zu haben», sagt Gloor.

Mehr Blätter als Blumen: Ausblick auf die neue Kollektion, die im Frühling erscheinen soll. Bild: Andrea Tina Stalder

Eigens entworfene Stickereidessins, Seide als Hauptmaterial, bekannte Werbegesichter, das muss ein teures Hobby sein, denkt man sich. «Ein Hobby, das ein grosses Mass angenommen hat», sagt Gloor. Er kann sich gut vorstellen, dass daraus mehr wird als eine «leidenschaftliche Freizeitbeschäftigung». Sofern die Fliegen zum Fliegen kommen.

