Hut auf: Eine Hutmacherin und ein Händler reden über ihre Passion

Mode «Wenn ich einen Fedora trage, werde ich höflicher gegrüsst»: Zwei St.Galler Hutmacherinnen und ein Hutliebhaber geben Einblick in ihre Passion Der Hut ist fast aus dem Stadtbild verschwunden. Trotzdem setzen St.Galler Händler und Hutmacherinnen auf das extravagante Accessoire. Melissa Müller Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Pino Stinelli hat das Hutsortiment in seinem Laden Klang und Kleid an der Brühlgasse erweitert. Bild: Reto Martin

«Mir stehen keine Hüte», behauptet manche Dame, die das Hutgeschäft von Franziska Merk an der Brühlgasse 39 betritt. Dann setzt sich die Kundin einen Glockenhut, einen Topfhut oder Kreissägehut auf, findet Freude am Probieren der handgenähten Gebilde, mustert ihr Spiegelbild und findet: Der steht mir gar nicht so schlecht.

«An einen Hut muss man sich herantasten», sagt Modistin Franziska Merk. Viele Kundinnen tragen Mützen, bis sie sich an einen «richtigen» Hut wagen. Die meisten Frauen würden erst ab 40 Jahren Gefallen daran finden. Hüte erfordern gereifte Persönlichkeiten.

Exemplar mit Pneurand aus dem Hutladen Merk. Bild: Reto Martin

Ein Hut ist immer ein Auftritt. Der St.Galler Stadtrat Markus Buschor macht es mit seinem Herrenhut à la Joseph Beuys vor. Er hebt sich damit ebenso von der Masse ab wie die Queen mit ihren farbenfrohen Hüten und Bundesrat Alain Berset mit seinem Borsalino. Hutfans sind aber die Ausnahme.

Der Hut ist fast aus dem Stadtbild verschwunden. Wer sich in diesen verschneiten Tagen am St.Galler Bahnhof umschaut, sieht Kapuzen, Wollmützen und vielleicht mal ein Baseballcap. Nur ein junger Grafiker trägt eine Art Fischerhut von Kangol, wie ihn manche Rapper tragen. «Der Hut ist fast mit meinem Kopf verwachsen», sagt der 22-Jährige. Er sei zu seinem Erkennungszeichen geworden.

Einziger Hutträger weit und breit: Carlo Roberto Boubaker am St.Galler Bahnhof. Bild: mem

Der Liebling von Picasso, Che Guevara und Brigitte Bardot

Schöne Hüte sieht man in St.Gallen fast nur noch am Kinderfest, trotzdem gibt es einige Adressen in der Stadt für Kopfbedeckungen. Der Hutladen Holenstein an der Poststrasse hält sich seit 1923 mit seiner üppigen Auslage.

Modemacherin Yuki Kawahara hat sich in ihrem Atelier an der Oberstrasse 167 auf Filzhüte spezialisiert. Genauer: Das Barett mit Stummel in der Mitte, das seine Ursprünge bei baskischen Fischern und Schäfern hat. Es gilt als kunstbezogen, unkonventionell und revolutionär. Picasso, Che Guevara, Ernest Hemingway und Brigitte Bardot trugen es. Unvergessen ist auch Faye Dunaway als Gangsterbraut mit Barett im Film «Bonnie and Clyde».

«Ein Hut bringt eine Frau zum Strahlen», sagt Kawahara, die in Japan Mode studiert hat. Man könne das Béret auf verschiedene Arten tragen: keck auf die Seite geschoben, gerade auf den Kopf gesetzt oder tief in die Stirn gezogen. «Er lässt sich falten, ist bequem und passt zu allem.»

Yuki Kawahara stellt in ihrem Atelier an der Oberstrasse seit 15 Jahren Hüte aus Filz her. Bild: Reto Martin

Die Bérets aus Stoffen, die sie von Hand aus Seide und Merinowolle filzt, erinnern in ihren erdigen Farben an Brote oder moosbewachsene Steine. «Die Schweizerinnen mögen es dezent», sagt Kawahara. «Sie wollen mit Hut gut aussehen, aber nicht auffallen.»

Schon als junger Mann Hüte gesammelt

Der Thurgauer Modejournalist Jeroen van Rooijen schrieb einmal: «Hüte tragen in unseren Breitengraden nur noch Senioren oder hartgesottene Exoten.» Der Hut sei ein Relikt vergangener Zeiten. Damit ist Pino Stinelli, Inhaber des St.Galler Ladens «Klang und Kleid», nicht einverstanden. Er hat das breite Hutsortiment im Geschäft an der Kugelgasse/Brühlgasse ausgebaut – und will es sogar noch erweitern.

Um die vielen Modelle optimal präsentieren zu können, hat er bei einem Schreiner extra ein Hutgestell aus Nussbaum anfertigen lassen. Darin setzt er Fedoras, Kapitänsmützen, Strohhüte und Ballonmützen elegant in Szene. Sie stammen von der letzten Schweizer Filzhutfabrik Risa im Aargau. Ein Minusgeschäft? «Man soll machen, was einem Freude macht – und Hüte sind meine Passion», sagt der St.Galler, der schon als Jugendlicher Hüte sammelte.

Pino Stinelli 1985 als Kantischüler. Bild: PD

Nostalgisch beschwört Stinelli die Vierzigerjahre, als kein Gentleman ohne Hut aus dem Haus ging. Das Verschwinden des Hutes falle zeitlich mit dem Aufkommen des Autos in den Sechzigerjahren zusammen. Der Hut störte angeblich beim Einsteigen und Fahren. «Auch die Haar-Mode hatte Auswirkungen auf die Hutbranche», sagt Stinelli. Die steile Tolle eines Rock’n’Rollers passte ebenso wenig unter einen Hut wie eine hochtoupierte Beehive-Frisur à la Amy Winehouse.

Am Schaufenster des Klang und Kleid flimmern Bilder von Musikern und Künstlerinnen mit Hut über einen Bildschirm: Adriano Celentano, Jimi Hendrix, Yoko Ono. Als wolle man dem Hut zu neuem Aufwind verhelfen. Stinelli will sein liebstes Accessoire auf keinen Fall totsagen. Im Gegenteil: Die Nachfrage steige, befeuert durch Netflixserien wie «Peaky Blinders». Der irische Hauptdarsteller Cillian Murphy trägt darin eine Schiebermütze aus Tweed.

Faye Dunaway mit Béret als Gangsterbraut in «Bonnie und Clyde», 1967. Bild: Getty Portrait des kriminellen Paars Clyde Barrow (1909 - 1934) and Bonnie Parker. Bild: Hulton Archive / Archive Photos Die Wiener Schriftstellerin Stefanie Sargnagel hat das rote Barett zu ihrem Markenzeichen gemacht. Bild: Georg Hochmuth / APA Künstler Pablo Picasso in den Fünfzigerjahren. Bild: Hulton Archive Macho mit Hut: Adriano Celentano. Bild: Getty Schriftsteller Ernest Hemingway (1899-1961) um 1941 in New York. Bild: Getty Femme fatale Marlene Dietrich gibt sich um 1945 geheimnisvoll mit Cloche. Bild: Hulton Archive Bundesrat Alain Berset schreitet mit Borsalino zu Krisengesprächen. Bild: Anthony Anex / Keystone Der St.Galler Stadtrat Markus Buschor ist oft mit Herrenhut unterwegs. Bild: Benjamin Manser Brigitte Bardot mit Glockenhut. Bild: Keystone

Die Paperboy Cap verkauft Stinelli am besten – sie ist angelehnt an die Mütze der Zeitungsjungen von anno dazumal. Doch auch die sportlichere, schmaler geschnittene Version Slimboy, auch Schnabelmütze genannt, komme gut an. «Die Wölbung der Krempe nimmt die Augenbrauenform auf und betont sie», sagt Stinelli. Die Wirkung eines Huts sei nicht zu unterschätzen, meint er: «Wenn ich einen Fedora trage, werde ich höflicher gegrüsst.» Auf Reisen hat Stinelli immer seinen Hutkoffer dabei. Darin verstaut er Strohhut, Fedora und Paperboy Cap.

Schachtel einer St.Galler Hutfabrik. Bild: Reto Martin

Die Hutmacherin arbeitet für das Theater St.Gallen

Der Hutladen von Franziska Merk liegt nur wenige Schritte neben Stinellis Geschäft. Sie hat keine Website und will nicht aufs Foto. «Wer sich in St.Gallen für Hüte interessiert, weiss, wo man mich findet», sagt die 59-Jährige selbstbewusst. Sie habe viel zu tun und eigentlich keine Zeit, sagt sie – und erzählt dann doch eine Stunde voller Begeisterung von ihrem Metier. Sie näht an einer Kopfbedeckung, die sie über eine Hutform aus Lindenholz gestülpt hat. «Das wird ein Hut für das Theater St.Gallen. Er soll einen Alchimisten kleiden.» Für die St.Galler Festspiele fertigte sie 2019 kunstvolle Nonnenhüte mit langen Zipfeln an.

Sie schwärmt von den Farben, den Materialien und der Formenvielfalt der Hüte. Schon am ersten Tag ihrer Lehre als Modistin in Baden wusste sie: Das ist es.

Ein Exemplar aus dem Hutladen Merk. BilD: Reto Martin

Ein pensionierter Herr kommt zur Tür herein und legt seinen Stetson auf die Theke. Die Fachfrau soll den 15 Jahre alten Hut auffrischen und wieder in Form bringen. Auch das ist möglich, was nur wenige wissen. Die Handwerkerin restauriert Hüte und kann sie ausweiten.

«Der Hut schützt meine letzten grauen Zellen», scherzt der Kunde. Als Brillenträger sei er durch die breite Krempe geschützt vor Regen und Schnee auf den Gläsern. Der Herr wünscht sich ein neues Modell. Die Hutmacherin misst seinen Kopf mit einem speziellen Gerät aus. Jeder Schädel habe eine andere Form. Sie schaut: Wie hoch ist der Oberkopf? «Der Hut muss die richtige Tiefe haben, damit er sitzt.» Wenn die Passform stimme, trage man den Hut gern.

Ein Hut kostet bei Merk und Kawahara ab 200 Franken. In jedem Exemplar steckt mindestens ein Tag Arbeit. Yuki Kawahara kann nicht davon leben und arbeitet Teilzeit als Verkäuferin. Beide Modemacherinnen dokumentieren ihre Arbeit in einem Buch. Darin skizzieren sie, kleben Stoffmuster ein und notieren Hutnummern und Informationen über die Kundin.

Farbmuster im Atelier von Yuki Kawahara. Bild: Reto Martin

Ein Hut ist für Franziska Merk mehr als ein Modestatement. Sie geht auf Bedürfnisse ein: Soll es ein Hirtenhut für den Hundespaziergang sein, ein breitkrempiger Hut, der bei der Gartenarbeit vor Sonne schützt oder ein kokettes Hütchen, das bei einer Gala die Blicke auf sich zieht? «Es darf nicht lächerlich aussehen.» Zur Kundschaft gehören Lehrerinnen, die sich fürs Kinderfest herausputzen wollen. Jedes Mal einen neuen Hut zu kaufen, ist ihnen zu teuer. Der Tipp der Hutmacherin: Einmal in einen guten Sonnenhut investieren und diesen vor jedem Fest mit einer neuen Garnitur schmücken.

Wer einen Hut trägt, sollte ihn zum Gruss ziehen. Es gilt als unhöflich, ihn auf dem Kopf zu lassen. Franziska Merk sagt: «Wer den Hut nicht lupft, hat Spatzen drunter.» Vielleicht sind es aber auch nur ungewaschene Haare. Oder haarlose Partien, die sich wunderbar damit kaschieren lassen.

