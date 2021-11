Flawiler verziert Schuhe und führt Streetwear-Shop in St.Gallen

Mode Flawiler Künstler verziert Schuhe von Fussballstars – seine Werke stellt er in seinem Streetwear-Shop in St.Gallen aus Als «Sirjoe» verziert Sergio Baumann Schuhe, Jacken und sonstige Kleidungstücke mit fotorealistischen Motiven. Fussballstars wie Sami Khedira oder Cedric Itten haben sich schon Unikate von ihm anfertigen lassen. An der Rorschacher Strasse verkauft der 35-Jährige hippe Kleidung und stellt seine eigenen Kunstwerke zur Schau. Pascal Keel 12.11.2021, 12.10 Uhr

Sergio «Sirjoe» Baumann posiert mit einem seiner bemalten Sneaker vor dem Eleven-Streetwear-Shop. Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 5.11.2021)

Sergio Baumann trägt ein Cap der Brooklyn Nets und einen grauen Hoodie. In Kursivschrift steht darauf das Wort «Sirjoe» – sein Künstlername. Unter dem Alias verziert Baumann allerlei Kleidungsstücke. Von Sneakern über Jacken bis zu Taschen – sogar auf Skateboards hat der 35-Jährige schon seine Motive gekritzelt. Seine Unikate sind gefragt: Baumann hat bereits Schuhe von Fussballstars wie Sami Khedira, Ivica Olic oder Cedric Itten bemalt.

Vor einem Jahr hat der gebürtige Flawiler in St.Gallen einen eigenen Streetwear-Shop eröffnet. «Eleven Streetwear» an der Rorschacher Strasse 59 ist der erste Shop seiner Art in St.Gallen.

Ein turbulenter Traum

Sergio Baumann alias «Sirjoe» verziert Schuhe.

Bild: Benjamin Manser

«Wir wollten etwas eröffnen, das es in St.Gallen so noch nicht gibt», erzählt Baumann. Es sei schon immer sein Traum gewesen, einen eigenen Streetwear-Shop zu führen. «Letztes Jahr habe ich die Chance dann ergriffen», so der gelernte Heizungsmonteur.

Baumann blickt auf ein turbulentes erstes Jahr als Ladenbesitzer zurück: Zwei Monate nach der Eröffnung kam der Lockdown. Gleich im Anschluss an den Lockdown wurden dann die Schaufenster des Lokals ersetzt:

«Wir mussten den Laden von Januar bis und mit März vorübergehend schliessen.»

Danach stand lange eine Baustelle vor dem Shop. Er habe von Anfang an gewusst, dass es nicht einfach werde, sagt Baumann: «Die Umstände waren nicht ideal, um einen Shop zu eröffnen.» Mittlerweile laufe der Laden allerdings immer besser, so der 35-Jährige.

Im «Eleven Streetwear» verkauft er allerlei urbane Fashion wie etwa Sportjerseys, Caps, College-Jacken, Sweatshirts, Sneaker oder auch Schmuck. Auffällig sind die zahlreichen Artikel des Basketballvereins Chicago Bulls. Er sei mit Spielern wie Michael Jordan aufgewachsen, erzählt Baumann: «‹Old School› halt.» In seinem Shop möchte er diese alte Schule mit der neuen Schule mixen. Die Zahl Elf im Namen habe er gewählt, weil sie zeitlos sei.

Per Zufall zur Leidenschaft

Nebst diversen Streetwear-Artikeln stellt Baumann in seinem Shop auch einige seiner eigenen Kunstwerke aus. So hängt etwa ein Gemälde des US-Rappers 2Pac an der Wand, auf der Theke steht ein Sneaker verziert mit einem Schmetterlingsmotiv.

Für das Bemalen der Gegenstände verwendet Baumann einen Pinsel und spezielle Acrylfarben.

Bild: Benjamin Manser

Zum Verkauf stehen die Werke nicht. Sie sind ausgestellt, «damit die Leute sehen, was möglich ist», so Baumann. Auf Instagram oder auch direkt im Laden nimmt er Aufträge zur Personalisierung – fachsprachlich auch zum Customizing – von Schuhen, Jacken, Kappen oder anderem entgegen.

Zu seiner Leidenschaft fand Baumann eher durch Zufall. Vor einigen Jahren durfte er an der Sneakerness, der europaweit grössten Messe für Turnschuhe, einige seiner Bilder ausstellen. Einem Besucher der Messe gefielen seine Motive so gut, dass er Baumann fragte, ob dieser seinen Turnschuh damit verzieren könne. «Ich wurde von der Anfrage zwar etwas überrumpelt, doch ich sagte zu.» Seitdem hat Baumann etliche solcher Unikate angefertigt. Baumann sagt:

«Das Customizing ist vor allem in Amerika und England sehr verbreitet. Hier in der Schweiz ist es immer mehr auf dem Vormarsch.»

Dabei ist er ein regelrechter Trendsetter: Sein Instagram-Account zählt mittlerweile 3500 Follower. Baumann selbst will aber bescheiden bleiben. Vorerst möchte er sich auch auf seine Streetwear konzentrieren.

