Ein Rock für jede Frau: Wo in St.Fiden einst gebacken wurde, schneidern zwei Frauen Kleidungsstücke Das neue Atelier «Goldbeeri Schneiderei» in St.Gallen-St.Fiden ist auf Tüllröcke und Plisseehosen spezialisiert. Rita Bolt 11.04.2022

Bettina Strübi (links) und Rebecca Kempter setzen auf Röcke und Plisseehosen. Bild: Rita Bolt

Rebecca Kempter und Bettina Strübi haben einige Tüllröcke und Plisseehosen vorgefertigt. Sie hängen in der «Goldbeeri Schneiderei» zur Anprobe für Kundinnen bereit. «Ein Tüllrock passt jeder Frau, wenn die Stoffwahl, die Länge und die Passform stimmen», sagt Rebecca Kempter und zeigt als Beispiel einen weichfliessenden schwarzen Tüllrock, der etwas weniger Volumen hat. Er sei luftig, trage nicht auf, und sei auch für Frauen geeignet, die eine grössere Grösse tragen. Sie selber trägt eine von ihr geschneiderte Hose. Sie fühle sich sehr wohl darin. Röcke und Hosen werden aus hochwertigen St.Galler Stoffen massgeschneidert; die Unterröcke sind aus reiner Seide. Die Gummibänder könne jede Kundin auswählen.

Warum haben sie sich auf Tüllröcke und Plisseehosen spezialisiert? Atelierleiterin Rebecca Kempter antwortet:

«Beide Kleidungsstücke lassen sich mit fast allem kombinieren.»

Ihre Tüllröcke und Plisseehosen könnten sportlich oder elegant getragen werden. «Im Alltag mit Turnschuhen, Jeansjacke und Boots, für ein Fest oder gar eine Hochzeit mit einer eleganten Bluse und Pumps», sagen die Frauen. Es gebe so viele schöne St.Galler Stoffe, die sich für Röcke und Hosen eignen. Sie könnten sich jeweils nur schwer für einige entscheiden, wenn sie auf Stoffeinkauf-Tour seien.

Aus der Bäckerei wurde eine Schneiderei

Dort wo heute Tüllstoffe verarbeitet werden, wurde früher jahrzehntelang gebacken: Auf der Suche nach einem Atelier ist Rebecca Kempter auf die ehemalige Bäckerei Scheiwiller an der Lindenstrasse 78 in St.Gallen-St.Fiden gestossen. Beck Fritz Scheiwiller war bekannt für die besten Gipfeli und Bürli der Stadt; er ist im März 2017 gestorben. Aus der Bäckerei wurde eine Schneiderei.

Der ehemalige Verkaufsraum konnte mit Unterstützung von Freunden und dem Vermieter zu einem Atelier umgestaltet werden. Da stehen ein grosser Tisch, auf dem die Schnittmuster erarbeitet und Stoffe zugeschnitten werden, Büsten mit Tüllröcken und Plisseehosen, eine kleine Sitzgruppe und natürlich die Nähmaschine. Alles ist in warmen Farben gehalten. Die beiden Frauen strahlen, denn für sie ist mit der «Goldbeeri Schneiderei» ein Traum in Erfüllung gegangen. «Wir haben lange nach einem passenden Namen für unsere Schneiderei gesucht», sagt Rebecca Kempter und ergänzt lachend. «Für mich musste das Wort Gold im Namen vorkommen.» Rebecca Kempter hat berufsbegleitend die zweijährige Ausbildung an der Modeschule von Barbara Wegelin absolviert und diese mit dem Fachausweis abgeschlossen.

Bettina Strübi und Rebecca Kempter arbeiten beide hauptberuflich als Pflegefachfrauen im Kantonsspital und betreiben das Atelier als Ausgleich zu ihrer Arbeit. Sie haben einige Gemeinsamkeiten: Beide experimentieren gerne, beide sind kreativ – Rebecca Kempter mehr mit Stoffen, Bettina Strübi mehr mit Leinwänden. Letztere nutzt die Möglichkeit, sich nebst Stoffen zuschneiden ihrer Acryl-Malerei zu widmen. Die Frauen sind sich einig: «Das Atelier ist ein Wohlfühlort.»