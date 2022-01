Verschwinden die E-Trottis wieder aus der Stadt St.Gallen?

Mobilität Weil E-Trottis dem Klima mehr schaden, als sie ihm nützen: Stadt St.Gallen prüft neue Rahmenbedingungen Aus einer neuen Studie der ETH geht unter anderem hervor, dass die E-Trottinetts den öffentlichen Nahverkehr torpedieren. Die Stadt St.Gallen geht nun über die Bücher. Raphael Rohner Jetzt kommentieren 17.01.2022, 19.00 Uhr

Erteilt die Stadt St.Gallen im Sommer den E-Trottinetts rotes Licht? Bild: Raphael Rohner

Sie sollten die Zukunft der E-Mobilität in der Stadt St.Gallen einläuten und erfreuen sich gerade bei Jugendlichen einer grossen Beliebtheit. Beziehungsweise, sie hätten sollen: Die elektrischen Trottinetts. Was als vermeintlich «grünes» Verkehrsmittel dem motorisierten Individualverkehr den Kampf ansagen sollte und gut sein soll für die Umwelt, sei gar nicht so – dies geht aus einer kürzlich publizierten Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH) hervor. Daniel Reck, der Forscher von der ETH, wird in der Studie wie folgt zitiert:

«Unter den aktuellen Nutzungsbedingungen schaden geteilte E-Trottis und E-Bikes dem Klima mehr, als sie nützen.»

Bei früheren Studien über die Nutzung der E-Trottis sei man immer davon ausgegangen, dass sie Autofahrten ersetzen würden: Nur macht das niemand. Beobachtet man in der Stadt St.Gallen die Trottis, werden sie hauptsächlich von Jugendlichen für Ausgangsfahrten genutzt und haben eher eine Rolle als «Spassmobil».

Trottinetts ärgern die Stadtbevölkerung

Die Nutzung der Fahrzeuge in Städten torpediere den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr und verlocke die Menschen, die Elektrogeräte zu nutzen, statt zu Fuss zu gehen, heisst es im Papier der Hochschule. Die Forschenden konnten aufzeigen, dass geteilte E-Trottis und E-Bikes hauptsächlich Verkehrsmittel ersetzen, die ohnehin schon ökologisch nachhaltig sind, also etwa eine Busfahrt, eine Fahrt mit dem Velo oder eine Strecke zu Fuss. Autofahrten werden hingegen seltener ersetzt. Auch seien die Wartungsabläufe der Unternehmen ökologisch nicht sinnvoll und sorgen in Innenstädten für Mehrverkehr. Auch die kurze Lebenszeit der Miet-Trottinetts wirken sich negativ auf die CO 2 -Bilanz aus. Ein vermietetes Fahrzeug hat eine Lebenserwartung von rund zwei Jahren ‒ dann gehen sie in die Brüche.

Die Fahrzeuge sind seit ihrem Auftauchen vor zwei Jahren in der Stadt St.Gallen für viele Bürgerinnen und Bürger eher Fluch denn Segen: Im Stadtmelder sind wöchentlich Meldungen zu lesen, dass die Fahrzeuge mitten auf dem Trottoir abgestellt seien, sodass Kinderwagen auf die Strasse ausweichen müssten oder dass sie gar mitten auf der Strasse abgestellt würden.

Die türkisgrünen Trottis des deutschen Anbieters «Tier» erfreuen sich gerade bei Jugendlichen einer grossen Beliebtheit. Sobald die Temperaturen wieder etwas wärmer sind, werden die Trottinetts gerade an Wochenenden rege genutzt, um schnell von A nach B zu gelangen. Nicht selten fahren Jugendliche damit zu zweit herum oder veranstalten Rennen damit durch die Stadt. Dass dabei Alkohol und teils auch Drogen im Spiel sind, ist keine Seltenheit, wie diverse Polizeimeldungen über das Jahr verteilt zeigen.

Sie stehen oft mitten auf dem Trottoir: Die E-Trottis von Tier. Bild: Raphael Rohner

Stadt will die Trottis weiterhin herumfahren lassen

Dass die E-Trottinetts eher als «Spassmobil» wahrgenommen werden, statt eine echte Alternative für das Auto zu bieten, sieht Karin Hungerbühler, Co-Leiterin der Dienstelle für Energie und Umwelt der Stadt St.Gallen, nur zum Teil so:

«Es gibt Leute, die sich an den Trottinetts stören, doch gibt es auch viele Menschen, für die die Fahrzeuge eine Erweiterung des Mobilitätsabgebots darstellen.»

Die ETH-Studie bestätigt Erkenntnisse der Stadt aus dem Pilotversuch im Jahr 2019 und Untersuchungen aus anderen Ländern. «Als Folge wurde zum Beispiel im Bewerbungsverfahren für die Bewilligung verlangt, dass die Logistik mit E-Fahrzeugen erfolgt und dass qualitativ hochwertige und langlebige E-Trottinetts eingesetzt werden», sagt Hungerbühler. Dass die E-Trottinetts wenige Autofahrten ersetzen, sei bekannt – «hier gibt es sicher noch einiges Entwicklungspotenzial». Mit jeder neuen Technologie und Erkenntnis lerne man dazu und komme dem Ziel näher, die CO 2 -Bilanz zu verbessern.

Sind für die Zukunft in der Stadt St.Gallen nicht gut aufgestellt: Die Elektrotrottinetts von Tier. Bild: Raphael Rohner

Mit der neuen Studie der ETH wird ebenso deutlich, dass der Nutzen für die Trottinetts vor allem auf der sogenannten «Letzten Meile», also in Aussenquartieren, ökologisch sinnvoll ist. Hungerbühler: «Das bestätigen Erkenntnisse aus anderen Studien und könnte auch in St.Gallen interessant sein für die Wege von der ÖV-Haltestelle bis vor die Haustür oder in Gebieten mit geringem ÖV-Angebot.»

Stadt entscheidet über Bewilligungsverlängerung ab Sommer 2022

Die Tier-Trottinetts wurden in der Stadt St.Gallen für eine Dauer von zwei Jahren bewilligt. Im Sommer dieses Jahres läuft diese Bewilligung aus. Die Stadt wird die Rahmenbedingungen für den Betrieb der E-Trottinetts überprüfen. «Wir werden die Erkenntnisse der ETH-Studie einfliessen lassen, um das Sharing-Angebot möglichst ökologisch und stadtfreundlich zu gestalten», sagt Hungerbühler. Dass die Trottis aus der Stadt verschwinden werden, glaubt Hungerbühler indes nicht: «Man muss dieser noch jungen Mobilitätsform etwas mehr Zeit geben und mehr Erkenntnisse gewinnen.»

