Mobilität «Über den Betrag von fast 40 Millionen bin ich erschrocken»: Das sagen Anstösser und Verkehrsverbände zum geplanten Doppelbahnhof Bruggen-Haggen in St.Gallen Im Westen der Stadt könnte mit der Verschiebung des S-Bahn-Halts Bruggen ein Doppelbahnhof entstehen. Die Idee stösst grundsätzlich auf Wohlwollen, es gibt aber auch Kritik und Bedenken. Marlen Hämmerli 11.04.2022, 05.00 Uhr

Die Veloschnellroute soll unterhalb des Bahnhofs Haggen (rechts) die Gröblistrasse (Bildmitte) entlang führen. Hier ist auch der neue S-Bahn-Halt Bruggen geplant, der Platz ist aber eng. Bild: Donato Caspari

Stadtrat Markus Buschor will eben mit der Quartierinformation beginnen, da trudelt ein durchnässter Velofahrer im Feuerwehrdepot West ein. Es ist Donnerstagabend. Der Tag der grossen Information über den geplanten Doppelbahnhof Bruggen-Haggen. Und der Velofahrer, der sich gerade aus seiner Regenkleidung schält, ist Markus Tofalo. Der Grünliberale und Blogger hat vor einigen Jahren Planskizzen zur Fusion der Quartierbahnhöfe publiziert. Sie zeigten, wie die Idee umgesetzt werden könnte.

Knapp 20 Anwohnerinnen und Anwohner lauschen der Präsentation von Markus Buschor, Stadtplaner Florian Kessler und Patrick Ruggli, Leiter des kantonalen Amts für öffentlichen Verkehr. Der S-Bahn-Halt Bruggen soll rund 600 Meter in Richtung Stadtzentrum verschoben werden. Via Lift und Passerelle würde er von der Haggenstrasse her erschlossen und mit dem Bahnhof Haggen, der weiter oben am Hügel liegt, verbunden. Der neue Doppelbahnhof läge zudem an der geplanten Veloschnellroute, die über die Gröblistrasse geführt werden soll. Das Projekt «Westbahnhof» würde insgesamt rund 39 Millionen Franken kosten. Die Kostenabweichung beträgt beim derzeitigen Projektstand 30 Prozent.

Kaum jemand werde hier umsteigen

Über den Betrag von rund 39 Millionen Franken, sei er etwas erschrocken, sagt Bruno Eberle, Präsident von Pro Bahn Ostschweiz.

«Eine einfache Haltestelle – zwei Perrons mit Wartehäuschen und Billettautomaten – würde genügen.»

Bruno Eberle, Präsident Pro Bahn Ostschweiz. Bild: Urs Bucher

Für den Standardausbau des Bahnhofs haben die SBB 22 Millionen Franken veranschlagt. Der Rückbau der Anlagen am bestehenden Bahnhof Bruggen würde rund 1,1 Millionen kosten. 3,3 Millionen Franken entfallen auf den Bahnhofplatz und den Bahnhofzugang auf Höhe Haggenstrasse. Rund 1,7 Millionen würde der Bahnhofplatz auf Höhe der Gleise des neuen Halts kosten. Lift, Treppen und Passerelle sind mit rund 8,9 Millionen Franken veranschlagt.

Die Verbindung des Halts Lerchenfeld, wie Eberle ihn nennt, und des Bahnhofs Haggen ist in seinen Augen nicht nötig. Kaum jemand wolle an diesem Punkt den Zug wechseln. Er macht ein Beispiel: «Möchte jemand von Gossau nach Arth Goldau, fährt er direkt mit den Appenzeller Bahnen nach Herisau und nimmt dort den Voralpenexpress.»

Via Lift und Passerelle würden Anwohnende bequemer vom unteren Teil der Haggenstrasse hinauf zum Bahnhof Haggen gelangen. Auch die Gehdistanz hinab würde verringert. Eberle: «Was machen sie denn heute? Sie gehen zu Fuss, nehmen den Bus oder das Velo.» Wichtig hingegen sei die Verbindung des neuen Halts zum Gebiet Lerchenfeld mit dem Innovationspark Ost. Und auch wichtig zu erwähnen: «Mit der Aufhebung des bestehenden Bahnhofs Bruggen, dem Wegfall der Perrons und der Verlegung der Gleise würde dort Platz frei für Wohnraum.»

Verbindung sei trotzdem ein Muss

Den Lift und die Passerelle brauche es unbedingt, sagt hingegen Doris Königer vom VCS St.Gallen-Appenzell.

«Nur dann ist es ein Doppelbahnhof, der den Namen auch verdient. Sonst können wir die ganze Verschiebung gleich lassen.»

Doris Königer, Vorstandsmitglied des VCS St.Gallen-Appenzell und SP-Stadtparlamentarierin. Bild: PD

Durch die Zusammenlegung wird der Takt insofern verbessert, dass dann an einem Ort sieben Verbindungen in Richtung Hauptbahnhof verkehren. Nach heutigem Fahrplan betrüge die längste Wartezeit in diese Richtung zwischen zwei Zügen 17 Minuten. In Richtung Gossau und Herisau blieben die Wartezeiten von heute bestehen.

«Das ist ein erster Schritt und dann erwarten wir, dass der Fahrplan in nützlicher Frist verdichtet wird», sagt Königer. Die bessere ÖV-Anbindung ins Lerchenfeld und an den Innovationspark Ost sei ein Muss und die kurzen Wege, auch für die Quartierbewohnenden, seien wichtig. Gerade Personen, die nicht gut zu Fuss seien, würden von der Vertikalverbindung mit Lift und Passerelle profitieren.

Die Kosten von rund 39 Millionen Franken findet Königer «nachvollziehbar». «Wenn wir mehrere 100 Millionen für einen neuen Autobahnanschluss ausgeben können, ist das kein Betrag. Und auch so: Es muss keine Luxuslösung sein.»

TCS-Regionalgruppe unterstützt die Investition

Die TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung begrüsst die Idee des Doppelbahnhofs. Besonders, da dieser dem Gedanken eines Mobilitäts-Hubs entspräche, wie TCS-Präsident Oskar Seger auf Anfrage schreibt. Zentrale Umsteigepunkte also, wo Bahn-, Bus-, Auto-, Velo- und Fussverkehr verknüpft werden. Bürgerliche Verbände, darunter der TCS, hatten vergangenen August die Studie «Mobilität 2040» zu solchen Hubs in St.Gallen veröffentlicht. Die Idee von innerstädtischen Hubs wird schon länger diskutiert. Zu den Kosten von 39 Millionen Franken schreibt Seger: «Unseres Erachtens lohnt sich diese Investition. Sie ist nachhaltig und das Projekt im Gesamtkontext zielführend.»

Und was ist mit Brögglerinnen und Brögglern, die «ihren» Bahnhof in unmittelbarer Nähe verlieren würden? Dazu schreibt Seger: Quartiere ohne Bahnhof in unmittelbarer Nähe müssten über eine Buslinie an den nächsten S-Bahn-Bahnhof oder -Hub angebunden werden. Es sei essenziell, dass der Takt der Bahn mit den Fahrplänen der übrigen ÖV-Angebote abgestimmt werde. Und:

«Ein Viertelstundentakt ist wichtig, wenn das S-Bahn-Netz auf der Längsachse der Stadt attraktiv sein soll.»

Oskar Seger, Präsident TCS-Regionalgruppe St.Gallen und Umgebung. Bild: Benjamin Manser

Nur durch ein attraktives S-Bahn-Angebot könnten die anderen Verkehrsträger entlastet werden.

Vom Viertelstundentakt würden aber auch Personen ausserhalb von St.Gallen profitieren, merkt Pro-Bahn-Ostschweiz-Präsident Eberle an. Uzwilerinnen, Goldacher und Romanshornerinnen zum Beispiel, die in St.Gallen arbeiten, erhalten mehr Verbindungen. «Wenn ich jede halbe Stunde einen Zug habe, nehme ich vielleicht eher das Auto. Wenn aber jede Viertelstunde ein Zug hält, gehe ich zum Bahnhof und nehme den nächstbesten.»

Den Ausbau des Bahnhofs Haggen zum Hub erachtet Bruno Eberle hingegen als wenig sinnvoll. «Dazu müsste man eine Postautolinie von ausserhalb an den Bahnhof führen. Aber welche? Wohl kaum den 151er.»

Bahn-Angebot bliebe vorerst wie heute

Am Infoanlass interessierte als allererstes das ÖV-Angebot an einem künftigen Doppelbahnhof. Ob denn dort auch künftig pro Stunde drei Züge hielten wie am heutigen Bahnhof Bruggen, fragte eine Frau. «Das Angebot bleibt vorerst, wie es heute ist», antwortete Patrick Ruggli vom Amt für öffentlichen Verkehr. Stadtrat Buschor verwies auf die sieben Verbindungen, die durch die Zusammenlegung entstünden.

Die Stadt versuche, mit dem Kanton aber bis 2035 gewisse Verbesserungen zu erreichen, sagte Buschor. Zusätzliche Züge werden nicht möglich sein, aber Anpassungen am Takt. Buschor: «Uns ist es ein grosses Anliegen, dass der ÖV funktioniert. Ein enger Takt ist massgebend, dass der ÖV zum Fliegen kommt.» Ruggli betonte die Signalwirkung. Ausserdem würden die Fahrgastzahlen durch die Attraktivität eines Doppelbahnhofs steigen, was ebenfalls den Druck in Bern erhöht.

Ein Anwohner aus Bruggen betrachtet die schematischen Pläne des angedachten Doppelbahnhofs Bruggen-Haggen. Bild: Marlen Hämmerli

Ein Gewerbler äusserte Bedenken wegen der engen Platzverhältnisse an der Gröblistrasse. Hier sind Unternehmen angesiedelt, die Waren per Lastwagen und Sattelschlepper transportieren müssen. «Wenn dann Velofahrerinnen oder Velofahrer mit einem 40er daher kommen, gibt es Tote.» Stadtplaner Florian Kessler stimmte zu, der Raum sei eng. Diese Herausforderung gelte es anzugehen bei der weiteren Ausarbeitung des Projekts. So weit sei man derzeit noch nicht. Buschor betonte: «Niemand hat ein Interesse, dass der Bahnhof oder die Veloschnellroute Unternehmen einschränken. Der Austausch mit den Firmen ist da.»

In einem nächsten Schritt muss der Stadtrat aber vor allem das Parlament von der Idee überzeugen. Voraussichtlich am 3. Mai berät es einen Kredit für die Projektierung über rund 2,49 Millionen Franken. Bei der weiteren Ausarbeitung des Doppelbahnhofs sollen dann auch Grundeigentümer und Anstösser miteinbezogen werden.

