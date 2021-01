Mobilität Städtekonferenz-Studie schlägt Parkplatzreduktion in Innenstädten vor – beim St.Galler Stadtrat stösst die Empfehlung auf Skepsis Eine Studie der Städtekonferenz Mobilität lässt aufhorchen. Die Empfehlungen lauten unter anderem: Reduktion der Parkplätze in Innenstädten und Erhöhung der Parkgebühren. Der Stadtrat findet, die Studie sei eine gute Zusammenstellung von möglichen Massnahmen. Generelle Parkplatzreduktionen plant er aber nicht. Luca Ghiselli und Christina Weder 19.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

An der Bahnhofstrasse wurden Anfang Jahr 27 Parkplätze aufgehoben. Dereinst sollen sie im neuen Parkhaus UG 25 kompensiert werden.

Bild: Benjamin Manser

Die Kontroverse um die Aufhebung von 27 Parkplätzen an der Bahnhofstrasse vor einigen Wochen hat es einmal mehr gezeigt: Parkplatzaufhebungen sind in der Stadt St.Gallen politisch ein heisses Eisen. Daran ändert auch wenig, dass die aufgehobenen Parkmöglichkeiten unterirdisch kompensiert werden – in diesem Beispiel erst zeitlich verzögert mit der Eröffnung des Parkhauses UG25.

Umso mehr liess kürzlich eine Studie der Städtekonferenz Mobilität aufhorchen. Am Papier mitgearbeitet haben Vertreterinnen und Vertreter der Städte Zürich, Luzern, Schlieren, Neuenburg, Lausanne und des Kantons Basel-Stadt. Unter dem Titel «Handlungsspielräume der Städte für eine klimaneutrale Mobilität» präsentiert die Studie in verschiedenen Handlungsfeldern mögliche Massnahmen zur Erreichung des Klimaziels Netto-Null bis 2050. Denn, so kommen die Studienverfasser zum Schluss, die aktuellen Massnahmen reichen dafür nicht aus.

Neben der Aufhebung von Flatrates für den öffentlichen Verkehr wie dem GA, dem Ausbau von Velowegen und dem Verzicht auf Gratisparkplätze schlägt das Papier auch die Reduktion der Parkplätze in den Innenstädten vor. Und zwar ohne unterirdische Kompensation.

Jede Massnahme braucht Akzeptanz der Bevölkerung

Die Stadt St.Gallen hat sich nicht an der Städtekonferenz-Studie beteiligt. Trotzdem dürften die Ergebnisse in der Gallusstadt interessieren. Im September 2020 haben die Stadtsanktgaller Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Klimaartikel und damit dem ambitionierten Klimaziel Netto-Null mit grosser Mehrheit zugestimmt. Wie steht der St.Galler Stadtrat den empfohlenen Massnahmen der Städtekonferenz gegenüber? Und was hält er von einer Parkplatzreduktion in der Innenstadt?

Peter Jans, Direktor Technische Betriebe. Michel Canonica

Peter Jans, Direktor Technische Betriebe, sagt auf Anfrage: «Die von der Städtekonferenz vorgeschlagenen Massnahmen sind nicht neu. Die Studie bietet aber eine gute Zusammenstellung von Handlungsmöglichkeiten aus Sicht der Städte.» Die Stossrichtungen der Städtekonferenz-Studie und der städtischen Ziele hätten viele Gemeinsamkeiten, sagt Jans. «Es geht auch bei uns darum, unnötigen Verkehr zu vermeiden, einen Teil des Verkehrs zu verlagern und allgemein klima- und stadtverträglicher zu gestalten.» Dass die Schweiz und auch die Stadt St.Gallen klimaneutral werden sollen, sei allmählich anerkannt, die Stossrichtung breit abgestützt.

«Dass es dazu auch knackige Massnahmen brauchen wird, ist der schwierigere Teil.»

Jede Massnahme brauche die Akzeptanz der Bevölkerung, sagt Jans. «Sonst zielen die guten Absichten zur Verkehrswende ins Leere.»

Parkplatz-Thema ist hochpolitisch

Gerade bei der vorgeschlagenen Parkplatzreduktion ohne unterirdische Kompensation in der Innenstadt ist die Akzeptanz der Bevölkerung aber zumindest fraglich. Das weiss auch der St.Galler Stadtrat. Peter Jans sagt:

«Das Parkplatz-Thema ist in der Tat hochpolitisch.»

Der Stadtrat habe vor diesem Hintergrund diverse Aufhebungen oberirdischer Parkplätze an eine Kompensation im neu entstehenden «UG25» geknüpft. «Nur die Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse wurden wegen Störungen der Appenzeller Bahn vorzeitig aufgehoben.» Der Stadtrat habe aber – im Gegensatz zur von der Städtekonferenz Mobilität empfohlenen Massnahme – nicht vor, die Anzahl öffentlich nutzbarer Parkplätze in der Innenstadt zu senken. Jans sagt:

«Das steht nicht auf der Agenda des Stadtrats. Genauso wenig, wie eine Aufstockung nach der Eröffnung des Parkhauses UG25.»

Stadtrat beschäftigt sich 2021 mit Parkplatzbewirtschaftung

Die Studie der Städtekonferenz schlägt neben einer Reduktion der Parkplätze auch eine Gebührenerhöhung bei öffentlich bewirtschafteten Parkplätzen vor. Jans wagt diesbezüglich noch keine Prognose, stellt aber in Aussicht: «Mit der Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplätze wird sich der Stadtrat im laufenden Jahr beschäftigen.» Die Diskussion habe noch nicht stattgefunden.

Mobility-Pricing statt Jahresabos? Die Städtekonferenz-Studie macht auch über das Parkplatzregime hinaus diverse Empfehlungen. In 47 Handlungsfeldern listet sie fast alle denkbaren Möglichkeiten auf. Dazu gehören zum Beispiel die Abschaffung von sogenannten Flatrates im öffentlichen Verkehr und die Einführung von Pricing-Modellen. Jans sagt: «GA und Zonen-Jahresabos sind heute sehr bedeutsam für viele ÖV-Nutzerinnen und -Nutzer.» Eine vollständige Preisgestaltung nach gefahrenen Distanzen im ÖV sei wohl nur im Rahmen eines umfassenden Mobility-Pricing-Modells denkbar, das dann auch für den Individualverkehr gilt. «Sonst laufen wir Gefahr, eine Rückverlagerung vom ÖV zum Auto herbeizuführen.» Eine allfällige Abschaffung der ÖV-Flatrates liege aber nicht im Handlungsspielraum der Städte. Hier seien Kantone und Bund gefragt. (ghi)

Und wie sieht es auf privatem Grund aus? Hier empfiehlt die Städtekonferenz-Studie, die Parkplatzerstellungspflicht zu flexibilisieren. Heisst konkret: Die vorgeschriebene Anzahl zu erstellender Parkplätze auf privatem Grund bei Neubauten zu reduzieren. Aber nur, falls durch andere Massnahmen sichergestellt werden kann, dass kein zusätzlicher Druck im öffentlichen Strassenraum entsteht. Jans sagt: «Das ist ein altes Thema, muss aber noch angegangen werden.»

Die Studienverfasser schlagen zudem vor, Gratisparkplätzen den Riegel vorzuschieben. In der Stadt St.Gallen sind diese bereits heute eine Ausnahme, der Grossteil der Parkplätze wird entweder in der Erweiterten Blauen Zone oder mit Parkuhren bewirtschaftet. Auch Märkte und Einkaufszentren sind verpflichtet, Gebühren zu erheben. Dass die Stadt diese Pflicht konsequent einfordert, zeigt das Beispiel des Otto's an der Fürstenlandstrasse. Die Stadt zeigte den Discounter an, nachdem dieser die Schranke wiederholt offen liess.

Hintere Post- und Hintere Bahnhofstrasse: 25 Handwerker- statt 41 öffentliche Parkplätze

Der Stadtrat will oberirdische Parkplätze in der Innenstadt in den Untergrund verlegen. Im Oktober 2018 hat er deshalb beschlossen, sämtliche 89 Parkplätze zwischen Schibenertor und Hauptbahnhof aufzuheben. Für sie soll es dereinst Ersatz im Parkhaus UG25 geben, das zurzeit gebaut wird. Mit der Aufhebung der Parkplätze will der Stadtrat bis zur Eröffnung des Parkhauses zuwarten – mit einer Ausnahme.

Stadträtin Sonja Lüthi. Tobias Garcia

27 Parkplätze entlang der Bahnhofstrasse sind bereits seit Anfang Januar dieses Jahres aufgehoben. Es habe «dringenden Handlungsbedarf» gegeben, begründet Stadträtin Sonja Lüthi. Falsch parkierte Autos hätten an der Bahnhofstrasse immer wieder den Zugbetrieb der Appenzeller Bahnen gestört. Neu gilt in diesem Bereich ein Halteverbot.

«Verwirrende» Signalisation

Nun liegt neuerlich eine städtische Verkehrsanordnung mit einer Frist bis zum 1. Februar öffentlich auf. Sie betrifft den Bereich zwischen der Hinteren Post- und der Hinteren Bahnhofstrasse, wo künftig 41 Parkplätze aufgehoben werden. Darin geht es laut Sonja Lüthi allerdings nicht um die Parkplatzaufhebung an sich. Diese sei bereits rechtskräftig, sagt sie. Das Verwaltungsgericht hat sämtliche Beschwerden dagegen abgewiesen. Es hat gleichzeitig aber auch moniert, die geplante Signalisation sei «verwirrend».

Deshalb wurde eine erneute Auflage der Verkehrsanordnung nötig. Sie betrifft ausschliesslich die Signalisation. Anstelle der ursprünglich geplanten Parkfelder für Handwerker sieht die Stadt nun sogenannte Parkverbotslinien vor, die am Boden markiert werden. Auf diesen sind Handwerkerfahrzeuge mit polizeilicher Bewilligung und Fahrzeuge für den Güterumschlag gestattet. Gemäss Sonja Lüthi ist Platz für rund 25 Handwerkerfahrzeuge vorgesehen. Damit komme man einer Forderung des lokalen Gewerbes nach. Im äusseren Hofgässlein, im Bienengässlein, an der Hinteren Bahnhofstrasse und im Inneren Hofgässlein sind zudem Parkfelder für Zweiräder vorgesehen.

Die Parkplätze im Bienengässlein werden aufgehoben, sobald das Parkhaus UG25 eröffnet wird.

Bild: Benjamin Manser

Parkplätze sollen erst Ende 2023 aufgehoben werden

Bis zur Aufhebung der 41 Parkplätze im Bereich der Hinteren Bahnhof- und der Hinteren Poststrasse wird es noch eine Weile dauern. Sonja Lüthi sagt: «Sobald das Parkhaus UG25 fertig ist, werden wir die Parkplätze zügig aufheben.» Das Parkhaus soll Ende 2023 eröffnet werden.