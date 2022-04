Velofahren in St.Gallen: 15 Massnahmen sollen das sicherer machen

Mobilität So setzt die Stadt St.Gallen 15 Millionen Franken ein, um den Veloverkehr voranzubringen Bis 2030 hat der Stadtrat Zeit, mit 15 Millionen Franken den Veloverkehr zu fördern. Fast überall in der Stadt sind nun Projekte geplant, sollen Velowege neu entstehen oder bestehende Wege angepasst werden. Doch ein Projekt fällt kostenmässig aus dem Rahmen. Marlen Hämmerli und Julia Nehmiz Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 15 Massnahmen sollen dazu beitragen, dass Velofahrerinnen und Velofahrer sicherer und schneller durch die Stadt gelangen. Bild: Belinda Schmid

Der Stadtrat tritt bei der Förderung des Veloverkehrs in die Pedale. Starken Rückenwind erhält er von 15 Millionen Franken. Mit dem Geld sollen bis 2030 Massnahmen umgesetzt werden, damit Velofahrerinnen und Velofahrer schneller und sicherer durch die Stadt gelangen. Ursprung des Kredits ist die Veloinitiative. Sie wollte den Anteil Velofahrender auf 15 Prozent steigern und sah einen Rahmenkredit vor. Das Stadtparlament unterstützte den Gegenvorschlags des Stadtrats.

Damit hat dieser nun keine konkrete Zielvorgabe, aber Geld zur Veloförderung zur Verfügung. 15 Millionen Franken werden voraussichtlich in 15 Projekte fliessen. Derzeit liegt die Vorlage beim Stadtparlament, ebenso wie jene zum Velotunnel vom Lokremisenweg zur Bogenstrasse. Die in der Vorlage genannten Kosten sind Schätzungen, Beiträge von Bund und Kanton noch nicht zugesichert.

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Bis 2024 soll die Bahnhofstrasse velofreundlich werden – und zwar auf dem Abschnitt zwischen Schützengasse und Schibernertor (1,21 Millionen Franken, Anteil Stadt: 650’000 Franken). Zudem soll die schmale Rampe der Personenunterführung zur Rosenbergstrasse verbreitert werden (1,6 Millionen Franken, Anteil Stadt: 800’000 Franken). Wie die Bahnhofstrasse konkret velofreundlich werden soll, lässt der Stadtrat offen. Er schreibt in der Vorlage lediglich, dass sie durch «Velo-Massnahme und Gestaltung» aufgewertet werden soll.

Im Westen der Stadt führt ein nicht öffentlich klassierter Weg entlang der Autobahn von der Hafnersbergstrasse zur Breitfeldstrasse. Dieser soll bis 2026 für 540'000 Franken (Anteil Stadt 320'000 Franken) verbreitert und velofreundlich werden. Aktuell ist er zu schmal, um von Velofahrerinnen und Fussgängern genutzt zu werden.

Die Gottfried-Keller-Strasse soll 2024 verbreitert werden. Der Veloweg nach St.Georgen endet heute auf Höhe des Fluhwegs. Die Strasse ist eng, vor allem, wenn sich Velo und Bus begegnen. Im Bereich des Lehnviadkukts und des Steinachdurchlasses soll deshalb für 1,4 Millionen Franken (Anteil Stadt 280’000 Franken) ein «angehängter Fussgängersteg» erstellt werden. Das Vorprojekt sei derzeit in Arbeit, schreibt der Stadtrat.

Bis 2027 soll die Veloverbindung im Westen, vom Gaiserwaldweg zum Gründenmoosweg, verbessert werden – für 2,2 Millionen Franken (Anteil Stadt 0,5 Millionen). Doch wie, das ist noch nicht entschieden. Entweder soll eine separate Verbindung geschaffen werden. Alternativ könnte auch durch eine Verbesserung am Kreisel Geissbergstrasse/Bildstrasse sowie auf der Bildstrasse die Sicherheit für Fuss- und Veloverkehr erhöht werden, schreibt der Stadtrat.

Dieser Veloweg existiert schon, allerdings ist er heute als Wanderweg ohne Hartbelag ausgestaltet. Die Gübsenstrasse (vom Gübsensee bis zur Sturzeneggstrasse) ist Teil der direkten Veloverbindung von Herisau nach Bruggen. Bis 2026 soll dieser Teil für rund 600'000 Franken verbreitert werden (Anteil Stadt 360'000 Franken).

Alles Ausbauen nutzt nichts, wenn niemand die Velowege benutzt. Deswegen will die Stadt mit mehrjährigen Informationskampagnen die Menschen ermutigen, für ihre täglichen Wege das Velo zu nehmen. Man wolle «ohne erzieherischen Anspruch» die Lust aufs Velofahren fördern und es «als Teil eines urbanen Lebens positionieren». Dafür plant die Stadt 450'000 Franken ein.

Während manche Ausbauvorhaben nur vage beschrieben sind, gibt es für die Kampagnen konkrete Vorstellungen. Besonders Kinder und Jugendliche sollen früh für das Velofahren gewonnen werden. Angedacht ist, sie in Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern und Quartiervereinen sowie einer eigenen Kampagne anzusprechen, pro Quartier sei mindestens ein Anlass geplant. Zudem will die Stadt die Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmer stärken.

Auch für die Rücksichtnahme soll wiederum geworben werden. Bild: Tobias Garcia (8. April 2021)

Dieses Projekt umfasst drei Teilabschnitte, die alle bis 2025 umgesetzt werden sollen. Der Burgweiherweg soll für insgesamt 7,2 Millionen Franken (Anteil Stadt 3,6 Millionen) zum durchgehenden Veloweg aus- und neugebaut werden. Von der Erlachstrasse bis zur Lerchenfeldstrasse, von dort weiter bis zur Ahornstrasse, von der Burgstrasse bis zu den Tennisplätzen. Zudem soll im Bereich des Burgweiherwegs der Fuss- und Veloweg aufgewertet werden.

1,5 Millionen Franken plant der Stadtrat ein im Zeitraum 2024 bis 2030 für kleinere Sofortmassnahmen. Diese sollen ohne Planverfahren umgesetzt werden können, sie sind nicht als Einzelmassnahmen in der Investitionsplanung enthalten. Gemeint sind zahlreiche kleinerer Lücken im Velonetz, die geschlossen werden sollen, sowie Verbesserungen für den Fuss- und Veloverkehr, die durch Markierungen oder Signalisationen erreicht werden.

Die St.-Leonhard-Brücke kann nicht nur über-, sondern auch unterquert werden. Doch die Fuss- und Veloverbindung zwischen Burgstrasse bei der St.-Leonhard-Kirche und der Grünbergstrasse bei der Lokremise ist eng, dunkel und gewunden. In den Worten der Stadt: Sie weist «ein deutliches Verbesserungspotenzial für Velofahrende auf».

Zudem soll die Brücke verbreitert werden. Beide Projekte sollen gemeinsam 2023 umgesetzt werden für rund 5,5 Millionen Franken (Anteil Stadt 1,4 Millionen).

Eine der geplanten Massnahmen: Die St.-Leonhard-Brücke soll verbreitert werden. Bild: Belinda Schmid

Eine Fahrt durch den Tunnelweg zwischen Oberstrasse und Fürstenlandstrasse gleicht einem kleinen Abenteuer, nicht nur, weil der Weg fast schon ein Geheimtipp ist. Es geht hinab durch einen schmalen, teils dunklen Tunnel, vorbei an Fussgängern und am andern Ende wieder hinauf auf ein Trottoir. Die Verbindung unter den Gleisen von SOB und SBB soll 2026 aufgewertet werden für geschätzt 1,25 Millionen Franken (Anteil Stadt 750'000 Franken).

Bis 2026 möchte die Stadt ihren Anteil an einer 170 Meter langen Brücke übers Goldachtobel nach Untereggen realisieren. Dafür ist ein neuer Zugangsweg von der Martinsbruggstrasse nötig. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,59 Millionen Franken (Anteil Stadt 390'000 Franken). Noch offen sind Fragen des Naturschutzes, im Gebiet brüten etwa Uhu und Wanderfalke.

Velofahrerinnen und Velofahrer teilen sich zwischen Riethüsli und Lustmühle den Platz auf dem Trottoir mit Fussgängerinnen und Fussgängern. Eine «hinreichende Veloinfrastruktur» fehle, stellt der Stadtrat in der Vorlage fest. Zudem fehlt es an einigen Stellen an Platz.

Die sicherste Lösung ist gemäss einer Variantenstudie ein separater Geh- und Radweg. Der Weg würde im Riethüsli abseits der Teufener Strasse geführt: von Im Grund bis zur Wattbachstrasse, via Brücke über den Wattbach, von der Stadtgrenze bis zur Lustmühle an der Teufener Strasse entlang. Der Stadtrat beurteilt das in drei Teilprojekte gegliederte Vorhaben als komplex. Daher soll es bis 2023 lediglich projektiert werden für 1,4 Millionen Franken (Anteil Stadt 1 Million Franken).

Veloförderung hilft wenig, wenn der Abstellplatz fehlt. Bei rund 90 öffentlichen Veloabstellplätzen besteht Handlungsbedarf. Der Fokus liegt auf hochfrequentierten Orten, besonders in der Innenstadt. Der Ausbau soll hier von 2023 bis 2026 erfolgen für etwa 1 Million Franken (Anteil Stadt 800'000 Franken).

Der Abschnitt Haggenstrasse bis Turnerstrasse ist gemäss Stadtrat ein wichtiges Teilprojekt der Veloschnellroute durch die Stadt. Die Route soll hier an der Bahnlinie entlang geführt werden. Hierzu muss die Stadt Land erwerben und Wegstücke neu erstellen. Die Kosten werden auf 42 Millionen Franken geschätzt. Daher soll 2023 ein Vorprojekt ausgearbeitet werden für rund 1 Million Franken. Aufgrund dessen bewertet die Stadt dann die Realisierungschancen und legt das weitere Vorgehen fest.

Der Abschnitt Bahnhof Winkeln bis Gübsenstrasse ist das westlichste Teilstück der geplanten Veloschnellroute. Der Kiesweg soll teilweise asphaltiert werden, sodass ein Fahrbereich für Velos entsteht. Die Wiesen und Borde am Wegrand sollen aufgewertet werden. Das Projekt soll 2023 umgesetzt werden und wird voraussichtlich rund 3,1 Millionen Franken kosten (Anteil Stadt 1,2 Millionen).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen