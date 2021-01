Mobilität Fast jeder zweite Kunde fehlt: Die Stadt St.Gallen verzeichnet schweizweit am meisten Einbussen bei der Laufkundschaft Wer an einem Laden vorbeispaziert, geht eventuell rein. Doch in Zeiten von Corona fehlt den Läden die Laufkundschaft. Die Stadt St.Gallen verzeichnet im Frühling gemäss einer Studie 49 Prozent weniger Passanten. Im schweizweiten Vergleich bedeutet das prozentual gesehen die grösste Einbusse. Dinah Hauser 12.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die ausbleibende Kundschaft spürten die Ladenbesitzer auch im Sommer noch. Bild: Benjamin Manser (13. Juni 2020)

Grosse Städte leiden stärker unter der Coronapandemie als kleinere Gemeinden. Das ist das Fazit einer Studie der Senozon AG, welche die «Handelszeitung» in Auftrag gegeben hat. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Mobilitätsberechnungen. Dass die Schweizer Bevölkerung ihre Mobilität während der Pandemie eingeschränkt hat, war absehbar. Nun liegt ein schweizweiter Vergleich vor, wie stark die Mobilität abgenommen hat.

Die Firma bezog alle Schweizer Gemeinden mit mehr als 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in die Studie mit ein. Fazit für die Frühlingsmonate: Die Stadt St.Gallen verzeichnet demnach mit 49 Prozent schweizweit am meisten Einbussen bei den Frequenzen. Es fehlte also fast die Hälfte der Passanten. Am anderen Ende der Rangliste steht die Stadt Schaffhausen. Sie verzeichnet einen Rückgang von 37 Prozent.

Der Lockdown und das Homeoffice hätten dazu geführt, dass Studentenstädte wie St.Gallen oder Freiburg weniger bereist würden, heisst es im Artikel der «Handelszeitung». Denn wer zu Hause bleibt, schränkt sein Shoppinggebiet ein und kauft folglich mehr am Wohnort ein. Konsumenten würden demnach auf unnötige Gänge in die Innenstadt verzichten und Gedränge meiden. Dies zeige sich auch an den Bahnhöfen, wird Chicorée-Gründer Jörg Weber zitiert. Dort verzeichne die Modekette am meisten Umsatzeinbrüche, während mit dem Auto gut erreichbare Standorte in kleineren Städten besser abgeschnitten hätten.

Finanzdienstleister als St.Gallens Besonderheit

«Es liegt auf der Hand, dass sich aufgrund der Coronapandemie und des Homeoffice die Mobilität verändert hat», sagt Felix Keller vom Kantonalen Gewerbeverband St.Gallen auf Anfrage. Damit seien auch weniger Personen unterwegs gewesen. Warum die Stadt St.Gallen schweizweit am meisten Frequenzeinbussen verzeichnet, darüber kann Keller nur mutmassen.

Felix Keller, Geschäftsführer Kantonaler Gewerbeverband St.Gallen Bild: PD

Als Besonderheit der Stadt spricht er die Banken und Versicherungen als grosse Arbeitgeber an. «Deren Angestellte waren schnell im Homeoffice und sind es teilweise auch heute noch.» Arbeiten sie von zu Hause aus, dürfte ein grosser Teil der Laufkundschaft wegfallen. Auch Spontankäufe und Schaufensterbummel während der Mittagspause dürften so abgenommen haben. Produktionsstätten, wo die Angestellten vor Ort arbeiten, gebe es in der St.Galler Innenstadt weniger und würden weniger zur Frequenz in den Fussgängerzonen beitragen. Die Lage eines Ladens habe schon immer eine Rolle gespielt. Keller sagt:

«Aber auch die innerstädtischen Läden sind auf eine gewisse Fussgängerfrequenz angewiesen.»

Restaurants hätten es besonders schwer – auch im Sommer und Herbst, da viele Angestellte immer noch im Homeoffice arbeiteten und Beschränkungen wie Öffnungszeiten nur bis 19 Uhr für Läden und Restaurants eingeführt wurden. Kantonal gesehen sei es über alle Branchen hinweg zu teils massiven Umsatzverlusten gekommen.

Einbruch kaum aufholbar

Die innerstädtische Vereinigung von Detaillisten und Gewerbe Pro City St.Gallen erhebt keine eigenen Zahlen, wie Präsident Ralph Bleuer sagt. Deswegen kann er auch die tatsächlichen Frequenzeinbussen nicht beurteilen. «In einer Zeit, geprägt von Lockdown und Unsicherheit, ist es aber nicht verwunderlich, dass die Frequenzen stark abgenommen haben», sagt Bleuer.

Ralph Bleuer, Präsident Pro City St.Gallen Bild: PD

«Acht Wochen nicht öffnen zu können, ist sehr einschneidend.»

Das habe an jedem Unternehmen genagt; die Einbussen seien kaum aufholbar. Auch wenn das Personal in Kurzarbeit geschickt werden konnte, blieben dennoch Fixkosten.

Je nach Branche seien aber Tendenzen festzustellen. «Besonders schwierig hatten es Kleidergeschäfte», sagt Bleuer. Der Grund dafür sieht der Präsident im Wegfall von vielen Anlässen und durch das Homeoffice. Dies wiederum dürfte den Geschäften, welche im Einrichtungs- und Gartenbereich tätig sind, geholfen haben, einigermassen gut über die Runden zu kommen. Einige Geschäfte hätten ähnlich viel Umsatz gemacht wie in Vorjahren. «Die Menschen verbrachten mehr Zeit zu Hause und haben eher in die Wohnung als in Ferien investiert», nennt Bleuer einen möglichen Grund.

Dass städtische Geschäfte mehr Umsatzeinbussen verzeichnen als solche in ländlicheren Gebieten, hat Bleuer selbst erlebt. Er ist Geschäftsführer der Markwalder + Co. AG mit zwei Standorten in der Ostschweiz und vertreibt Waren im Bereich Papeterie und Designmöbel. Er sagt:

«Aussenstandorte hatten im vergangenen Jahr tendenziell weniger Umsatzeinbussen als städtische.»

So war das Geschäft in Teufen etwa weniger betroffen als jenes in der St.Galler Innenstadt. Auch in der Firmengruppe Pius Schäfler AG, zu der Markwalder gehört, sei an den neun weiteren Standorten Ähnliches festgestellt worden.

Bereits vor dem Lockdown seien weniger Kunden gekommen. Und danach habe es Anlaufschwierigkeiten gegeben. Eines stellte Bleuer aber fest: Die Kunden, die kamen, waren eher bereit, etwas mehr zu kaufen. Ob dies aus Solidarität geschehen sei oder ob die Personen möglichst wenige Einkaufstrips machen wollten, um sich nicht einem erhöhten Ansteckungsrisiko auszusetzen, kann Bleuer nicht beurteilen. Sein bisheriges Fazit zur Pandemie: «Es herrscht grosse Unsicherheit. Alle sind betroffen, die Wirtschaft wie auch die Gesellschaft.»

Kunden halten zum Laden

Auch die Baumgartner & Co. AG bekam den Einbruch der Frequenzen im Frühling zu spüren. Die Kaffeerösterei an der Multergasse, die auch Teespezialitäten, Spirituosen und Geschenke verkauft, kommt bisher gut über die Runden, wie Geschäftsführerin Kathrin Baumgartner sagt. Sie habe die Kundentreue gespürt.

Die treuen Kundinnen und Kunden organisieren sich laut Baumgartner wie folgt: «Die Bestellungen kommen per Telefon, E-Mail und Onlineshop rein.» Seit der Laden wieder offen ist, versendet das Geschäft immer mehr Bestellungen. Anfragen zu bestimmten Produkten erfolgten oftmals telefonisch. Die Vorbestellungen werden im Laden abgeholt oder nach Hause geliefert.

Im Herbst hätten sich die Frequenzen erholt. Baumgartner sagt:

«Wir sind fast auf dem Niveau vom Vorjahr.»

Mitunter sei der direkte Kontakt – auch der der Geschäftsleitung – zu den Kunden sehr wichtig, um eine Krise zu überstehen. «Wenn Kunden wissen, wer die Firma besitzt oder welche Personen darin arbeiten, halten Sie auch in Krisenzeiten zu dem Unternehmen.» Andererseits brauche es auch Kreativität und ständige Anpassung an neue Situationen. «Als Familienunternehmen konnten wir schnell und flexibel reagieren.»