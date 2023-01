St.Gallen: Diese E-Ladestationen werden am meisten genutzt

Mobilität E-Ladestationen in St.Galler Quartieren: Hier werden die meisten Autos geladen Das Auto an öffentlichen Parkplätzen aufladen: Das kann man in der Stadt seit rund einem Jahr. Die Stadt, die das Pilotprojekt ins Leben rief, ist mit der Nachfrage bislang zufrieden. Trotzdem werden Anwohnende jetzt nochmals angeschrieben. Marlen Hämmerli Jetzt kommentieren 29.01.2023, 14.15 Uhr

An der E-Ladestation an der Boppartstrasse wurde bisher 85-mal «getankt». Bild: Marlen Hämmerli

Es sind ruhige Quartierstrassen mit Wohnblöcken, teils Einfamilienhäusern. Solche Strassen gibt es in St.Gallen viele – mit einem Unterschied: An der Boppartstrasse, der Grütlistrasse und der Zeppelinstrasse gibt es je zwei E-Ladestationen in der erweiterten blauen Zone. Es ist ein Pilotprojekt der Stadt. Sie will Erkenntnisse sammeln, wie Anwohnenden ohne Lademöglichkeit in der eigenen Garage der Umstieg auf ein E-Auto erleichtert werden kann.

Der Hintergrund: Bis 2050 möchte St.Gallen klimaneutral sein. Der CO 2 -Ausstoss soll auf null sinken und fossile Energien sollen vollständig durch erneuerbare ersetzt werden. Dieses Ziel hat sich das St.Galler Stimmvolk selbst gesetzt. Im Herbst 2020 sagte eine grosse Mehrheit Ja zum Klimaartikel in der Gemeindeordnung.

Verkehr verursacht Grossteil der Treibhausgase

Am meisten Treibhausgase werden auf Stadtgebiet durch den Verkehr ausgestossen. Der Anteil liegt bei einem Drittel des gesamten Ausstosses. Eines der Ziele im Energiekonzept der Stadt ist es daher, dass bis 2050 Private nur noch mit E-Fahrzeugen unterwegs sind. Um diese Entwicklung zu fördern, lancierte die Stadt vor einem Jahr das Pilotprojekt mit E-Ladestationen im Quartier.

Ein E-Auto werde in der Regel erst gekauft, wenn geklärt sei, wo es in der Nähe Lademöglichkeiten gebe, hiess es anlässlich der Lancierung. Daher sei ein rascher Ausbau von zugänglichen öffentlichen Ladestationen unabdingbar.

Seit Anfang Juli sind nun die Ladestationen an der Boppartstrasse und der Grütlistrasse in Betrieb, seit Ende August jene an der Zeppelinstrasse. Bisher entspreche die Nachfrage den Erwartungen, sagt Stadtrat Peter Jans. Insgesamt wurden an den Ladestationen rund 3800 Kilowattstunden bezogen. Damit könne ein E-Fahrzeug rund 20'000 Kilometer zurücklegen: also von St.Gallen nach London und wieder zurück – und das 20-mal.

Zeppelinstrasse steht an der Spitze

Die beliebteste Ladestation ist jene an der Zeppelinstrasse in Winkeln. Dort beziehen Fahrerinnen und Fahrer von E-Fahrzeugen durchschnittlich 78 Kilowattstunden pro Woche. Seit Inbetriebnahme wurden 84-mal hier Fahrzeuge geladen. Auf dem zweiten Platz liegt die Boppartstrasse mit einem Durchschnittsbezug von 47 Kilowattstunden und 85 Ladevorgängen. An der Grütlistrasse am Rand vom Neudorf werden pro Woche durchschnittlich 26 Kilowattstunden bezogen. Bisher wurden hier 36-mal E-Fahrzeuge geladen.

Als Nächstes würden die Anwohnerinnen und Anwohner nochmals auf die Ladestationen hingewiesen, sagt Jans. «Wir sind überzeugt, dass die Auslastung mit der Zunahme an Elektrofahrzeugen in den nächsten Jahren steigen wird.» Die Ladestationen befänden sich mittlerweile im Regelbetrieb. Mit ihnen würden aber weiterhin Erfahrungen gesammelt. Diese Erkenntnisse sollen dann in die weitere Ausbauplanung einfliessen.

